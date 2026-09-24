Ο Macklemore ανακοίνωσε το Free Palestine Tour και άφησε αιχμές για τον Εντ Σίραν μετά την απομάκρυνση από την περιοδεία του

Το να μένεις απολιτίκ εν μέσω μιας γενοκτονίας δεν λειτουργεί πια, έγραψε στο Instagram ο ράπερ που απομακρύνθηκε από την περιοδεία του τραγουδιστή μετά το «Λευτεριά στην Παλαιστίνη»