Αναπτυξιακή Τράπεζα: Το νέο «στοίχημα» των 5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Αναπτυξιακή Τράπεζα: Το νέο «στοίχημα» των 5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Οι νέοι πόροι 1,4 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έρχονται από τις αρχές του 2027 - Το «Σπίτι μου III» και το νέο χαρτοφυλάκιο του 1 δισ. ευρώ - Ενεργό χαρτοφυλάκιο άνω των 4,4 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 21,1 εκατ. ευρώ το 2025
Σε μια νέα και σαφώς μεγαλύτερη φάση περνά η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), καθώς καλείται να αξιοποιήσει 1,4 δισ. ευρώ νέων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης για να κινητοποιήσει περίπου 5 δισ. ευρώ χρηματοδοτήσεων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Πρόκειται για 1 δισ. ευρώ που θα κατευθυνθεί σε δανειακά εργαλεία και επιπλέον 400 εκατ. ευρώ σε εγγυοδοτικά, με την ενεργοποίησή τους να τοποθετείται στις αρχές του 2027. Η κλίμακα είναι σημαντική: στο τέλος του 2025 το ενεργό χαρτοφυλάκιο της ΕΑΤ ξεπερνούσε τα 4,4 δισ. ευρώ, επομένως οι χρηματοδοτήσεις που επιδιώκεται να κινητοποιηθούν από το νέο πακέτο υπερβαίνουν το σύνολο του ενεργού χαρτοφυλακίου που είχε διαμορφώσει η Τράπεζα στο τέλος της περυσινής χρονιάς.
Το περίγραμμα της επόμενης ημέρας της ΕΑΤ παρουσιάστηκε στη χθεσινή εκδήλωση της Τράπεζας, με αφορμή τη νέα μελέτη του ΙΟΒΕ για το οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα των χρηματοδοτικών εργαλείων της την περίοδο 2019-2025. Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Γιώργος Ζαββός και η διευθύνουσα σύμβουλος Ισμήνη Παπακυρίλλου (κεντρ. φωτ.).
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Πρόκειται για 1 δισ. ευρώ που θα κατευθυνθεί σε δανειακά εργαλεία και επιπλέον 400 εκατ. ευρώ σε εγγυοδοτικά, με την ενεργοποίησή τους να τοποθετείται στις αρχές του 2027. Η κλίμακα είναι σημαντική: στο τέλος του 2025 το ενεργό χαρτοφυλάκιο της ΕΑΤ ξεπερνούσε τα 4,4 δισ. ευρώ, επομένως οι χρηματοδοτήσεις που επιδιώκεται να κινητοποιηθούν από το νέο πακέτο υπερβαίνουν το σύνολο του ενεργού χαρτοφυλακίου που είχε διαμορφώσει η Τράπεζα στο τέλος της περυσινής χρονιάς.
Το περίγραμμα της επόμενης ημέρας της ΕΑΤ παρουσιάστηκε στη χθεσινή εκδήλωση της Τράπεζας, με αφορμή τη νέα μελέτη του ΙΟΒΕ για το οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα των χρηματοδοτικών εργαλείων της την περίοδο 2019-2025. Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Γιώργος Ζαββός και η διευθύνουσα σύμβουλος Ισμήνη Παπακυρίλλου (κεντρ. φωτ.).
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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