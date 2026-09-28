Ο κολλητός της Ιωάννας Τούνη την κοροϊδεύει για τα αγγλικά της: «Όταν κρυφακούς στα προφορικά για το Lower»
Ο κολλητός της Ιωάννας Τούνη την κοροϊδεύει για τα αγγλικά της: «Όταν κρυφακούς στα προφορικά για το Lower»
Η influencer γελούσε με τον εαυτό της, ενώ ο Στηβ Τούμπας την κρυφάκουγε - Δείτε το βίντεο
Ένα χιουμοριστικό βίντεο με την Ιωάννα Τούνη ανέβασε στα social media ο κολλητός της, καταγράφοντας την προσπάθειά της να μιλήσει αγγλικά.
Η influencer και ο Στηβ Τούμπας βρίσκονται στο Παρίσι λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και μέσα από το TikTok και το Instagram μοιράζονται με τους followers τους πολλές από τις στιγμές τους στην γαλλική πρωτεύουσα.
Σε μία από τις αναρτήσεις του φίλου της Ιωάννας Τούνη, ο ίδιος παρουσιάζεται να κρυφακούει την ίδια ενώ προσπαθεί να εξηγήσει ότι η μπλούζα της είναι ασιδέρωτη και όχι μόνο, ξεσπώντας σε γέλια και κοροϊδεύοντάς τη με τις εκφράσεις του, όσο εκείνη σκέφτεται τις κατάλληλες λέξεις.
«Όταν κρυφακούς την κολλητή στα προφορικά για το Lower», έγραψε ο Στηβ Τούμπας στην ανάρτησή του, με την Ιωάννα Τούνη να ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά: «If you have nothing to say, don't say it. Δεν είναι αυτό greek idiomatism?». «Is it a problem that - δεν ξέρω τώρα την τσαλάκα στα αγγλικά- it needs to be ironing?», έλεγε σε άλλο σημείο, ενώ γελούσε και η ίδια με τον εαυτό της.
Δείτε το βίντεο
Η influencer και ο Στηβ Τούμπας βρίσκονται στο Παρίσι λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και μέσα από το TikTok και το Instagram μοιράζονται με τους followers τους πολλές από τις στιγμές τους στην γαλλική πρωτεύουσα.
Σε μία από τις αναρτήσεις του φίλου της Ιωάννας Τούνη, ο ίδιος παρουσιάζεται να κρυφακούει την ίδια ενώ προσπαθεί να εξηγήσει ότι η μπλούζα της είναι ασιδέρωτη και όχι μόνο, ξεσπώντας σε γέλια και κοροϊδεύοντάς τη με τις εκφράσεις του, όσο εκείνη σκέφτεται τις κατάλληλες λέξεις.
«Όταν κρυφακούς την κολλητή στα προφορικά για το Lower», έγραψε ο Στηβ Τούμπας στην ανάρτησή του, με την Ιωάννα Τούνη να ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά: «If you have nothing to say, don't say it. Δεν είναι αυτό greek idiomatism?». «Is it a problem that - δεν ξέρω τώρα την τσαλάκα στα αγγλικά- it needs to be ironing?», έλεγε σε άλλο σημείο, ενώ γελούσε και η ίδια με τον εαυτό της.
Δείτε το βίντεο
@steve.toumpas
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