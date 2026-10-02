Αδέλφια Ευμορφίδη: Η Coco-Mat έκοψε τις ζημιές, όχι όμως τον «γόρδιο δεσμό» των 33 εκατ. ευρώ

Στα 501 χιλ. ευρώ περιορίστηκαν οι ζημιές παρά την κάμψη των πωλήσεων - Το ομολογιακό των 22,5 εκατ. ευρώ, οι απλήρωτοι τόκοι των 10,5 εκατ. ευρώ και οι νέες κινήσεις με την Πειραιώς - Η επιστροφή του 100% στην οικογένεια και το στοίχημα του εξωτερικού