Ο Έντ Σίραν πήρε θέση μετά την απομάκρυνση του Macklemore από την περιοδεία του: Φρικτή η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, δυσανάλογα όσα συμβαίνουν στη Γάζα
Ο Έντ Σίραν πήρε θέση μετά την απομάκρυνση του Macklemore από την περιοδεία του: Φρικτή η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, δυσανάλογα όσα συμβαίνουν στη Γάζα
Ο Macklemore είχε απομακρυνθεί από τους διοργανωτές της περιοδείας γιατί είχε ταχθεί υπέρ της Παλαιστίνης - «Η μουσική πρέπει να ενώνει και όχι να διχάζει» είπε ο Έντι Σίραν
Ο Έντ Σίραν έσπασε τη σιωπή του στην πρώτη συναυλία του μετά την απομάκρυνση του Macklemore από την περιοδεία του, ένα θέμα που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ λόγω των δηλώσεων του Αμερικανού ράπερ υπέρ της Παλαιστίνης.
Ο Βρετανός τραγουδιστής εμφανίστηκε μόνος στη σκηνή του Lincoln Financial Field Stadium στη Φιλαδέλφεια, αφού όλοι οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν ως support acts στην περιοδεία του αποχώρησαν μετά την απόφαση να μην εμφανιστεί ο Macklemore.
Ο Σίραν ξεκίνησε το προσωπικό του σετ αναφερόμενος στην ένταση των τελευταίων ημερών και στις αποφάσεις που, όπως είπε, τον έφεραν στο επίκεντρο μιας από τις πιο δύσκολες δημόσιες συζητήσεις διεθνώς.
Ο 34χρονος καλλιτέχνης τόνισε ότι σε όλη την καριέρα του προσπάθησε να μην παίρνει τον ρόλο του πολιτικού σχολιαστή, υπογραμμίζοντας ότι η μουσική του είχε πάντα στόχο να ενώνει και όχι να διχάζει.
«Δεν θέλω να απογοητεύω τους θαυμαστές μου και ποτέ δεν ήθελα να είμαι ένας ακτιβιστής μουσικός. Όμως αυτό με έφερε στη μέση μιας σημαντικής και παθιασμένης συζήτησης για την ελευθερία του λόγου και το πιο σύνθετο πολιτικό ζήτημα στον πλανήτη», ανέφερε.
Ο Σίραν στη συνέχεια ευχαρίστησε τους θαυμαστές του που βρέθηκαν στη συναυλία. Πρόσθεσε: «Ειλικρινά, σας είμαι τόσο ευγνώμων που είστε εδώ απόψε μαζί μου. Αυτή η συναυλία εξακολουθεί να είναι ένας χώρος όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και όπου ο καθένας εδώ μπορεί να στέκεται δίπλα σε ανθρώπους που έχουν αντίθετες απόψεις. Όλοι μπορούν να στέκονται δίπλα σε ανθρώπους με τους οποίους δεν συμφωνούν σε όλα, αλλά όλοι μπορούν να συμφωνούν σε ένα πράγμα: να τραγουδούν αυτά τα τραγούδια».
Ο ιδιοκτήτης του γηπέδου, Ρόμπερτ Κραφτ, δήλωσε ότι δεν θα παρείχε «βήμα για ρητορική μίσους», προκαλώντας νέα συζήτηση στις ΗΠΑ γύρω από τα όρια της ελευθερίας έκφρασης.
Μετά την αποχώρηση του Macklemore, αποσύρθηκαν από την περιοδεία και άλλοι καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο Ιρλανδός τραγουδιστής Άαρον Ρόου, ο βραβευμένος με Grammy μουσικός Φίνεας, αδελφός της Μπίλι Άιλις, και ο Δανός Lukas Graham.
Ο Σίραν, πάντως, ολοκλήρωσε τη συναυλία του ευχαριστώντας το κοινό και επαναλαμβάνοντας ότι η σκηνή του θα παραμένει ένας χώρος όπου άνθρωποι με διαφορετικές απόψεις μπορούν να συνυπάρχουν.
«Αυτή η συναυλία είναι ένα μέρος όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Μπορούμε να στεκόμαστε δίπλα σε ανθρώπους με τους οποίους διαφωνούμε, αλλά όλοι μπορούμε να συμφωνούμε σε ένα πράγμα: να τραγουδάμε αυτά τα τραγούδια», είπε.
Ο Βρετανός τραγουδιστής εμφανίστηκε μόνος στη σκηνή του Lincoln Financial Field Stadium στη Φιλαδέλφεια, αφού όλοι οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν ως support acts στην περιοδεία του αποχώρησαν μετά την απόφαση να μην εμφανιστεί ο Macklemore.
Ο Σίραν ξεκίνησε το προσωπικό του σετ αναφερόμενος στην ένταση των τελευταίων ημερών και στις αποφάσεις που, όπως είπε, τον έφεραν στο επίκεντρο μιας από τις πιο δύσκολες δημόσιες συζητήσεις διεθνώς.
«Δεν ήθελα ποτέ να γίνω πολιτικός σχολιαστής»«Έπρεπε να πάρω δύσκολες αποφάσεις και κάνω λάθη. Λυπάμαι πολύ γι’ αυτά», είπε απευθυνόμενος στο κοινό.
Ο 34χρονος καλλιτέχνης τόνισε ότι σε όλη την καριέρα του προσπάθησε να μην παίρνει τον ρόλο του πολιτικού σχολιαστή, υπογραμμίζοντας ότι η μουσική του είχε πάντα στόχο να ενώνει και όχι να διχάζει.
«Δεν θέλω να απογοητεύω τους θαυμαστές μου και ποτέ δεν ήθελα να είμαι ένας ακτιβιστής μουσικός. Όμως αυτό με έφερε στη μέση μιας σημαντικής και παθιασμένης συζήτησης για την ελευθερία του λόγου και το πιο σύνθετο πολιτικό ζήτημα στον πλανήτη», ανέφερε.
Η αναφορά στο Ισραήλ και τη ΓάζαΟ Έντ Σίραν μίλησε ανοιχτά για τη θέση του σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι δεν μπορεί πλέον να παραμένει σιωπηλός. «Πρόκειται για ένα ανθρωπιστικό ζήτημα και δεν μπορώ πλέον να κρύβω το πώς αισθάνομαι γι’ αυτό. Αυτό που συνέβη στο Ισραήλ και στο μουσικό φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου ήταν φρικτό και επιβάρυνε τον πόνο αιώνων που έχει βιώσει ο εβραϊκός λαός. Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι καταστροφικό, αδικαιολόγητο και δυσανάλογο. Η καρδιά μου έχει ραγίσει από το μέγεθος της καταστροφής και την απώλεια ζωών αμάχων, ζωών παιδιών».
Ο Σίραν στη συνέχεια ευχαρίστησε τους θαυμαστές του που βρέθηκαν στη συναυλία. Πρόσθεσε: «Ειλικρινά, σας είμαι τόσο ευγνώμων που είστε εδώ απόψε μαζί μου. Αυτή η συναυλία εξακολουθεί να είναι ένας χώρος όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και όπου ο καθένας εδώ μπορεί να στέκεται δίπλα σε ανθρώπους που έχουν αντίθετες απόψεις. Όλοι μπορούν να στέκονται δίπλα σε ανθρώπους με τους οποίους δεν συμφωνούν σε όλα, αλλά όλοι μπορούν να συμφωνούν σε ένα πράγμα: να τραγουδούν αυτά τα τραγούδια».
Ed Sheeran has addressed the Macklemore-Palestine fallout in remarks at his solo concert in Philadelphia. Sheeran has faced intense backlash after Macklemore was dropped from the concert tour over his ‘Free Palestine’ comments. pic.twitter.com/pP53t0ZQo8— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 20, 2026
Η αποχώρηση του Macklemore και οι αντιδράσειςΗ διαμάχη ξεκίνησε μετά τις δηλώσεις του Macklemore υπέρ της Παλαιστίνης σε συναυλία του στο Νιου Τζέρσεϊ, μετά τις οποίες αποφασίστηκε να μην εμφανιστεί στη συναυλία στο Gillette Stadium της Μασαχουσέτης.
Ο ιδιοκτήτης του γηπέδου, Ρόμπερτ Κραφτ, δήλωσε ότι δεν θα παρείχε «βήμα για ρητορική μίσους», προκαλώντας νέα συζήτηση στις ΗΠΑ γύρω από τα όρια της ελευθερίας έκφρασης.
Μετά την αποχώρηση του Macklemore, αποσύρθηκαν από την περιοδεία και άλλοι καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο Ιρλανδός τραγουδιστής Άαρον Ρόου, ο βραβευμένος με Grammy μουσικός Φίνεας, αδελφός της Μπίλι Άιλις, και ο Δανός Lukas Graham.
Ο Σίραν, πάντως, ολοκλήρωσε τη συναυλία του ευχαριστώντας το κοινό και επαναλαμβάνοντας ότι η σκηνή του θα παραμένει ένας χώρος όπου άνθρωποι με διαφορετικές απόψεις μπορούν να συνυπάρχουν.
«Αυτή η συναυλία είναι ένα μέρος όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Μπορούμε να στεκόμαστε δίπλα σε ανθρώπους με τους οποίους διαφωνούμε, αλλά όλοι μπορούμε να συμφωνούμε σε ένα πράγμα: να τραγουδάμε αυτά τα τραγούδια», είπε.
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