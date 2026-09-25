Αιμίλιος Χειλάκης για Αθηνά Μαξίμου: Είμαστε μαζί από το 2005, τα καταφέραμε
Αιμίλιος Χειλάκης για Αθηνά Μαξίμου: Είμαστε μαζί από το 2005, τα καταφέραμε
Ο ηθοποιός έκανε μία αναφορά στη σύζυγό του κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης
Μία αναφορά στην Αθηνά Μαξίμου έκανε ο Αιμίλιος Χειλάκης κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης. Ο ηθοποιός ανέτρεξε στην αρχή της σχέσης του, επισημαίνοντας πως είναι μαζί από το 2005. Όπως ανέφερε, ήδη από τον Απρίλιο του 2004 ήθελαν να είναι μαζί και, όπως είπε χαρακτηριστικά, τελικά «τα κατάφεραν».
«Πριν από 22 χρόνια συνέβη αυτό. Με την Αθηνά είμαστε μαζί από τον Γενάρη του 2005, αλλά ξεκινήσαμε να θέλουμε να είμαστε μαζί από τον Απρίλιο του 2004. Τα καταφέραμε όμως…», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου.
Δείτε το βίντεο
Οι δύο ηθοποιοί έχουν μιλήσει αρκετές φορές ο ένας για τον άλλο δημόσια με τρυφερά λόγια. Σε μία από αυτές, ο Αιμίλιος Χειλάκης είχε εξηγήσει ότι πλέον νιώθει τη σύζυγό του σαν έναν καθρέφτη του εαυτού του. Μέσα από τη συμβίωσή τους, είχε τονίσει, έχει μάθει να βλέπει τα πράγματα και από τη δική της οπτική, ακόμη και όταν αρχικά διαφωνεί μαζί της, ενώ πολλές φορές συνειδητοποιεί εκ των υστέρων ότι έχει υιοθετήσει σκέψεις και απόψεις της.
Όπως είχε πει σε συνέντευξή του τον Νοέμβριο του 2025: «Ποιος άλλος άνθρωπος είμαι; Είμαι η Αθηνά Μαξίμου. Είμαι η Αθηνά Μαξíμου γιατί έχω έχω πολλά πράγματα που θαυμάζω από αυτήν και έχω και πράγματα που δεν θαυμάζω από αυτήν. Και τα έχω κι εγώ. Και με βλέπω όταν κοιτάω την Αθηνά να κοιτάω τον εαυτό μου σε ένα καθρέφτη. Είμαστε και 21 χρόνια μαζί πια. Δηλαδή κοιτάω σε ένα καθρέφτη. Έχω αρχίσει και αντιλαμβάνομαι τα πράγματα από την οπτική της γωνία. Από μια οπτική γωνία που πολλές φορές διαφωνώ. Έχω πάρει ένα τρόπο σκέψης της. Το ίδιο και η Αθηνά. Και υπάρχouν μέρες που κάτι που διαφωνούσα όταν το έλεγε, μετά από καιρό μπορεί να το λέω ως δικό μου. Γιατί με έχει πείσει στο βάθος. Όχι γιατί ξεχνάω ότι έχω διαφωνήσει και μετά πάω και το λέω. Όχι, γιατί στο βάθος τελικά με έπεισε. Εντάξει, έχει δίκιο. Το ακολουθώ. Το καταλαβαίνω μετά ότι, κάτσε ρε, τι λέω, αφού διαφωνούσα με αυτό. Άρα με έπεισε. Το ίδιο και η Αθηνά».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Πριν από 22 χρόνια συνέβη αυτό. Με την Αθηνά είμαστε μαζί από τον Γενάρη του 2005, αλλά ξεκινήσαμε να θέλουμε να είμαστε μαζί από τον Απρίλιο του 2004. Τα καταφέραμε όμως…», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου.
Δείτε το βίντεο
Οι δύο ηθοποιοί έχουν μιλήσει αρκετές φορές ο ένας για τον άλλο δημόσια με τρυφερά λόγια. Σε μία από αυτές, ο Αιμίλιος Χειλάκης είχε εξηγήσει ότι πλέον νιώθει τη σύζυγό του σαν έναν καθρέφτη του εαυτού του. Μέσα από τη συμβίωσή τους, είχε τονίσει, έχει μάθει να βλέπει τα πράγματα και από τη δική της οπτική, ακόμη και όταν αρχικά διαφωνεί μαζί της, ενώ πολλές φορές συνειδητοποιεί εκ των υστέρων ότι έχει υιοθετήσει σκέψεις και απόψεις της.
Όπως είχε πει σε συνέντευξή του τον Νοέμβριο του 2025: «Ποιος άλλος άνθρωπος είμαι; Είμαι η Αθηνά Μαξίμου. Είμαι η Αθηνά Μαξíμου γιατί έχω έχω πολλά πράγματα που θαυμάζω από αυτήν και έχω και πράγματα που δεν θαυμάζω από αυτήν. Και τα έχω κι εγώ. Και με βλέπω όταν κοιτάω την Αθηνά να κοιτάω τον εαυτό μου σε ένα καθρέφτη. Είμαστε και 21 χρόνια μαζί πια. Δηλαδή κοιτάω σε ένα καθρέφτη. Έχω αρχίσει και αντιλαμβάνομαι τα πράγματα από την οπτική της γωνία. Από μια οπτική γωνία που πολλές φορές διαφωνώ. Έχω πάρει ένα τρόπο σκέψης της. Το ίδιο και η Αθηνά. Και υπάρχouν μέρες που κάτι που διαφωνούσα όταν το έλεγε, μετά από καιρό μπορεί να το λέω ως δικό μου. Γιατί με έχει πείσει στο βάθος. Όχι γιατί ξεχνάω ότι έχω διαφωνήσει και μετά πάω και το λέω. Όχι, γιατί στο βάθος τελικά με έπεισε. Εντάξει, έχει δίκιο. Το ακολουθώ. Το καταλαβαίνω μετά ότι, κάτσε ρε, τι λέω, αφού διαφωνούσα με αυτό. Άρα με έπεισε. Το ίδιο και η Αθηνά».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα