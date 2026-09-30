Οριστικά χωρίς τον Φαν Χέκε η Ολλανδία στη Θεσσαλονίκη για το ματς με την Ελλάδα
Οριστικά χωρίς τον Φαν Χέκε η Ολλανδία στη Θεσσαλονίκη για το ματς με την Ελλάδα
Ο 26χρονος στόπερ τραυματίστηκε στην προπόνηση και δε θα είναι στη διάθεση του Τσάβι για τον αγώνα με την Εθνική
Πλήγμα για την εθνική ομάδα της Ολλανδίας εν όψει του αυριανού (1/10, 21:45) αγώνα στην Τούμπα με την Εθνική Ελλάδας για την 3η αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας στο Nations League.
Ο Γιαν Πολ Φαν Χέκε, που είχε αποχωρήσει από την προπόνηση των «οράνιε» δε θα είναι στη διάθεση του Τσάβι για την αναμέτρηση.
Όπως έγινε γνωστό, ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός θα επιστρέψει στο Λονδίνο προκειμένου οι άνθρωποι της Τότεναμ να συντάξουν το πλάνο που επιθυμούν για την αποθεραπεία και την επιστροφή τους στους αγωνιστικούς χώρους.
Η Τότεναμ έδωσε 60 εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι που πέρασε στην Μπράιτον για να αποκτήσει τον Φα Χέκε. Ήταν ο βασικός στόπερ της Ολλανδίας και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια για το Nations League. Στο εντός έδρας 1-1 με τη Γερμανία και τη νίκη 2-1 στη Σερβία. Είχε αγωνιστεί δίπλα στον Φαν Ντάικ.
Ο Τσάβι δεν κάλεσε πάντως κάποιον άλλον παίκτη στην αποστολή.
Ο Γιαν Πολ Φαν Χέκε, που είχε αποχωρήσει από την προπόνηση των «οράνιε» δε θα είναι στη διάθεση του Τσάβι για την αναμέτρηση.
Όπως έγινε γνωστό, ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός θα επιστρέψει στο Λονδίνο προκειμένου οι άνθρωποι της Τότεναμ να συντάξουν το πλάνο που επιθυμούν για την αποθεραπεία και την επιστροφή τους στους αγωνιστικούς χώρους.
Η Τότεναμ έδωσε 60 εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι που πέρασε στην Μπράιτον για να αποκτήσει τον Φα Χέκε. Ήταν ο βασικός στόπερ της Ολλανδίας και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια για το Nations League. Στο εντός έδρας 1-1 με τη Γερμανία και τη νίκη 2-1 στη Σερβία. Είχε αγωνιστεί δίπλα στον Φαν Ντάικ.
Ο Τσάβι δεν κάλεσε πάντως κάποιον άλλον παίκτη στην αποστολή.
Jan Paul van Hecke won’t travel to Thessaloniki with the squad. ❌— OnsOranje (@OnsOranje) September 30, 2026
The defender got injured during the away game against Serbia and will return to Tottenham Hotspur.
Get well soon, JP! 🧡 pic.twitter.com/4i00s1Xk6K
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