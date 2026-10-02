Αδέλφια Ευμορφίδη: Η Coco-Mat έκοψε τις ζημιές, όχι όμως τον «γόρδιο δεσμό» των 33 εκατ. ευρώ
Αδέλφια Ευμορφίδη: Η Coco-Mat έκοψε τις ζημιές, όχι όμως τον «γόρδιο δεσμό» των 33 εκατ. ευρώ
Στα 501 χιλ. ευρώ περιορίστηκαν οι ζημιές παρά την κάμψη των πωλήσεων - Το ομολογιακό των 22,5 εκατ. ευρώ, οι απλήρωτοι τόκοι των 10,5 εκατ. ευρώ και οι νέες κινήσεις με την Πειραιώς - Η επιστροφή του 100% στην οικογένεια και το στοίχημα του εξωτερικού
Τριάντα επτά χρόνια μετά τη δημιουργία της COCO-MAT και λίγους μήνες αφότου η οικογένεια Ευμορφίδη επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας, ο Πωλ και ο Μιχάλης Ευμορφίδης βρίσκονται μπροστά σε μια διπλή εικόνα. Η εταιρεία που ξεκίνησε το 1989 από τα στρώματα φυσικών υλικών και εξελίχθηκε σε ένα ελληνικό σήμα με διεθνή παρουσία κατάφερε το 2025 να περιορίσει δραστικά τις ζημιές της και να βελτιώσει τα περιθώριά της. Δεν έχει καταφέρει όμως ακόμη να λύσει τον «γόρδιο δεσμό» που εξακολουθεί να βαραίνει τον ισολογισμό της: το ομολογιακό των 22,5 εκατ. ευρώ και τους μη καταβληθέντες τόκους των 10,53 εκατ. ευρώ.
Αυτή η αντίφαση διατρέχει τον νέο ισολογισμό της COCO-MAT, που αναρτήθηκε την 1η Οκτωβρίου στο ΓΕΜΗ. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ενισχύθηκαν και οι αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κέρδισαν έδαφος, την ώρα που τα ίδια κεφάλαια περιορίστηκαν στις 675,7 χιλ. ευρώ και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ξεπερνούν το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά 17,82 εκατ. ευρώ.
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Αυτή η αντίφαση διατρέχει τον νέο ισολογισμό της COCO-MAT, που αναρτήθηκε την 1η Οκτωβρίου στο ΓΕΜΗ. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ενισχύθηκαν και οι αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κέρδισαν έδαφος, την ώρα που τα ίδια κεφάλαια περιορίστηκαν στις 675,7 χιλ. ευρώ και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ξεπερνούν το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά 17,82 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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