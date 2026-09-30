Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στα Σεπόλια, στο νοσοκομείο ένας 28χρονος που εισέπνευσε καπνό
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Διαμέρισμα Πολυκατοικία Αθήνα

Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στα Σεπόλια, στο νοσοκομείο ένας 28χρονος που εισέπνευσε καπνό

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί της Τετάρτης στην οδό Ρόδου

Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στα Σεπόλια, στο νοσοκομείο ένας 28χρονος που εισέπνευσε καπνό
Κώστας Στάμου
UPD:
Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί της Τετάρτης σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Ρόδου στα Σεπόλια.

Λόγω της φωτιάς η πυροσβεστική προχώρησε σε απομάκρυνση των ενοίκων των διαμερισμάτων στην 3όροφη πολυκατοικία πάνω από το διαμέρισμα.



Σύμφωνα με πληροφορίες στο διαμέρισμα έμενε ένας 28χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους σε νοσοκομείο καθώς είχε εισπνεύσει καπνούς. Όπως είπε φίλος του «το παιδί κοιμόταν, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε "πήραμε φωτιά"».



Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Κλείσιμο
Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ανέλαβε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Κώστας Στάμου
UPD:

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