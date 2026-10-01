Με ελληνικά F-16 Viper, νέα οπλικά συστήματα Barak MX και ξένα αγήματα η στρατιωτική παρέλαση για την Ανεξαρτησία της Κύπρου, δείτε βίντεο
Με ελληνικά F-16 Viper, νέα οπλικά συστήματα Barak MX και ξένα αγήματα η στρατιωτική παρέλαση για την Ανεξαρτησία της Κύπρου, δείτε βίντεο
Για πρώτη φορά παρέλασαν στρατιωτικά τμήματα από ΗΠΑ, Γαλλία, Βρετανία και Αίγυπτο – Παρουσιάστηκαν νέα μη επανδρωμένα συστήματα της Εθνικής Φρουράς
Με την παρουσία δύο ελληνικών F-16 Viper στον κυπριακό ουρανό, την πρώτη δημόσια εμφάνιση του νέου αντιαεροπορικού συστήματος Barak MX και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμημάτων από τέσσερις ξένες χώρες πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λευκωσία η στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η φετινή παρέλαση είχε σαφώς αναβαθμισμένο χαρακτήρα, καθώς πέραν των νέων οπλικών συστημάτων της Εθνικής Φρουράς, για πρώτη φορά συμμετείχαν πεζοπόρα τμήματα ενόπλων δυνάμεων από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αίγυπτο. Η συμμετοχή τους εντάσσεται στη διεύρυνση των αμυντικών συνεργασιών που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια η Κυπριακή Δημοκρατία με τις συγκεκριμένες χώρες.
Η ελληνική παρουσία ήταν έντονη και στην εξέδρα των επισήμων. Δίπλα στον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη βρίσκονταν ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου Βασίλης Πάλμας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης.
Παρουσιάστηκαν επίσης οι πολλαπλοί εκτοξευτές πυραύλων Tamnava, ενώ για πρώτη φορά εμφανίστηκαν στην παρέλαση τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Poseidon H-10, τα οποία έχουν ενταχθεί στο Πυροβολικό της Εθνικής Φρουράς.
Η φετινή παρέλαση είχε σαφώς αναβαθμισμένο χαρακτήρα, καθώς πέραν των νέων οπλικών συστημάτων της Εθνικής Φρουράς, για πρώτη φορά συμμετείχαν πεζοπόρα τμήματα ενόπλων δυνάμεων από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αίγυπτο. Η συμμετοχή τους εντάσσεται στη διεύρυνση των αμυντικών συνεργασιών που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια η Κυπριακή Δημοκρατία με τις συγκεκριμένες χώρες.
Τα ελληνικά F-16 πάνω από τη ΛευκωσίαΙδιαίτερη στιγμή της παρέλασης αποτέλεσε η χαμηλή διέλευση δύο F-16 Viper της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από τον χώρο των εκδηλώσεων. Τα δύο μαχητικά είχαν πραγματοποιήσει δοκιμαστική πτήση πάνω από τη Λευκωσία την περασμένη Τρίτη, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη σημερινή παρέλαση.
Η ελληνική παρουσία ήταν έντονη και στην εξέδρα των επισήμων. Δίπλα στον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη βρίσκονταν ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου Βασίλης Πάλμας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης.
Για πρώτη φορά το Barak MXΣτο μηχανοκίνητο σκέλος της παρέλασης το ενδιαφέρον συγκέντρωσε το ισραηλινής κατασκευής Barak MX, το νέο σύστημα αεράμυνας που έχει ενταχθεί στο οπλοστάσιο της Εθνικής Φρουράς και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά δημοσίως στην παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου.
Παρουσιάστηκαν επίσης οι πολλαπλοί εκτοξευτές πυραύλων Tamnava, ενώ για πρώτη φορά εμφανίστηκαν στην παρέλαση τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Poseidon H-10, τα οποία έχουν ενταχθεί στο Πυροβολικό της Εθνικής Φρουράς.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε φέτος στα μη επανδρωμένα συστήματα. Τρία ειδικά διαμορφωμένα οχήματα υποστήριξης FPV drones παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά. Τα δύο προορίζονται για μεταφορά και επιχειρησιακή χρήση μικρών drones σε αποστολές επιτήρησης, αναγνώρισης και κρούσης, ενώ το τρίτο λειτουργεί ως κινητό εργαστήριο για την κατασκευή και τεχνική υποστήριξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Στην ανάπτυξη των συγκεκριμένων δυνατοτήτων συμμετέχει και η κυπριακή αμυντική βιομηχανία.
Στην παρέλαση εμφανίστηκε επίσης η νεοσύστατη Διμοιρία Αντιμετώπισης Χημικής, Βιολογικής και Ραδιολογικής Απειλής της Εθνικής Φρουράς.
Για πρώτη φορά τμήματα της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου συμμετείχαν και με μηχανοκίνητα μέσα. Παρέλασαν τεθωρακισμένα οχήματα ΛΕΩΝΙΔΑΣ, οχήματα Hummer με αντιαρματικούς πυραύλους KORNET-E και τεθωρακισμένα μεταφοράς όλμων M-106.
Παρέλασαν ακόμη καταδρομείς, έφεδροι, τμήματα της Διοίκησης Ναυτικού και της Διοίκησης Αεροπορίας, η Εθνοφυλακή και μαθητές στρατιωτικών σχολών, καθώς και τμήματα της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Άμυνας, της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων και του Τμήματος Δασών.
Από τις Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν 17 πεζοναύτες από το αντιτορπιλικό USS Roosevelt, ενώ η Γαλλία εκπροσωπήθηκε από τμήμα 22 πεζοναυτών. Οι βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν με στρατιωτική μπάντα και πεζοπόρο τμήμα, ενώ από την Αίγυπτο παρέλασαν στελέχη της Στρατιωτικής Αστυνομίας και πεζοπόρο άγημα. Στην αεροπορική παρουσία συμμετείχε επίσης αιγυπτιακό μεταγωγικό αεροσκάφος C295.
Μεταξύ των υψηλόβαθμων ξένων στρατιωτικών που παρακολούθησαν την παρέλαση ήταν και ο αρχηγός των βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Air Chief Marshal Sir Richard Knighton, καθώς και εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων της Αιγύπτου, της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.
Οι εορτασμοί είχαν αρχίσει από το πρωί με τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στα Φυλακισμένα Μνήματα, ενώ ακολούθησαν τελετές στο Προεδρικό Μέγαρο και στο Μνημείο Δημοκρατίας και Αντίστασης.
Στην παρέλαση εμφανίστηκε επίσης η νεοσύστατη Διμοιρία Αντιμετώπισης Χημικής, Βιολογικής και Ραδιολογικής Απειλής της Εθνικής Φρουράς.
Μηχανοκίνητη παρουσία της ΕΛΔΥΚ
Για πρώτη φορά τμήματα της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου συμμετείχαν και με μηχανοκίνητα μέσα. Παρέλασαν τεθωρακισμένα οχήματα ΛΕΩΝΙΔΑΣ, οχήματα Hummer με αντιαρματικούς πυραύλους KORNET-E και τεθωρακισμένα μεταφοράς όλμων M-106.
Παρέλασαν ακόμη καταδρομείς, έφεδροι, τμήματα της Διοίκησης Ναυτικού και της Διοίκησης Αεροπορίας, η Εθνοφυλακή και μαθητές στρατιωτικών σχολών, καθώς και τμήματα της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Άμυνας, της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων και του Τμήματος Δασών.
Πεζοναύτες από ΗΠΑ και ΓαλλίαΞεχωριστό στοιχείο της φετινής παρέλασης αποτέλεσε η παρουσία ξένων στρατιωτικών τμημάτων.
Από τις Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν 17 πεζοναύτες από το αντιτορπιλικό USS Roosevelt, ενώ η Γαλλία εκπροσωπήθηκε από τμήμα 22 πεζοναυτών. Οι βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν με στρατιωτική μπάντα και πεζοπόρο τμήμα, ενώ από την Αίγυπτο παρέλασαν στελέχη της Στρατιωτικής Αστυνομίας και πεζοπόρο άγημα. Στην αεροπορική παρουσία συμμετείχε επίσης αιγυπτιακό μεταγωγικό αεροσκάφος C295.
Μεταξύ των υψηλόβαθμων ξένων στρατιωτικών που παρακολούθησαν την παρέλαση ήταν και ο αρχηγός των βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Air Chief Marshal Sir Richard Knighton, καθώς και εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων της Αιγύπτου, της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ελληνική φρεγάτα στη ΛάρνακαΟι εκδηλώσεις για την επέτειο δεν περιορίζονται στη Λευκωσία. Στο λιμάνι της Λάρνακας βρίσκονται το Παράκτιο Περιπολικό Ανοικτής Θαλάσσης «Ιωαννίδης» της Εθνικής Φρουράς και η φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς» του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.
Οι εορτασμοί είχαν αρχίσει από το πρωί με τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στα Φυλακισμένα Μνήματα, ενώ ακολούθησαν τελετές στο Προεδρικό Μέγαρο και στο Μνημείο Δημοκρατίας και Αντίστασης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα