Σάντρα Βουτσά για Δημήτρη Κόκοτα: Ήταν ένα φωτεινό, λαμπερό πλάσμα, ένα σπουδαίο παιδί
Σάντρα Βουτσά για Δημήτρη Κόκοτα: Ήταν ένα φωτεινό, λαμπερό πλάσμα, ένα σπουδαίο παιδί
Ήταν ένα κύριος, ένας τζέντλεμαν, μπορούσες να συζητάς για ώρες μαζί του, δήλωσε για τον τραγουδιστή η κόρη του Κώστα Βουτσά και καλή του φίλη
Ως ένα «φωτεινό, λαμπερό πλάσμα» και ένα «καλό παιδί» περιέγραψε τον Δημήτρη Κόκοτα η Σάντρα Βουτσά. Η κόρη του Κώστα Βουτσά υπήρξε μάνατζερ και στενή φίλη του τραγουδιστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 57 του χρόνια.
Μιλώντας για την απώλειά του, η Σάντρα Βουτσά ανέδειξε τα στοιχεία εκείνα που τον έκαναν ξεχωριστό: την καλοσύνη του, την αγάπη του για την οικογένειά του, το χιούμορ του, την εργατικότητά του.
Όπως είπε στο OK!: «Ο Δημήτρης ήταν ένα φωτεινό λαμπερό πλάσμα είχε ενα φως πάνω του. Και το έλεγα παντα αυτό, όχι τώρα που πέθανε. Χαμογέλαγε και χαμογέλαγες και συ μαζί του. Ήταν ενα σπουδαίο παιδί με καλοσύνη. Καλή πάστα ανθρώπου που λέμε. Με βαθύ χιούμορ και με επίπεδο. Ήταν ένα κύριος, ένας τζέντλεμαν που μπορούσες να συζητάς για ώρες μαζί του για όλα τα θέματα, χωρίς να είναι αυτό που λέμε ξερόλας. Δουλευταράς και καλός οικογενειάρχης. Λάτρευε την κόρη του και τη γυναικα του. Του έκανα μάλιστα συχνά μια πλακα για την γυναίκα του την Κατερίνα και πάντοτε την πατούσε! Του έλεγα: ''Αμάν αυτή η γυναίκα σου η Κατερίνα που νομίζει ότι είναι όμορφη''… Και πάντα αντιδρούσε και έλεγε ''Γιατι δεν είναι όμορφη η γυναίκα μου;''. Κάθε φορά που του έκανα αυτό το αστείο πάντα αντριδρούσε με τον ίδιο τρόπο».
Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη συναισθηματική κατάσταση της συζύγου του Δημήτρη Κόκοτα, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη στήριξη που του έδειξε από τότε που υπέστη το έμφραγμα και ξεκίνησε ο δύσκολος αγώνας. «Είναι σε άθλια κατάσταση η Κατερίνα. Μου έλεγε τώρα που μιλήσαμε για το πόσο άδικο ήταν τώρα, πάνω που πήγαινε καλύτερα να γίνει αυτό. Δεν άντεξε δυστυχώς το σηπτικό σοκ. Η Κατερίνα στάθηκε σαν σαν βράχος διπλα του δεν υπήρξε μέρα που να μην πάει στο νοσοκομείο για να είναι κοντά του. «Ευτυχώς που δεν εχω αρρωστήσει και πηγαίνω κάθε μέρα στο νοσοκομείο» μου έλεγε συνέχεια, αυτά τα δυο χρόνια. Δεν ξέρουμε ακόμα κάτι για την κηδεία του Δημήτρη. Θα γνωρίζουμε τις επόμενες ώρες», πρόσθεσε.
Μιλώντας για την απώλειά του, η Σάντρα Βουτσά ανέδειξε τα στοιχεία εκείνα που τον έκαναν ξεχωριστό: την καλοσύνη του, την αγάπη του για την οικογένειά του, το χιούμορ του, την εργατικότητά του.
Όπως είπε στο OK!: «Ο Δημήτρης ήταν ένα φωτεινό λαμπερό πλάσμα είχε ενα φως πάνω του. Και το έλεγα παντα αυτό, όχι τώρα που πέθανε. Χαμογέλαγε και χαμογέλαγες και συ μαζί του. Ήταν ενα σπουδαίο παιδί με καλοσύνη. Καλή πάστα ανθρώπου που λέμε. Με βαθύ χιούμορ και με επίπεδο. Ήταν ένα κύριος, ένας τζέντλεμαν που μπορούσες να συζητάς για ώρες μαζί του για όλα τα θέματα, χωρίς να είναι αυτό που λέμε ξερόλας. Δουλευταράς και καλός οικογενειάρχης. Λάτρευε την κόρη του και τη γυναικα του. Του έκανα μάλιστα συχνά μια πλακα για την γυναίκα του την Κατερίνα και πάντοτε την πατούσε! Του έλεγα: ''Αμάν αυτή η γυναίκα σου η Κατερίνα που νομίζει ότι είναι όμορφη''… Και πάντα αντιδρούσε και έλεγε ''Γιατι δεν είναι όμορφη η γυναίκα μου;''. Κάθε φορά που του έκανα αυτό το αστείο πάντα αντριδρούσε με τον ίδιο τρόπο».
Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη συναισθηματική κατάσταση της συζύγου του Δημήτρη Κόκοτα, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη στήριξη που του έδειξε από τότε που υπέστη το έμφραγμα και ξεκίνησε ο δύσκολος αγώνας. «Είναι σε άθλια κατάσταση η Κατερίνα. Μου έλεγε τώρα που μιλήσαμε για το πόσο άδικο ήταν τώρα, πάνω που πήγαινε καλύτερα να γίνει αυτό. Δεν άντεξε δυστυχώς το σηπτικό σοκ. Η Κατερίνα στάθηκε σαν σαν βράχος διπλα του δεν υπήρξε μέρα που να μην πάει στο νοσοκομείο για να είναι κοντά του. «Ευτυχώς που δεν εχω αρρωστήσει και πηγαίνω κάθε μέρα στο νοσοκομείο» μου έλεγε συνέχεια, αυτά τα δυο χρόνια. Δεν ξέρουμε ακόμα κάτι για την κηδεία του Δημήτρη. Θα γνωρίζουμε τις επόμενες ώρες», πρόσθεσε.
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