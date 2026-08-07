Οι ευχές της Κωνσταντίνας Ευριπίδου στον Φίλιππο Μιχόπουλο για τα γενέθλιά του: Κάποιοι άνθρωποι απλώς κάνουν τη ζωή πιο όμορφη
Οι ευχές της Κωνσταντίνας Ευριπίδου στον Φίλιππο Μιχόπουλο για τα γενέθλιά του: Κάποιοι άνθρωποι απλώς κάνουν τη ζωή πιο όμορφη
Σήμερα γιορτάζω την ευτυχία που φέρνεις στη ζωή μου, έγραψε στα social media η παρουσιάστρια για τον σύντροφό της
Και δημόσια έστειλε τις ευχές της στον Φίλιππο Μιχόπουλο η Κωνσταντίνα Ευριπίδου. Η παρουσιάστρια έκανε μία ανάρτηση στα social media για να ευχηθεί στον σύντροφό της, τον «ροκ σταρ» της, όπως τον αποκάλεσε.
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε εικόνες από τις καλοκαιρινές τους διακοπές και από άλλα ταξίδια που έχουν κάνει και τόνισε πως ομορφαίνει τη ζωή της. «Κάποιοι άνθρωποι απλώς κάνουν τη ζωή πιο όμορφη. Σήμερα γιορτάζω εσένα, την καρδιά σου, την ψυχή σου, τη ζωή σου και όλη την ευτυχία που φέρνεις στη δική μου», έγραψε χαρακτηριστικά.
Η ανάρτηση της Κωνσταντίνας Ευρυπίδου
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε εικόνες από τις καλοκαιρινές τους διακοπές και από άλλα ταξίδια που έχουν κάνει και τόνισε πως ομορφαίνει τη ζωή της. «Κάποιοι άνθρωποι απλώς κάνουν τη ζωή πιο όμορφη. Σήμερα γιορτάζω εσένα, την καρδιά σου, την ψυχή σου, τη ζωή σου και όλη την ευτυχία που φέρνεις στη δική μου», έγραψε χαρακτηριστικά.
Η ανάρτηση της Κωνσταντίνας Ευρυπίδου
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