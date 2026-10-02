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Με 27 νέα κρούσματα και 5 θανάτους σε μια εβδομάδα συνεχίζει ο ιός του Δυτικού Νείλου, οι περιοχές που παραμένουν στο «κόκκινο»
Με 27 νέα κρούσματα και 5 θανάτους σε μια εβδομάδα συνεχίζει ο ιός του Δυτικού Νείλου, οι περιοχές που παραμένουν στο «κόκκινο»
Συνολικά για το 2026 έχουν καταγραφεί 41 θάνατοι και 423 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου
Με 27 νέα κρούσματα και πέντε θανάτους συνεχίστηκε η καταγραφή του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ.
Υπενθυμίζεται ότι συνολικά για το 2026 έχουν καταγραφεί 41 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ηλικίας άνω των 60 ετών.
Για την ίδια περίοδο έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 423 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εκ των οποίων τα 271 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 152 είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.
Δείτε πίνακες με τους δήμους στους οποίους έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου
Εκτός από τους παραπάνω «επηρεαζόμενους» Δήμους η «Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό επηρεαζόμενων περιοχών από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές», κατόπιν συνεκτίμησης επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων, γνωμοδότησε ότι επιπρόσθετα χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου» οι Δήμοι:
Υπενθυμίζεται ότι συνολικά για το 2026 έχουν καταγραφεί 41 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ηλικίας άνω των 60 ετών.
Για την ίδια περίοδο έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 423 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εκ των οποίων τα 271 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 152 είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.
Δείτε πίνακες με τους δήμους στους οποίους έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου
Εκτός από τους παραπάνω «επηρεαζόμενους» Δήμους η «Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό επηρεαζόμενων περιοχών από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές», κατόπιν συνεκτίμησης επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων, γνωμοδότησε ότι επιπρόσθετα χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου» οι Δήμοι:
- Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών,
- Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας και Δάφνης - Υμηττού Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
- Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη Π.Ε. Πειραιώς,
- Μουζακίου Π.Ε. Καρδίτσας,
- Φαρκαδόνας Π.Ε. Τρικάλων,
- Αμφίπολης και Εμμανουήλ Παππά Π.Ε. Σερρών,
- Νεάπολης - Συκεών, Παύλου Μελά, Ωραιοκάστρου και Πυλαίας - Χορτιάτη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης,
- Πύδνας - Κολινδρού Π.Ε. Πιερίας,
- Κορινθίων Π.Ε. Κορινθίας,
- Αρριανών Π.Ε. Ροδόπης,
- Χερσονήσου Π.Ε. Ηρακλείου, και
- Τήνου Π.Ε. Τήνου
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