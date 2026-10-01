Ήπια κέρδη στη Wall Street καθώς καταλάγιασε το ράλι στις αποδόσεις

Συγκρατημένα ξεκίνησε ο Οκτώβριος με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις μεταβολές στα ομόλογα και να περιμένουν τα επόμενα βήματα της Fed - Κρίσιμη η νέα έκθεση για την απασχόληση που θα δημοσιευτεί την Παρασκευή