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Επιχείρηση της ΕΜΑΚ για πέντε 17χρονους μαθητές που αισθάνθηκαν αδιαθεσία σε καταφύγιο στον Όλυμπο
Επιχείρηση της ΕΜΑΚ για πέντε 17χρονους μαθητές που αισθάνθηκαν αδιαθεσία σε καταφύγιο στον Όλυμπο
Δεν αποκλείεται να ενεργοποιηθεί και ελικόπτερο για την αεροδιακομιδή τους
Κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ προκάλεσε η ενημέρωση για πέντε μαθητές περίπου 17 ετών έκαστος που αισθάνθηκαν αδιαθεσία ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετροστρούγκα στον Όλυμπο.
Στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της ΕΚΑΜ ενώ δεν αποκλείεται να ενεργοποιηθεί και ελικόπτερο για την αεροδιακομιδή τους σε νοσοκομείο.
Σημειώνεται ότι και οι πέντε νεαροί που ενδέχεται να έχουν υποστεί τροφική δηλητηρίαση, έχουν τις αισθήσεις τους.
Κατά πληροφορίες πρόκειται για μαθητές ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου που είχαν πάει εκδρομή.
Στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της ΕΚΑΜ ενώ δεν αποκλείεται να ενεργοποιηθεί και ελικόπτερο για την αεροδιακομιδή τους σε νοσοκομείο.
Σημειώνεται ότι και οι πέντε νεαροί που ενδέχεται να έχουν υποστεί τροφική δηλητηρίαση, έχουν τις αισθήσεις τους.
Κατά πληροφορίες πρόκειται για μαθητές ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου που είχαν πάει εκδρομή.
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