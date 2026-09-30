Οριστικά χωρίς τον Φαν Χέκε η Ολλανδία στη Θεσσαλονίκη για το ματς με την Ελλάδα
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Οριστικά χωρίς τον Φαν Χέκε η Ολλανδία στη Θεσσαλονίκη για το ματς με την Ελλάδα

Ο 26χρονος στόπερ τραυματίστηκε στην προπόνηση και δε θα είναι στη διάθεση του Τσάβι για τον αγώνα με την Εθνική

Οριστικά χωρίς τον Φαν Χέκε η Ολλανδία στη Θεσσαλονίκη για το ματς με την Ελλάδα
Πλήγμα για την εθνική ομάδα της Ολλανδίας εν όψει του αυριανού (1/10, 21:45) αγώνα στην Τούμπα με την Εθνική Ελλάδας για την 3η αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας στο Nations League. 

Ο Γιαν Πολ Φαν Χέκε, που είχε αποχωρήσει από την προπόνηση των «οράνιε» δε θα είναι στη διάθεση του Τσάβι για την αναμέτρηση. 

Όπως έγινε γνωστό, ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός θα επιστρέψει στο Λονδίνο προκειμένου οι άνθρωποι της Τότεναμ να συντάξουν το πλάνο που επιθυμούν για την αποθεραπεία και την επιστροφή τους στους αγωνιστικούς χώρους. 

Η Τότεναμ έδωσε 60 εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι που πέρασε στην Μπράιτον για να αποκτήσει τον Φα Χέκε. Ήταν ο βασικός στόπερ της Ολλανδίας και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια για το Nations League. Στο εντός έδρας 1-1 με τη Γερμανία και τη νίκη 2-1 στη Σερβία. Είχε αγωνιστεί δίπλα στον Φαν Ντάικ.

Ο Τσάβι δεν κάλεσε πάντως κάποιον άλλον παίκτη στην αποστολή.

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