Φωτιά σε μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερρών, 85χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Πυρκαγιά Σέρρες

Φωτιά σε μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερρών, 85χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού

Φωτιά σε μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερρών, 85χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της
Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε 85χρονη, κατά την διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερρών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα. Επί τόπου μετέβησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα που ανέσυραν την ηλικιωμένη, ενώ στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που την παρέλαβε.

Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.

Η σχετική ενημέρωση της Πυροσβεστικής μέσω Χ:

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