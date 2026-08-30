Συγκινεί η κουνιάδα του Δημήτρη Κόκοτα: Ήταν ο αδερφός που δεν είχα ποτέ, θα μου λείψει πολύ κι αυτό πονάει
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Δημήτρης Κόκοτας Κατερίνα Κόκοτα

Συγκινεί η κουνιάδα του Δημήτρη Κόκοτα: Ήταν ο αδερφός που δεν είχα ποτέ, θα μου λείψει πολύ κι αυτό πονάει

«Ήταν εκείνος που θα έτρεχα σε κάθε μου πρόβλημα για να μου πει τη γνώμη του», πρόσθεσε η αδερφή της Κατερίνας Κόκοτα, Εμμανουέλα Πετράκη

Συγκινεί η κουνιάδα του Δημήτρη Κόκοτα: Ήταν ο αδερφός που δεν είχα ποτέ, θα μου λείψει πολύ κι αυτό πονάει
Γεωργία Κοτζιά
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Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε η αδερφή της Κατερίνας Κόκοτα για να αποχαιρετήσει δημόσια τον σύζυγό της Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών την Τρίτη 25 Αυγούστου.

Η Εμμανουέλα Πετράκη δημοσίευσε στο Instagram κοινές της φωτογραφίες με τον τραγουδιστή και εξήγησε πως για εκείνη ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν ο αδερφός που δεν είχε ποτέ. Οι δυο τους ήταν πολύ δεμένοι, γι' αυτό και, όπως ανέφερε, θα της λείψει πολύ.

Η ίδια στη λεζάντα της ανάρτησής της αναφέρθηκε αρχικά στο γεγονός πως ήταν η αφορμή να γνωριστεί η αδερφή της Κατερίνα με τον τραγουδιστή, καθώς θα πήγαινε να το δει στο νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν και της ζήτησε αυτόγραφο: «Ήμουν 10 χρόνων όταν ένα βράδυ που έφευγε η αδερφή μου για τη βραδινή της έξοδο την παρακαλούσα να μου φέρει ένα αυτόγραφο από το νυχτερινό κέντρο που θα πήγαινε, από τον Δημήτρη Κόκοτα. Αυτό το αυτόγραφο έμελλε να είναι και το μεγαλύτερο δώρο που έκανα ή θα κάνω ποτέ στην αγαπημένη μου αδερφή. Την έφερα κοντά με τον Δημήτρη της που στη συνέχεια έγινε ο Δημήτρης "μας»"», έγραψε.

Η Εμμανουέλα Πετράκη έπειτα πρόσθεσε πως ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν για εκείνη ο άνθρωπος που θα μιλούσε για κάθε της πρόβλημα: «Για εμένα ο Δημήτρης δεν ήταν απλά ο άντρας της αδερφής μου. Ήταν ο αδερφός που δεν είχα ποτέ, ο "γαμπρούλης" μου όπως τον φώναζα και εκείνος με έλεγε "κουνιαδούλα" του και με έκανε μια σφιχτή αγκαλιά. Εκείνος που θα έτρεχα με κάθε μου πρόβλημα για να μου πει τη γνώμη του, εκείνος που κάθε Κυριακή και σε κάθε γιορτή δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι δεν θα φάμε όλοι μαζί, σαν οικογένεια. Η πιο παιδική ψυχή που έχω γνωρίσει ποτέ. Ένα αστέρι λαμπερό που δεν πρόλαβε να λάμψει όσο του άξιζε. Σε αποχαιρετώ με το αγαπημένο μου τραγούδι σου που το εννοώ πιο πολύ από ποτέ. Σε αγαπώ απεριόριστα, θα μου λείψεις πολύ, κι αυτό πονάει. Να τις προσέχεις», σημείωσε και συνόδευσε την ανάρτηση με το τραγούδι του «Μήνυμα γραπτό».

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Συγκινεί η κουνιάδα του Δημήτρη Κόκοτα: Ήταν ο αδερφός που δεν είχα ποτέ, θα μου λείψει πολύ κι αυτό πονάει
Γεωργία Κοτζιά
1 ΣΧΟΛΙΟ

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