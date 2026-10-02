Ορφέας Αυγουστίδης: Η κόρη μου είναι μία γλύκα
Ορφέας Αυγουστίδης: Η κόρη μου είναι μία γλύκα
Ο ηθοποιός και η σύζυγός του Γεωργία Κρασσά έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο και μία κόρη
Στην προσωπική του ζωή και την απόκτηση του δεύτερου παιδιού του αναφέρθηκε ο Ορφέας Αυγουστίδης, περιγράφοντας με τρυφερότητα την εμπειρία της πατρότητας.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου μαζί με την Έλλη Τρίγγου στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» μιλώντας με τη συνάδελφό του για τη σειρά «Τα Φαντάσματα» που πρωταγωνιστούν. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η συζήτηση προχώρησε στην προσωπική ζωή του Ορφέα Αυγουστίδη, ο οποίος πριν από περίπου έναν μήνα μαζί με τη σύζυγό του, Γεωργία Κρασσά απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους.
Σε ερώτηση για το νέο μέλος της οικογένειας, ο ηθοποιός εξέφρασε τη χαρά του, λέγοντας χαρακτηριστικά για την κόρη του: «Γλύκα είναι, πολύ ωραία». Στη συνέχεια, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους προτιμά να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, διευκρινίζοντας πως ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει να εκφράζεται δεν αποτελεί προσπάθεια να κρυφτεί, αλλά ανταποκρίνεται στη δική του αντίληψη για το φυσιολογικό.
Δείτε το βίντεο
Όπως είπε: «Εγώ επιμένω στο κανονικά και όχι διακριτικά ή μυστικά. Θέλω να πω, εμένα το δικό μου μέτρο της κανονικότητας είναι αυτό. Κάποιος μπορεί στη ζωή του να μιλάει πάρα πολύ δυνατά για τους άλλους, για τον ίδιο μιλάει κανονικά. Δεν έχει αποφασίσει να μιλάει πιο δυνατά. Αυτός μιλάει έτσι. Όπως και ένας άλλος άνθρωπος που μπορεί να είναι πιο λακωνικός και να εκφράζεται με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτό που εκφράζονται όλοι, να μην μιλάει σιγά ή να μην είναι ντροπαλός, απλώς να είναι αυτός. Οι υπόλοιποι έχουν την ανάγκη να τον πουν φωνακλά ή ντροπαλό. Οπότε εγώ θεωρώ ότι κάνω κάτι που είναι πολύ κοντά σε μένα και για εμένα αυτό είναι το φυσιολογικό».
Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2022 στο Κορωπί, σχεδόν έναν χρόνο μετά τον ερχομό του γιου του, τον Απρίλιο του 2021. Στις 24 Αυγούστου έγινε γνωστό ότι γεννήθηκε και το δεύτερο παιδί τους.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου μαζί με την Έλλη Τρίγγου στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» μιλώντας με τη συνάδελφό του για τη σειρά «Τα Φαντάσματα» που πρωταγωνιστούν. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η συζήτηση προχώρησε στην προσωπική ζωή του Ορφέα Αυγουστίδη, ο οποίος πριν από περίπου έναν μήνα μαζί με τη σύζυγό του, Γεωργία Κρασσά απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους.
Σε ερώτηση για το νέο μέλος της οικογένειας, ο ηθοποιός εξέφρασε τη χαρά του, λέγοντας χαρακτηριστικά για την κόρη του: «Γλύκα είναι, πολύ ωραία». Στη συνέχεια, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους προτιμά να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, διευκρινίζοντας πως ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει να εκφράζεται δεν αποτελεί προσπάθεια να κρυφτεί, αλλά ανταποκρίνεται στη δική του αντίληψη για το φυσιολογικό.
Δείτε το βίντεο
Όπως είπε: «Εγώ επιμένω στο κανονικά και όχι διακριτικά ή μυστικά. Θέλω να πω, εμένα το δικό μου μέτρο της κανονικότητας είναι αυτό. Κάποιος μπορεί στη ζωή του να μιλάει πάρα πολύ δυνατά για τους άλλους, για τον ίδιο μιλάει κανονικά. Δεν έχει αποφασίσει να μιλάει πιο δυνατά. Αυτός μιλάει έτσι. Όπως και ένας άλλος άνθρωπος που μπορεί να είναι πιο λακωνικός και να εκφράζεται με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτό που εκφράζονται όλοι, να μην μιλάει σιγά ή να μην είναι ντροπαλός, απλώς να είναι αυτός. Οι υπόλοιποι έχουν την ανάγκη να τον πουν φωνακλά ή ντροπαλό. Οπότε εγώ θεωρώ ότι κάνω κάτι που είναι πολύ κοντά σε μένα και για εμένα αυτό είναι το φυσιολογικό».
Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2022 στο Κορωπί, σχεδόν έναν χρόνο μετά τον ερχομό του γιου του, τον Απρίλιο του 2021. Στις 24 Αυγούστου έγινε γνωστό ότι γεννήθηκε και το δεύτερο παιδί τους.
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