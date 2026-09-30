Πριν τα Χριστούγεννα το Ειδικό Δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους 4 για τα Τέμπη: Πώς θα επιλεχθούν οι δικαστές





Χθες,



1) ο τότε περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός ,

, 2) ο πρώην γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου ,

, 3) ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας και επικεφαλής-υπεύθυνος για τον τόπο του συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας Αγάπιος Χαρακόπουλος και

και 4) ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελος Φαλάρας.



Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου περί ευθύνης υπουργών «η άσκηση ποινικής δίωξης κατά υπουργού καταλαμβάνει υποχρεωτικά και τους τυχόν συμμετόχους, οι οποίοι εφεξής κατηγορούνται και δικάζονται μαζί με τον υπουργό».



Αμετάκλητο το βούλευμα Σύμφωνα με τον νόμο 3126/2003 περί «ποινικής ευθύνης των υπουργών», το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου που εκδόθηκε είναι αμετάκλητο. Δηλαδή, ο πρώην υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος και οι τέσσερεις συμμέτοχοι δεν μπορούν να ασκήσουν κανένα ένδικο μέσο σε κανένα δικαστήριο για να το ανατρέψουν ή να μετατρέψουν την κατηγορία.



Νικήτα Κακλαμάνη.



Ποιοι δικαστές θα ανέβουν στην έδρα Μόλις κοινοποιηθεί το βούλευμα στον πρόεδρο της Βουλής πρέπει εκείνος σε δημόσια συνεδρίαση θα κληρώσει μεταξύ των μελών του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, 13 τακτικά και 6 αναπληρωματικά μέλη για τη συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου.



Από την κληρωτίδα θα εξαιρεθούν τα ονόματα των δικαστών οι οποίοι ήταν μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου που χειρίστηκαν μέχρι τώρα την υπόθεση και όσοι προήχθησαν σε συμβούλους Επικρατείας και αρεοπαγίτες μετά την υποβολή της πρότασης για άσκηση δίωξης κατά του κ. Τριαντόπουλου, κ.λπ.



Κλείσιμο



Από το Άρειο Πάγο τακτικά μέλη θα είναι 7 και από το Συμβούλιο της Επικρατείας 6.



Καθήκοντα προέδρου του Ειδικού Δικαστηρίου θα ασκήσει ο ανώτερος σε βαθμό από τα μέλη του Αρείου Πάγου, ενώ σε περίπτωση ομοιόβαθμων, πρόεδρος θα είναι ο αρχαιότερος των αρεοπαγιτών.



Μόλις κληρωθούν τα ονόματα των μελών του Ειδικού Δικαστηρίου, ο Νικήτας Κακλαμάνης θα διαβιβάσει στον πρόεδρο του Ειδικού Δικαστηρίου το σχετικό πρακτικό της Ολομέλειας με τα ονόματα των τακτικών και των αναπληρωματικών δικαστών.



Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα και συγκεκριμένα μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του ερχόμενου Δεκεμβρίου, θα ξεκινήσει η δίκη στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών με κατηγορούμενους τον πρώην υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Τριαντόπουλο και τέσσερις συμμέτοχους στην υπόθεση της παράνομης αλλοίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη Χθες, με βούλευμα του Δικαστικού Συμβούλιου του Ειδικού Δικαστηρίου παραπέμφθηκαν σε δίκη ενώπιον του υπουργοδικείου ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος ενώ ως συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος παραπέμφθηκαν ακόμα τέσσερα πρόσωπα τα οποία είναι:Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου περί ευθύνης υπουργών «η άσκηση ποινικής δίωξης κατά υπουργού καταλαμβάνει υποχρεωτικά και τους τυχόν συμμετόχους, οι οποίοι εφεξής κατηγορούνται και δικάζονται μαζί με τον υπουργό».Σύμφωνα με τον νόμο 3126/2003 περί «ποινικής ευθύνης των υπουργών», το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου που εκδόθηκε είναι αμετάκλητο. Δηλαδή, ο πρώην υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος και οι τέσσερεις συμμέτοχοι δεν μπορούν να ασκήσουν κανένα ένδικο μέσο σε κανένα δικαστήριο για να το ανατρέψουν ή να μετατρέψουν την κατηγορία.Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες το βούλευμα πρέπει να επιδοθεί τόσο στους εμπλεκόμενους κατηγορουμένους, όσο και στον Πρόεδρο της ΒουλήςΜόλις κοινοποιηθεί το βούλευμα στον πρόεδρο της Βουλής πρέπει εκείνος σε δημόσια συνεδρίαση θα κληρώσει μεταξύ των μελών τουκαι του, 13 τακτικά και 6 αναπληρωματικά μέλη για τη συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου.Από την κληρωτίδα θα εξαιρεθούν τα ονόματα των δικαστών οι οποίοι ήταν μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου που χειρίστηκαν μέχρι τώρα την υπόθεση και όσοι προήχθησαν σε συμβούλους Επικρατείας και αρεοπαγίτες μετά την υποβολή της πρότασης για άσκηση δίωξης κατά του κ. Τριαντόπουλου, κ.λπ.Στην ίδια συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής θα κληρωθεί ο εισαγγελέας του Ειδικού Δικαστηρίου και ο αναπληρωτής του. Η κλήρωση του ονόματος του εισαγγελέα θα είναι μεταξύ των μελών της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.Από το Άρειο Πάγο τακτικά μέλη θα είναι 7 και από το Συμβούλιο της Επικρατείας 6.Καθήκοντα προέδρου του Ειδικού Δικαστηρίου θα ασκήσει ο ανώτερος σε βαθμό από τα μέλη του Αρείου Πάγου, ενώ σε περίπτωση ομοιόβαθμων, πρόεδρος θα είναι ο αρχαιότερος των αρεοπαγιτών.Μόλις κληρωθούν τα ονόματα των μελών του Ειδικού Δικαστηρίου, ο Νικήτας Κακλαμάνης θα διαβιβάσει στον πρόεδρο του Ειδικού Δικαστηρίου το σχετικό πρακτικό της Ολομέλειας με τα ονόματα των τακτικών και των αναπληρωματικών δικαστών.

Πότε θα γίνει η δίκη Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου που θα εκλεγεί, μόλις λάβει από τη Βουλή τη λίστα των μελών του Ειδικού Δικαστηρίου, θα πρέπει σε διάστημα από 40 έως 60 ημέρες να προσδιορίσει την ημερομηνία που θα ξεκινήσει η δίκη.



Παράλληλα, ο πρόεδρος του υπουργοδικείου θα συντάξει κατάλογο των ουσιωδών μαρτύρων (κατηγορίας και υπεράσπισης) που θα εξεταστούν κατά την ακροαματική διαδικασία της δίκης και θα ορίσει τον τόπο συνεδρίασης του Ειδικού Δικαστηρίου.



Σε περίπτωση που τυχόν προκηρυχθούν εκλογές τότε θα συνέλθει το Ειδικό Δικαστήριο και θα αναβάλει την έναρξη της δίκης, ενώ θα ορίσει νέα δικάσιμο.



Ακόμη, ο πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου θα αποστείλει κλήσεις για να παρουσιαστούν στο Ειδικό Δικαστήριο στους: 1) κατηγορούμενους και 2) μάρτυρες, ενώ στις κλήσεις θα επισυνάπτεται και ο κατάλογος των μαρτύρων.



Οι πέντε έχουν δικαίωμα να μην εμφανιστούν στο υπουργοδικείο και να δικαστούν σαν να είναι παρών. Σε όποια από τις δύο περιπτώσεις επιλέξουν, έχουν την δυνατότητα να εκπροσωπηθούν στο δικαστήριο με έως τρεις δικηγόρους.



Ακόμη, πολιτική αγωγή δεν επιτρέπεται να ασκηθεί στο Ειδικό Δικαστήριο.



Έκδοση απόφασης

Η απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου είναι αμετάκλητη και αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας ή της απόφασης από τον απόντα κατηγορούμενο δεν επιτρέπεται, αλλά και η επανάληψη της διαδικασίας σε βάρος του κατηγορουμένου δεν είναι δυνατή.