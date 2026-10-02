Αναπτυξιακή Τράπεζα: Το νέο «στοίχημα» των 5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Οι νέοι πόροι 1,4 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έρχονται από τις αρχές του 2027 - Το «Σπίτι μου III» και το νέο χαρτοφυλάκιο του 1 δισ. ευρώ - Ενεργό χαρτοφυλάκιο άνω των 4,4 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 21,1 εκατ. ευρώ το 2025