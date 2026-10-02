Ομόλογα: Ανάκαμψη μετά το παγκόσμιο sell-off, γιατί η αγορά φοβάται νέα άνοδο των αποδόσεων
Ομόλογα: Ανάκαμψη μετά το παγκόσμιο sell-off, γιατί η αγορά φοβάται νέα άνοδο των αποδόσεων
Οι πιέσεις στα κρατικά ομόλογα της Γαλλίας και της Ιταλίας, καθώς και οι ευρύτερες ανησυχίες για τα αυξανόμενα επίπεδα δημόσιου χρέους στην Ευρώπη, ενίσχυσαν τη ζήτηση για αμερικανικά ομόλογα ως ασφαλές καταφύγιο
Η αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων ανέκαμψε από το παγκόσμιο sell-off που σάρωσε τις αγορές σταθερού εισοδήματος, με την απόδοση του 10ετούς Treasury να υποχωρεί από το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 24 ετών (σσ. η τρέχουσα απόδοση είναι περίπου στο 5,25%). Ωστόσο, οι επενδυτές εξακολουθούν να στοιχηματίζουν σε νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve, στρέφοντας πλέον την προσοχή τους στα κρίσιμα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ.
Η ανάκαμψη των Treasuries επιταχύνθηκε την Πέμπτη μετά την ανακοίνωση ασθενέστερων του αναμενομένου στοιχείων για τη μεταποίηση, τα οποία έδειξαν ότι ορισμένοι τομείς της αμερικανικής οικονομίας αρχίζουν να χάνουν ταχύτητα. Παράλληλα, οι έντονες πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων προκάλεσαν στροφή προς την ασφάλεια των αμερικανικών τίτλων.
Η απόδοση του 10ετούς Treasury, η οποία νωρίτερα είχε εκτιναχθεί στο 5,34%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002, υποχώρησε στη συνέχεια περίπου κατά 5 μονάδες βάσης, στο 5,24%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η κίνηση στις βραχύτερες διάρκειες, με την απόδοση του διετούς ομολόγου να υποχωρεί κατά περίπου 11 μονάδες βάσης, στο 4,78%.
Η αντιστροφή αυτή πρόσφερε μια προσωρινή ανάσα σε μια αγορά που βρίσκεται εδώ και εβδομάδες υπό έντονη πίεση από το ενεργειακό σοκ, τις προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια, τη διόγκωση του κρατικού δανεισμού και την τεράστια ζήτηση κεφαλαίων που δημιουργεί η επενδυτική έκρηξη στην τεχνητή νοημοσύνη.
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Η ανάκαμψη των Treasuries επιταχύνθηκε την Πέμπτη μετά την ανακοίνωση ασθενέστερων του αναμενομένου στοιχείων για τη μεταποίηση, τα οποία έδειξαν ότι ορισμένοι τομείς της αμερικανικής οικονομίας αρχίζουν να χάνουν ταχύτητα. Παράλληλα, οι έντονες πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων προκάλεσαν στροφή προς την ασφάλεια των αμερικανικών τίτλων.
Η απόδοση του 10ετούς Treasury, η οποία νωρίτερα είχε εκτιναχθεί στο 5,34%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002, υποχώρησε στη συνέχεια περίπου κατά 5 μονάδες βάσης, στο 5,24%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η κίνηση στις βραχύτερες διάρκειες, με την απόδοση του διετούς ομολόγου να υποχωρεί κατά περίπου 11 μονάδες βάσης, στο 4,78%.
Η αντιστροφή αυτή πρόσφερε μια προσωρινή ανάσα σε μια αγορά που βρίσκεται εδώ και εβδομάδες υπό έντονη πίεση από το ενεργειακό σοκ, τις προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια, τη διόγκωση του κρατικού δανεισμού και την τεράστια ζήτηση κεφαλαίων που δημιουργεί η επενδυτική έκρηξη στην τεχνητή νοημοσύνη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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