Αιμίλιος Χειλάκης: Υπάρχουν ηθοποιοί που όταν ήμουν μικρός τους θαύμαζα απίστευτα, αλλά όταν τους γνώρισα έπαψα να τους θαυμάζω
Αιμίλιος Χειλάκης: Υπάρχουν ηθοποιοί που όταν ήμουν μικρός τους θαύμαζα απίστευτα, αλλά όταν τους γνώρισα έπαψα να τους θαυμάζω
Οι καταχρηστικές συμπεριφορές είναι που απογοητεύουν, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Για τους ηθοποιούς που θαύμαζε ως παιδί μίλησε ο Αιμίλιος Χειλάκης, εξηγώντας πως όταν τους γνώρισε, έπαψε πια να τους θαυμάζει.
Ο ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στην εκπομή «Super Κατερίνα» ξεκίνησε να μιλά για τον θαυμασμό σε γενικό πλαίσιο: «Πρέπει να είσαι γενναίος και να μιλάς για τους ανθρώπους που θαυμάζεις και να μιλάς καθ' υπερβολήν γι' αυτούς. Δεν μπορούμε να θαυμάσουμε χωρίς να υπερβάλλουμε. Αν δεν θαυμάσεις καθ' υπερβολήν είσαι ελαχίστως ανάπηρος, γιατί δεν μπορείς να θαυμάσεις λέγοντας "ε, καλός είναι". Όσο αρχίζεις να θαυμάζεις, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνεις τι θέλεις, τι επιθυμείς, ποιος είναι αυτός που τείνεις να γίνεις κι εσύ. Εγώ έχω θαυμάσει συναδέλφους, έχω θαυμάσει νέα παιδιά. Έχω θαυμάσει τον Γιάννη Μπέζο και τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη. Δεν ντρέπομαι να το πω», ανέφερε.
Στη συνέχεια, ρωτήθηκε ποια είναι τα πρόσωπα που θαύμαζε όταν ήταν παιδί, με τον Αιμίλιο Χειλάκη να μην θέλει να αναφέρει τα ονόματά τους επειδή δεν τα θαυμάζει πια: «Δεν θα πω ποιους θαύμαζα μικρός, γιατί τους γνώρισα αυτούς τους ηθοποιούς και έπαψα να τους θαυμάζω. Δεν έχω πάψει όμως να έχω την τάση να θαυμάζω, ακόμα και τη στιγμή που θα μου προδοθεί ο θαυμασμός. Δεν θα πω τα ονόματα, γιατί δεν έχει σημασία. Τους θαύμαζα απίστευτα, τους γνώρισα και έπαψα να τους θαυμάζω. Οι συμπεριφορές απογοητεύουν. Οι συμπεριφορές οι οποίες είναι καταχρηστικές. Το καταχρηστικό του σπουδαίου ανθρώπου είναι χειρότερο», είπε και συμπλήρωσε πως υπήρξαν καταχρηστικές συμπεριφορές στον χώρο της υποκριτικής και από ανθρώπους που δεν έχουν ακουστεί τα ονόματά τους δημόσια.
Από τους ανθρώπους που θαυμάζει, ωστόσο, όλα αυτά τα χρόνια αδιάκοπα, είναι η σύζυγός του, Αθηνά Μαξίμου, για την οποία δήλωσε πως ενώ είναι μαζί 22 χρόνια, συνεχίζουν να γοητεύουν ο ένας τον άλλον: «Η Αθηνά είναι ένας εξαιρετικά γοητευτικός άνθρωπος, όχι μόνο λόγω ομορφιάς. Είναι μία εξαιρετική προσωπικότητα. Εγώ δεν είμαι αντικειμενικός. Είμαστε 22 χρόνια μαζί. Αλλά το πρόσημό μας είναι ότι γοητευόμαστε ακόμα ο ένας από τον άλλον», επισήμανε και τόνισε πως ακόμα κι όταν διαφωνούν προσπαθούν να μην προσβάλλουν και να μην ακυρώνουν ο ένας τον άλλον, όσο έντονοι κι αν είναι.
Ο ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στην εκπομή «Super Κατερίνα» ξεκίνησε να μιλά για τον θαυμασμό σε γενικό πλαίσιο: «Πρέπει να είσαι γενναίος και να μιλάς για τους ανθρώπους που θαυμάζεις και να μιλάς καθ' υπερβολήν γι' αυτούς. Δεν μπορούμε να θαυμάσουμε χωρίς να υπερβάλλουμε. Αν δεν θαυμάσεις καθ' υπερβολήν είσαι ελαχίστως ανάπηρος, γιατί δεν μπορείς να θαυμάσεις λέγοντας "ε, καλός είναι". Όσο αρχίζεις να θαυμάζεις, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνεις τι θέλεις, τι επιθυμείς, ποιος είναι αυτός που τείνεις να γίνεις κι εσύ. Εγώ έχω θαυμάσει συναδέλφους, έχω θαυμάσει νέα παιδιά. Έχω θαυμάσει τον Γιάννη Μπέζο και τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη. Δεν ντρέπομαι να το πω», ανέφερε.
Στη συνέχεια, ρωτήθηκε ποια είναι τα πρόσωπα που θαύμαζε όταν ήταν παιδί, με τον Αιμίλιο Χειλάκη να μην θέλει να αναφέρει τα ονόματά τους επειδή δεν τα θαυμάζει πια: «Δεν θα πω ποιους θαύμαζα μικρός, γιατί τους γνώρισα αυτούς τους ηθοποιούς και έπαψα να τους θαυμάζω. Δεν έχω πάψει όμως να έχω την τάση να θαυμάζω, ακόμα και τη στιγμή που θα μου προδοθεί ο θαυμασμός. Δεν θα πω τα ονόματα, γιατί δεν έχει σημασία. Τους θαύμαζα απίστευτα, τους γνώρισα και έπαψα να τους θαυμάζω. Οι συμπεριφορές απογοητεύουν. Οι συμπεριφορές οι οποίες είναι καταχρηστικές. Το καταχρηστικό του σπουδαίου ανθρώπου είναι χειρότερο», είπε και συμπλήρωσε πως υπήρξαν καταχρηστικές συμπεριφορές στον χώρο της υποκριτικής και από ανθρώπους που δεν έχουν ακουστεί τα ονόματά τους δημόσια.
Από τους ανθρώπους που θαυμάζει, ωστόσο, όλα αυτά τα χρόνια αδιάκοπα, είναι η σύζυγός του, Αθηνά Μαξίμου, για την οποία δήλωσε πως ενώ είναι μαζί 22 χρόνια, συνεχίζουν να γοητεύουν ο ένας τον άλλον: «Η Αθηνά είναι ένας εξαιρετικά γοητευτικός άνθρωπος, όχι μόνο λόγω ομορφιάς. Είναι μία εξαιρετική προσωπικότητα. Εγώ δεν είμαι αντικειμενικός. Είμαστε 22 χρόνια μαζί. Αλλά το πρόσημό μας είναι ότι γοητευόμαστε ακόμα ο ένας από τον άλλον», επισήμανε και τόνισε πως ακόμα κι όταν διαφωνούν προσπαθούν να μην προσβάλλουν και να μην ακυρώνουν ο ένας τον άλλον, όσο έντονοι κι αν είναι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα