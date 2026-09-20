Ο Έντ Σίραν πήρε θέση μετά την απομάκρυνση του Macklemore από την περιοδεία του: Φρικτή η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, δυσανάλογα όσα συμβαίνουν στη Γάζα