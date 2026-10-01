Ελλάδα - Ολλανδία: Τέλος σε ένα εντυπωσιακό σερί του Χάκπο
Ο Κόντι Χάκπο δεν θα αγωνιστεί στον αγώνα της Ολλανδίας με την Ελλάδα βάζοντας έτσι τέλος σε ένα σπουδαίο σερί συμμετοχών με τη φανέλα των «οράνιε»
Η Ελλάδα υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του UEFA Nations League, σε μία αναμέτρηση που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και για έναν ιδιαίτερο λόγο.
Η απουσία του Κόντι Χάκπο από την αποστολή των «οράνιε» έβαλε τέλος σε ένα εντυπωσιακό σερί του επιθετικού της Λίβερπουλ με την εθνική του ομάδα. Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής είχε καταγράψει 33 διαδοχικές συμμετοχές με την Ολλανδία, χωρίς να απουσιάσει από κανένα παιχνίδι της από τον Ιούνιο του 2024.
Η συγκεκριμένη επίδοση τον είχε τοποθετήσει ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές με τη μεγαλύτερη διάρκεια παρουσίας στην εθνική ομάδα της χώρας. Μόνο τρεις Ολλανδοί έχουν καταγράψει μεγαλύτερο σερί συνεχόμενων αγώνων. Ο λόγος για τον Έντβιν φαν ντερ Σαρ (38 συμμετοχές) και τους Ντιρκ Κάουτ, Ρόελ Βίερσμα που αγωνίστηκαν σε 35 σερί παιχνίδια.
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