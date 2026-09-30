Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στα Σεπόλια, στο νοσοκομείο ένας 28χρονος που εισέπνευσε καπνό
Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στα Σεπόλια, στο νοσοκομείο ένας 28χρονος που εισέπνευσε καπνό
Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί της Τετάρτης στην οδό Ρόδου
UPD:
Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί της Τετάρτης σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Ρόδου στα Σεπόλια.
Λόγω της φωτιάς η πυροσβεστική προχώρησε σε απομάκρυνση των ενοίκων των διαμερισμάτων στην 3όροφη πολυκατοικία πάνω από το διαμέρισμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο διαμέρισμα έμενε ένας 28χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους σε νοσοκομείο καθώς είχε εισπνεύσει καπνούς. Όπως είπε φίλος του «το παιδί κοιμόταν, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε "πήραμε φωτιά"».
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ανέλαβε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
Λόγω της φωτιάς η πυροσβεστική προχώρησε σε απομάκρυνση των ενοίκων των διαμερισμάτων στην 3όροφη πολυκατοικία πάνω από το διαμέρισμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο διαμέρισμα έμενε ένας 28χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους σε νοσοκομείο καθώς είχε εισπνεύσει καπνούς. Όπως είπε φίλος του «το παιδί κοιμόταν, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε "πήραμε φωτιά"».
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ανέλαβε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Ρόδου στην Αθήνα. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 30, 2026
UPD:
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