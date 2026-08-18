Ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου έκαναν ράφτινγκ στον Βοϊδομάτη, δείτε φωτογραφίες
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Φίλιππος Μιχόπουλος Κωνσταντίνα Ευρυπίδου ράφτινγκ

Ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου έκαναν ράφτινγκ στον Βοϊδομάτη, δείτε φωτογραφίες

Ο επιχειρηματίας και η παρουσιάστρια πόζαραν χαμογελαστοί και στη συνέχεια βούτηξαν στα παγωμένα νερά

Ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου έκαναν ράφτινγκ στον Βοϊδομάτη, δείτε φωτογραφίες
Γεωργία Κοτζιά
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ράφτινγκ στον Βοϊδομάτη έκαναν ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η σύντροφός του Κωνσταντίνα Ευριπίδου, με την παρουσιάστρια να μοιράζεται στα social media φωτογραφίες.

Το ζευγάρι απόλαυσε τις διακοπές του στα Ζαγοροχώρια και αποφάσισε να δοκιμάσει μία διαφορετική εμπειρία, συμμετέχοντας σε μία νέα δραστηριότητα μαζί με φίλους, στον ποταμό της Ηπείρου.

Οι δυο τους φόρεσαν τον απαραίτητο εξοπλισμό με τα σωσίβια, τα κράνη και τα κουπιά και μπήκαν στη βάρκα. Ο Μιχόπουλος και η Ευριπίδου πόζαραν χαμογελαστοί στον φακό, δείχνοντας πως απόλαυσαν τη διαδικασία. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, επέλεξαν να κάνουν κάποιες στάσεις και να βουτήξουν μάλιστα στα παγωμένα νερά.

Δείτε τις φωτογραφίες


Ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου έκαναν ράφτινγκ στον Βοϊδομάτη, δείτε φωτογραφίες
Ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου έκαναν ράφτινγκ στον Βοϊδομάτη, δείτε φωτογραφίες
Ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου έκαναν ράφτινγκ στον Βοϊδομάτη, δείτε φωτογραφίες
Ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου έκαναν ράφτινγκ στον Βοϊδομάτη, δείτε φωτογραφίες
Ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου έκαναν ράφτινγκ στον Βοϊδομάτη, δείτε φωτογραφίες
Ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου έκαναν ράφτινγκ στον Βοϊδομάτη, δείτε φωτογραφίες
Ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου έκαναν ράφτινγκ στον Βοϊδομάτη, δείτε φωτογραφίες
Ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου έκαναν ράφτινγκ στον Βοϊδομάτη, δείτε φωτογραφίες

Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου μοιράστηκε ακόμη περισσότερες φωτογραφίες από την παραμονή τους στα Ζαγοροχώρια στο προφίλ της, δείχνοντας το μέρος όπου έμειναν. 

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Ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου έκαναν ράφτινγκ στον Βοϊδομάτη, δείτε φωτογραφίες
Ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου έκαναν ράφτινγκ στον Βοϊδομάτη, δείτε φωτογραφίες
Ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου έκαναν ράφτινγκ στον Βοϊδομάτη, δείτε φωτογραφίες

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε και εικόνες με τα τοπία που αντίκρισαν, τα μαγαζιά που επισκέφτηκαν και τα ζώα που συνάντησαν στη διαδρομή τους.


Ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου έκαναν ράφτινγκ στον Βοϊδομάτη, δείτε φωτογραφίες
Ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου έκαναν ράφτινγκ στον Βοϊδομάτη, δείτε φωτογραφίες
Ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου έκαναν ράφτινγκ στον Βοϊδομάτη, δείτε φωτογραφίες
Ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου έκαναν ράφτινγκ στον Βοϊδομάτη, δείτε φωτογραφίες
Γεωργία Κοτζιά
4 ΣΧΟΛΙΑ

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