Τραμπ: Είναι πιθανό να εμπλέκεται το Ιράν στο περιστατικό με την πτήση της Flydubai, το εξετάζουμε

Κατά τη διάρκεια συνομιλίας με εκπροσώπους του Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε ότι νομίζει πως υπάρχει εμπλοκή του Ιράν, χωρίς όμως να είναι κατηγορηματικός - «Θα έλεγα πως η απάντηση είναι "ναι"», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος