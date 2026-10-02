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32χρονος στο Λαύριο επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του και τον σύντροφό της - Ήταν μπροστά και τα παιδιά του δράστη
32χρονος στο Λαύριο επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του και τον σύντροφό της - Ήταν μπροστά και τα παιδιά του δράστη
Ο 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι σπάζοντας το τζάμι με βαριοπούλα - Τα παιδιά είναι 2 και 3 ετών - Σε σοβαρή κατάσταση στο Ασκληπιείο οι δύο τραυματίες
Άγριο επεισόδιο με πρωταγωνιστή έναν 32χρονο Ρουμάνο ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του και τον νυν σύντροφό της σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο με το μαχαίρωμα να σημειώνεται μπροστά στα δύο παιδιά του 32χρονου και της γυναίκας, ηλικίας 2 και 3 ετών.
Το επεισόδιο ξεκίνησε με τον 32χρονο να εισβάλει στο σπίτι της πρώην συντρόφου του σπάζοντας το τζάμι με βαριοπούλα που είχε μαζί του.
Στη συνέχεια, αφού ο 32χρονος καβγάδισε με την επίσης 32χρονη πρώην σύντροφό του και τον τωρινό σύντροφό της, έβγαλε μαχαίρι, τους επιτέθηκε και τους τραυμάτισε.
Ο καβγάς και το μαχαίρωμα έγιναν, μάλιστα, μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών του 32χρονου και της 32χρονης, ηλικίας 2 και 3 ετών.
Τα δύο θύματα της επίθεσης μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένα στο Ασκληπιείο της Βούλας ενώ τα δύο παιδιά απομακρύνθηκαν από το σπίτι στο οποίο σημειώθηκε το άγριο περιστατικό.
Μετά την πράξη του ο 32χρονος Ρουμάνος προσήχθη στο ΑΤ Λαυρεωτικής όπου και συνελήφθη.
Σημειώνεται ότι ο 32χρονος έχει συλληφθεί τρεις φορές στο παρελθόν με την τελευταία σύλληψή του να γίνεται στις 3 Σεπτεμβρίου για απειλή.
Το επεισόδιο ξεκίνησε με τον 32χρονο να εισβάλει στο σπίτι της πρώην συντρόφου του σπάζοντας το τζάμι με βαριοπούλα που είχε μαζί του.
Στη συνέχεια, αφού ο 32χρονος καβγάδισε με την επίσης 32χρονη πρώην σύντροφό του και τον τωρινό σύντροφό της, έβγαλε μαχαίρι, τους επιτέθηκε και τους τραυμάτισε.
Ο καβγάς και το μαχαίρωμα έγιναν, μάλιστα, μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών του 32χρονου και της 32χρονης, ηλικίας 2 και 3 ετών.
Τα δύο θύματα της επίθεσης μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένα στο Ασκληπιείο της Βούλας ενώ τα δύο παιδιά απομακρύνθηκαν από το σπίτι στο οποίο σημειώθηκε το άγριο περιστατικό.
Μετά την πράξη του ο 32χρονος Ρουμάνος προσήχθη στο ΑΤ Λαυρεωτικής όπου και συνελήφθη.
Σημειώνεται ότι ο 32χρονος έχει συλληφθεί τρεις φορές στο παρελθόν με την τελευταία σύλληψή του να γίνεται στις 3 Σεπτεμβρίου για απειλή.
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