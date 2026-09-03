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Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για τη μεταφορά στη μικρή οθόνη του έργου του Τζον Στάινμπεκ «Ανατολικά της Εδέμ»
Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για τη μεταφορά στη μικρή οθόνη του έργου του Τζον Στάινμπεκ «Ανατολικά της Εδέμ»
Στη διασκευή της Ζόι Καζάν τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η Φλόρενς Πιου
Το επίσημο τρέιλερ για τη μεταφορά του κλασικού έργου του Τζον Στάινμπεκ, «Ανατολικά της Εδέμ», έδωσε στη δημοσιότητα το Netflix.
Στη διασκευή της Ζόι Καζάν πάνω στο λογοτεχνικό αριστούργημα του Αμερικανού συγγραφέα, η Φλόρενς Πιου πρωταγωνιστεί στον ρόλο της Κάθι Έιμς, η ζωή της οποίας συνδέεται στενά με εκείνη της οικογένειας Τρασκ, και συγκεκριμένα με τον Άνταμ (Κρίστοφερ Άμποτ) και τον Τσαρλς (Μάικ Φάιστ), καθώς εγκαθίστανται στην κοιλάδα Σαλίνας της Καλιφόρνιας.
Με το πέρασμα των χρόνων, οι δρόμοι τους διασταυρώνονται με εκείνους της οικογένειας Χάμιλτον, στην οποία περιλαμβάνονται «ο Σάμιουελ Χάμιλτον (Κίραν Χάιν), ένας Ιρλανδός που έφτασε στην Καλιφόρνια, όπου δημιούργησε οικογένεια και γνώρισε καλά τη γη, και ο Λι (Χουν Λι), ένας Κινεζοαμερικανός του οποίου η ευφυΐα ξεπερνιέται μόνο από την ικανότητά του να φροντίζει όσους το έχουν περισσότερο ανάγκη, καθώς και η Φέι (Μάρθα Πλίμπτον), ιδιοκτήτρια ενός οίκου ανοχής, της οποίας η ανοιχτή καρδιά μπορεί να αποδειχθεί η καταστροφή της».
Δείτε το τρέιλερ
Η μίνι σειρά των επτά επεισοδίων, την οποία έχει γράψει και στην οποία είναι εκτελεστική παραγωγός η Καζάν, «προσφέρει μια συναρπαστική οπτική για τους τρόπους με τους οποίους η ιστορία μιας οικογένειας επηρεάζει την παρούσα πραγματικότητα ενός ανθρώπου».
Το μυθιστόρημα είχε μεταφερθεί για πρώτη φορά στον κινηματογράφο το 1955, στην ταινία με πρωταγωνιστές τους Τζέιμς Ντιν, Ρέιμοντ Μάσεϊ, Ρίτσαρντ Νταβάλος, Τζο Βαν Φλιτ και Τζούλι Χάρις. Τη σκηνοθεσία της κινηματογραφικής μεταφοράς είχε αναλάβει ο παππούς της Ζόι Καζάν, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Ελία Καζάν.
«Κατά τη διαδικασία μεταφοράς αυτής της οικογενειακής σάγκα στην οθόνη, δεν έχω παραβλέψει τη σημασία της δικής μου οικογενειακής σύνδεσης με το συγκεκριμένο υλικό», είχε δηλώσει η Καζάν όταν ανακοινώθηκε η σειρά.
«Ωστόσο, είναι η γραφή του Στάινμπεκ — προσωπική, συγκλονιστική, βαθιά και ελεύθερη — εκείνη που με κρατά καθηλωμένη στο “Ανατολικά της Εδέμ” από τότε που διάβασα για πρώτη φορά το βιβλίο, όταν ήμουν στις αρχές της εφηβείας μου. Η δουλειά πάνω σε αυτό το έργο υπήρξε η μεγαλύτερη χαρά και είμαι ενθουσιασμένη με το καστ και την ομάδα που συγκεντρώνουμε — και βαθιά ευγνώμων στο Netflix, τη Fifth Season και την Anonymous Content για την υποστήριξή τους».
Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix την 1η Οκτωβρίου.
Στη διασκευή της Ζόι Καζάν πάνω στο λογοτεχνικό αριστούργημα του Αμερικανού συγγραφέα, η Φλόρενς Πιου πρωταγωνιστεί στον ρόλο της Κάθι Έιμς, η ζωή της οποίας συνδέεται στενά με εκείνη της οικογένειας Τρασκ, και συγκεκριμένα με τον Άνταμ (Κρίστοφερ Άμποτ) και τον Τσαρλς (Μάικ Φάιστ), καθώς εγκαθίστανται στην κοιλάδα Σαλίνας της Καλιφόρνιας.
Με το πέρασμα των χρόνων, οι δρόμοι τους διασταυρώνονται με εκείνους της οικογένειας Χάμιλτον, στην οποία περιλαμβάνονται «ο Σάμιουελ Χάμιλτον (Κίραν Χάιν), ένας Ιρλανδός που έφτασε στην Καλιφόρνια, όπου δημιούργησε οικογένεια και γνώρισε καλά τη γη, και ο Λι (Χουν Λι), ένας Κινεζοαμερικανός του οποίου η ευφυΐα ξεπερνιέται μόνο από την ικανότητά του να φροντίζει όσους το έχουν περισσότερο ανάγκη, καθώς και η Φέι (Μάρθα Πλίμπτον), ιδιοκτήτρια ενός οίκου ανοχής, της οποίας η ανοιχτή καρδιά μπορεί να αποδειχθεί η καταστροφή της».
Δείτε το τρέιλερ
Η μίνι σειρά των επτά επεισοδίων, την οποία έχει γράψει και στην οποία είναι εκτελεστική παραγωγός η Καζάν, «προσφέρει μια συναρπαστική οπτική για τους τρόπους με τους οποίους η ιστορία μιας οικογένειας επηρεάζει την παρούσα πραγματικότητα ενός ανθρώπου».
Το μυθιστόρημα είχε μεταφερθεί για πρώτη φορά στον κινηματογράφο το 1955, στην ταινία με πρωταγωνιστές τους Τζέιμς Ντιν, Ρέιμοντ Μάσεϊ, Ρίτσαρντ Νταβάλος, Τζο Βαν Φλιτ και Τζούλι Χάρις. Τη σκηνοθεσία της κινηματογραφικής μεταφοράς είχε αναλάβει ο παππούς της Ζόι Καζάν, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Ελία Καζάν.
«Κατά τη διαδικασία μεταφοράς αυτής της οικογενειακής σάγκα στην οθόνη, δεν έχω παραβλέψει τη σημασία της δικής μου οικογενειακής σύνδεσης με το συγκεκριμένο υλικό», είχε δηλώσει η Καζάν όταν ανακοινώθηκε η σειρά.
«Ωστόσο, είναι η γραφή του Στάινμπεκ — προσωπική, συγκλονιστική, βαθιά και ελεύθερη — εκείνη που με κρατά καθηλωμένη στο “Ανατολικά της Εδέμ” από τότε που διάβασα για πρώτη φορά το βιβλίο, όταν ήμουν στις αρχές της εφηβείας μου. Η δουλειά πάνω σε αυτό το έργο υπήρξε η μεγαλύτερη χαρά και είμαι ενθουσιασμένη με το καστ και την ομάδα που συγκεντρώνουμε — και βαθιά ευγνώμων στο Netflix, τη Fifth Season και την Anonymous Content για την υποστήριξή τους».
Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix την 1η Οκτωβρίου.
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