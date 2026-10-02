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Αγωνία για 50χρονο δημοτικό υπάλληλο στη Γορτυνία, ήταν σε δρομολόγιο αποκομιδής απορριμμάτων όταν εξαφανίστηκε
Αγωνία για 50χρονο δημοτικό υπάλληλο στη Γορτυνία, ήταν σε δρομολόγιο αποκομιδής απορριμμάτων όταν εξαφανίστηκε
Ο 50χρονος Αλέξης Κούτρας αγνοείται από το πρωί της Πέμπτης - Στο σημείο που εξαφανίστηκε βρέθηκε το γιλέκο εργασίας που φορούσε
Ώρες αγωνίας για την οικογένεια ενός 50χρονου δημοτικού υπαλλήλου που αγνοείται στη Γορτυνία καθώς τα ίχνη του έχουν χαθεί από το πρωί της Πέμπτης.
Ο 50χρονος Αλέξης Κούτρας, ο οποίος εργαζόταν στην υπηρεσία καθαριότητας, εξαφανίστηκε στην περιοχή της Καρκαλούς ενώ ήταν σε δρομολόγιο αποκομιδής απορριμμάτων.
Σύμφωνα με το notospress.gr, ενώ βρισκόταν μαζί με συναδέλφους του, περίπου στις 08:30 απομακρύνθηκε και δεν επέστρεψε ποτέ.
Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του ενώ η εξαφάνισή του δηλώθηκε στην Αστυνομία στις 13:30 από συγγενείς του.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες όλα συνέβησαν ενώ το απορριμματοφόρο βρισκόταν στην περιοχή της Καρκαλούς, προς Βυτίνα. Τότε ο 50χρονος δημοτικός υπάλληλος φέρεται να είπε στους συναδέλφους του ότι θα απομακρυνόταν για προσωπική του ανάγκη αλλά δεν επέστρεψε ποτέ.
Κοντά στο σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη του βρέθηκε το γιλέκο εργασίας που φορούσε
Στις έρευνες συμμετέχουν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, πυροσβέστες από το κλιμάκιο Βυτίνας, εργαζόμενοι του Δήμου, κάτοικοι της περιοχής και μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αρκαδίας ενώ για την ενίσχυση των ερευνών έχει ζητηθεί και η συνδρομή της 6ης ΕΜΑΚ, με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο.
Ο 50χρονος Αλέξης Κούτρας, ο οποίος εργαζόταν στην υπηρεσία καθαριότητας, εξαφανίστηκε στην περιοχή της Καρκαλούς ενώ ήταν σε δρομολόγιο αποκομιδής απορριμμάτων.
Σύμφωνα με το notospress.gr, ενώ βρισκόταν μαζί με συναδέλφους του, περίπου στις 08:30 απομακρύνθηκε και δεν επέστρεψε ποτέ.
Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του ενώ η εξαφάνισή του δηλώθηκε στην Αστυνομία στις 13:30 από συγγενείς του.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες όλα συνέβησαν ενώ το απορριμματοφόρο βρισκόταν στην περιοχή της Καρκαλούς, προς Βυτίνα. Τότε ο 50χρονος δημοτικός υπάλληλος φέρεται να είπε στους συναδέλφους του ότι θα απομακρυνόταν για προσωπική του ανάγκη αλλά δεν επέστρεψε ποτέ.
Κοντά στο σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη του βρέθηκε το γιλέκο εργασίας που φορούσε
Στις έρευνες συμμετέχουν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, πυροσβέστες από το κλιμάκιο Βυτίνας, εργαζόμενοι του Δήμου, κάτοικοι της περιοχής και μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αρκαδίας ενώ για την ενίσχυση των ερευνών έχει ζητηθεί και η συνδρομή της 6ης ΕΜΑΚ, με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο.
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