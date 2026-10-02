Ορφέας Αυγουστίδης: Η κόρη μου είναι μία γλύκα

Έλλη Τρίγγου

Όπως είπε:

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Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2022 στο Κορωπί, σχεδόν έναν χρόνο μετά τον ερχομό του γιου του, τον Απρίλιο του 2021. Στις 24 Αυγούστου έγινε γνωστό ότι

».Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2022 στο Κορωπί, σχεδόν έναν χρόνο μετά τον ερχομό του γιου του, τον Απρίλιο του 2021. Στις 24 Αυγούστου έγινε γνωστό ότι γεννήθηκε και το δεύτερο παιδί τους

Εγώ επιμένω στο κανονικά και όχι διακριτικά ή μυστικά. Θέλω να πω, εμένα το δικό μου μέτρο της κανονικότητας είναι αυτό. Κάποιος μπορεί στη ζωή του να μιλάει πάρα πολύ δυνατά για τους άλλους, για τον ίδιο μιλάει κανονικά. Δεν έχει αποφασίσει να μιλάει πιο δυνατά. Αυτός μιλάει έτσι. Όπως και ένας άλλος άνθρωπος που μπορεί να είναι πιο λακωνικός και να εκφράζεται με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτό που εκφράζονται όλοι, να μην μιλάει σιγά ή να μην είναι ντροπαλός, απλώς να είναι αυτός. Οι υπόλοιποι έχουν την ανάγκη να τον πουν φωνακλά ή ντροπαλό. Οπότε εγώ θεωρώ ότι κάνω κάτι που είναι πολύ κοντά σε μένα και για εμένα αυτό είναι το φυσιολογικό