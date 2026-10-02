Ομόλογα: Ανάκαμψη μετά το παγκόσμιο sell-off, γιατί η αγορά φοβάται νέα άνοδο των αποδόσεων

Οι πιέσεις στα κρατικά ομόλογα της Γαλλίας και της Ιταλίας, καθώς και οι ευρύτερες ανησυχίες για τα αυξανόμενα επίπεδα δημόσιου χρέους στην Ευρώπη, ενίσχυσαν τη ζήτηση για αμερικανικά ομόλογα ως ασφαλές καταφύγιο