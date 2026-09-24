Ο Macklemore ανακοίνωσε το Free Palestine Tour και άφησε αιχμές για τον Εντ Σίραν μετά την απομάκρυνση από την περιοδεία του
Ο Macklemore ανακοίνωσε το Free Palestine Tour και άφησε αιχμές για τον Εντ Σίραν μετά την απομάκρυνση από την περιοδεία του
Το να μένεις απολιτίκ εν μέσω μιας γενοκτονίας δεν λειτουργεί πια, έγραψε στο Instagram ο ράπερ που απομακρύνθηκε από την περιοδεία του τραγουδιστή μετά το «Λευτεριά στην Παλαιστίνη»
Μετά την απομάκρυνσή του από την περιοδεία του Εντ Σίραν, ο Macklemore ανακοίνωσε την περιοδεία «Free Palestine Tour». Ο ράπερ μοιράστηκε τα νέα μέσα από τα social media την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, γνωστοποιώντας ότι έχουν προγραμματιστεί τρεις συναυλίες: στις 26 Οκτωβρίου στο Δουβλίνο, στις 29 Οκτωβρίου στο Παρίσι και στις 30 Οκτωβρίου στο Λονδίνο.
Στη λεζάντα της ανάρτησης με την οποία ανακοίνωσε την περιοδεία, ο Macklemore έγραψε ότι ο κόσμος «αφυπνίζεται απέναντι στην παλαιστινιακή απελευθέρωση», κάτι που, όπως υποστηρίζει, συνιστά σημαντική αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Στη συνέχεια φαίνεται να αφήνει αιχμές για τον άλλοτε φίλο του, τον Εντ Σίραν, γράφοντας: «Είναι 2026. Το να μένεις απολιτίκ εν μέσω μιας γενοκτονίας δεν λειτουργεί πια. Ο κόσμος ζητά από τους καλλιτέχνες να παίρνουν θέση, να ενημερώνονται και να συμμετέχουν στην κοινότητα. Να χρησιμοποιούν τη σκηνή για κάτι περισσότερο από την ψυχαγωγία. Να αντιδρούν όταν το κάλεσμα για μια ελεύθερη Παλαιστίνη αντιμετωπίζεται με προσπάθειες φίμωσης».
Ο Εντ Σίραν δέχεται επικρίσεις μετά τους ισχυρισμούς του ότι δεν είχε καμία σχέση με την απομάκρυνση του ράπερ, αν και αρκετοί θεωρούν ότι θα έπρεπε να είχε παρέμβει και να τον υπερασπιστεί. Ο Macklemore υποστηρίζει επίσης ότι μια συντονισμένη προσπάθεια δισεκατομμυριούχων να περιορίσουν τον δημόσιο λόγο είναι επικίνδυνη και ότι ο κόσμος θα πρέπει να παρακολουθεί στενά όσα συμβαίνουν.
Μετά την απομάκρυνσή του, όπως λέει ο ίδιος, έχει επικοινωνήσει με καλλιτέχνες που έχουν χρησιμοποιήσει τη σκηνή τους για να εκφράσουν αλληλεγγύη προς τον παλαιστινιακό λαό, ανεξάρτητα από τις συνέπειες. Αν και, όπως αναφέρει, απομένουν αρκετές λεπτομέρειες να διευθετηθούν, η περιοδεία θα πραγματοποιηθεί.
Παράλληλα, φαίνεται ότι βρίσκονται υπό σχεδιασμό και ημερομηνίες στις ΗΠΑ, αν και δύσκολα θα πρέπει να αναμένεται κάποια εμφάνιση στο Gillette Stadium του Ρόμπερτ Κραφτ.
Φωτογραφία: Shutterstock
Στη λεζάντα της ανάρτησης με την οποία ανακοίνωσε την περιοδεία, ο Macklemore έγραψε ότι ο κόσμος «αφυπνίζεται απέναντι στην παλαιστινιακή απελευθέρωση», κάτι που, όπως υποστηρίζει, συνιστά σημαντική αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Στη συνέχεια φαίνεται να αφήνει αιχμές για τον άλλοτε φίλο του, τον Εντ Σίραν, γράφοντας: «Είναι 2026. Το να μένεις απολιτίκ εν μέσω μιας γενοκτονίας δεν λειτουργεί πια. Ο κόσμος ζητά από τους καλλιτέχνες να παίρνουν θέση, να ενημερώνονται και να συμμετέχουν στην κοινότητα. Να χρησιμοποιούν τη σκηνή για κάτι περισσότερο από την ψυχαγωγία. Να αντιδρούν όταν το κάλεσμα για μια ελεύθερη Παλαιστίνη αντιμετωπίζεται με προσπάθειες φίμωσης».
Ο Εντ Σίραν δέχεται επικρίσεις μετά τους ισχυρισμούς του ότι δεν είχε καμία σχέση με την απομάκρυνση του ράπερ, αν και αρκετοί θεωρούν ότι θα έπρεπε να είχε παρέμβει και να τον υπερασπιστεί. Ο Macklemore υποστηρίζει επίσης ότι μια συντονισμένη προσπάθεια δισεκατομμυριούχων να περιορίσουν τον δημόσιο λόγο είναι επικίνδυνη και ότι ο κόσμος θα πρέπει να παρακολουθεί στενά όσα συμβαίνουν.
Μετά την απομάκρυνσή του, όπως λέει ο ίδιος, έχει επικοινωνήσει με καλλιτέχνες που έχουν χρησιμοποιήσει τη σκηνή τους για να εκφράσουν αλληλεγγύη προς τον παλαιστινιακό λαό, ανεξάρτητα από τις συνέπειες. Αν και, όπως αναφέρει, απομένουν αρκετές λεπτομέρειες να διευθετηθούν, η περιοδεία θα πραγματοποιηθεί.
Παράλληλα, φαίνεται ότι βρίσκονται υπό σχεδιασμό και ημερομηνίες στις ΗΠΑ, αν και δύσκολα θα πρέπει να αναμένεται κάποια εμφάνιση στο Gillette Stadium του Ρόμπερτ Κραφτ.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα