Οι Linkin Park επιστρέφουν με νέα τραγουδίστρια, καινούριο άλμπουμ και μια παγκόσμια περιοδεία

Οιανακοίνωσαν τη μεγάλη επιστροφή τους, με ένα νέο άλμπουμ και περιοδεία. Το συγκρότημα παρουσίασε επίσης την τραγουδίστρια των, ως τη νέα του συν-τραγουδίστρια και αποκάλυψε το σινγκλH Άρμστρονγκ, η οποία αναλαμβάνει το τρομακτικό έργο να καλύψει το κενό που άφησε ο αείμνηστοςθα συνεργαστεί με τα κλασικά μέλη του γκρουπ,(συν-τραγουδιστής, πολυοργανίστας),(turntablist),(κιθάρα) και(μπάσο) μαζί με τον νέο ντράμερ Κόλιν Μπρίτεν. Ο αρχικός ντράμερδεν συμμετέχει στο συγκρότημα.Η περιοδείαξεκινά στις 11 Σεπτεμβρίου στο Kia Forum, στο Λος Άντζελες και περιλαμβάνει συναυλίες στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, στο Αμβούργο στη Γερμανία, στο Λονδίνο στην Αγγλία και στη Σεούλ στη Νότια Κορέα, καθώς και μια συναυλία στις 11 Νοεμβρίου στην Μπογκοτά της Κολομβίας. Επιπλέον, ο Σινόντα δήλωσε στο Billboard ότι το συγκρότημα θα «πραγματοποιήσει περιοδεία» και το 2025.Το νέο άλμπουμ, με τίτλο From Zero, θα κυκλοφορήσει στις 15 Νοεμβρίου και περιλαμβάνει 11 τραγούδια. Το συγκρότημα γιόρτασε την ανακοίνωση με μια ζωντανή εμφάνιση.Για τη νέα εποχή του συγκροτήματος, ο Μάικ Σινόντα δήλωσε: «Πριν από τους Linkin Park, το πρώτο μας όνομα της μπάντας ήταν Xero. Ο τίτλος του άλμπουμ αναφέρεται τόσο σε αυτό το ταπεινό ξεκίνημα όσο και στο ταξίδι που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ηχητικά και συναισθηματικά, έχει να κάνει με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον - περιλαμβάνει τον χαρακτηριστικό ήχο μας, αλλά ανανεωμένο και γεμάτο ζωή. Δημιουργήθηκε με μια βαθιά εκτίμηση για τα νέα και παλιά μέλη μας, τους φίλους μας, την οικογένειά μας και τους θαυμαστές μας. Είμαστε περήφανοι για αυτό που έχουν γίνει οι Linkin Park όλα αυτά τα χρόνια και είμαστε ενθουσιασμένοι για το ταξίδι που έχουμε μπροστά μας».Οιδεν έχουν κάνει περιοδεία από τότε που ο τραγουδιστήςαυτοκτόνησε τραγικά τον Ιούλιο του 2017. Το συγκρότημα έδωσε μία συναυλία αφιερωμένη στη μνήμη του εκείνο το φθινόπωρο, αλλά έκτοτε παρέμενε ανενεργό.Στο απόγειο της φήμης τους, οι Linkin Park ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ροκ συγκροτήματα στον κόσμο, προσφέροντας έναν μοναδικό ήχο με τον Μπένινγκτον και τον ράπερ Μάικ Σινόντα συν-τραγουδιστές. Τα δύο πρώτα άλμπουμ τους - Hybrid Theory του 2000 και Meteora του 2003 -έγιναν πολυπλατινένια με επιτυχίες, όπως «One Step Closer», «Crawling», «In the End», «Numb», «Faint», «Breaking the Habit» και άλλες.