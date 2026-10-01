Τραμπ: Είναι πιθανό να εμπλέκεται το Ιράν στο περιστατικό με την πτήση της Flydubai, το εξετάζουμε
Τραμπ: Είναι πιθανό να εμπλέκεται το Ιράν στο περιστατικό με την πτήση της Flydubai, το εξετάζουμε
Κατά τη διάρκεια συνομιλίας με εκπροσώπους του Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε ότι νομίζει πως υπάρχει εμπλοκή του Ιράν, χωρίς όμως να είναι κατηγορηματικός - «Θα έλεγα πως η απάντηση είναι "ναι"», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα πλήξει πολύ σκληρά το Ιράν σε περίπτωση που προκύψει εμπλοκή της Τεχεράνης στο χθεσινό επεισόδιο σε πτήση της flydubai.
Η πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, αφού ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο και προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές και μαρτυρίες επιβατών.
«Θα πληγούν πολύ σκληρά, μην ανησυχείτε», απάντησε ο Aμερικανός πρόεδρος όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο σχετικά με την αντίδραση των ΗΠΑ σε περίπτωση που αποδειχθεί ευθύνη της Τεχεράνης.
Κατά τη διάρκεια συνομιλίας με εκπροσώπους του Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε ότι νομίζει πως υπάρχει εμπλοκή του Ιράν, χωρίς όμως να είναι κατηγορηματικός. «Θα έλεγα πως η απάντηση είναι "ναι", βάσει των όσων πληροφορούμαι, αλλά το εξετάζουμε», δήλωσε.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Time, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως είναι «πιθανό» να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, το Πεντάγωνο σχεδιάζει να στείλει ένα αεροπλανοφόρο και άλλα πολεμικά πλοία, μεταφέροντας περίπου 10.000 στρατιωτικούς στην περιοχή του Κόλπου. Η ανάπτυξη τους φέρεται να προγραμματίζεται για τα τέλη Νοεμβρίου.
Στη Μέση Ανατολή βρίσκονται ήδη δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα. Δεν διευκρινίζεται εάν ο αριθμός τους θα αυξηθεί ή αν θα αντικατασταθεί κάποιο που είναι εκεί.
Η πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, αφού ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο και προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές και μαρτυρίες επιβατών.
«Θα πληγούν πολύ σκληρά, μην ανησυχείτε», απάντησε ο Aμερικανός πρόεδρος όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο σχετικά με την αντίδραση των ΗΠΑ σε περίπτωση που αποδειχθεί ευθύνη της Τεχεράνης.
Q: Has anybody briefed you on whether the FlyDubai pilot is linked to Iran?@POTUS: "I would say the answer, based on what I'm hearing, is yes, but we're working on it right now." pic.twitter.com/9Snbp3wSNV— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 1, 2026
Κατά τη διάρκεια συνομιλίας με εκπροσώπους του Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε ότι νομίζει πως υπάρχει εμπλοκή του Ιράν, χωρίς όμως να είναι κατηγορηματικός. «Θα έλεγα πως η απάντηση είναι "ναι", βάσει των όσων πληροφορούμαι, αλλά το εξετάζουμε», δήλωσε.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Time, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως είναι «πιθανό» να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, το Πεντάγωνο σχεδιάζει να στείλει ένα αεροπλανοφόρο και άλλα πολεμικά πλοία, μεταφέροντας περίπου 10.000 στρατιωτικούς στην περιοχή του Κόλπου. Η ανάπτυξη τους φέρεται να προγραμματίζεται για τα τέλη Νοεμβρίου.
Στη Μέση Ανατολή βρίσκονται ήδη δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα. Δεν διευκρινίζεται εάν ο αριθμός τους θα αυξηθεί ή αν θα αντικατασταθεί κάποιο που είναι εκεί.
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