Μαρτυρίες «φωτιά» και παρέμβαση εισαγγελέα για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες
Μαρτυρίες «φωτιά» και παρέμβαση εισαγγελέα για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες
Δόθηκε διάστημα 15 ημερών για τη ασφαλή μεταφορά ασθενών σε άλλες δομές
Πλημμελή φροντίδα κατάκοιτων ατόμων, ασθενείς που ούρλιαζαν «γιατί μας βασανίζετε;» και συμπεριφορές με μόνο σκοπό το κέρδος είναι μερικές από τις μαρτυρίες καρκινοπαθών, συγγενών και γειτόνων για την ιδιωτική κλινική στην οδό Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη που «σφραγίστηκε» ενώ εκτελούσε χημειοθεραπείες χωρίς να διαθέτει την σχετική άδεια.
Η κατάσταση που επικρατούσε εντός των τειχών της ιδιωτικής κλινικής είχε περιγραφεί με μελανά χρώματα στις μηχανές αναζήτησεις και από αρκετούς συγγενείς ασθενών που πέρασαν το κατώφλι της, ενώ χτες κάποιοι άλλοι συγγενείς, ασθενείς και κάτοικοι της γειτονιάς πέρασαν έξω από την κλινική και δεν δίστασαν να μιλήσουν ανοιχτά στους δημοσιογράφους.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωσης της καρκινοπαθούς Αθανασίας Ιωαννίδου η οποία ενώ ήταν καθ’ οδόν για το «Θεαγένειο» βλέποντας χτες τους δημοσιογράφους έξω από την ιδιωτική κλινική, καθώς βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το αντικαρκινικό νοσοκομείο, έσπευσε να μιλήσει για την εμπειρία της από την επίσκεψη που είχε κάνει στην συγκεκριμένη κλινική χαρακτηρίζοντας την μάλιστα ως «πολύ άσχημη».
Η κ. Ιωαννίδου επισκέφτηκε τον πνευμονολόγο γιατρό στην ιδιωτική κλινική - ο οποίος αναφέρεται και στο πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας- που της ζήτησε ένα υπέρογκο ποσό για συνεδρίες και φάρμακα τα οποία όπως τόνισε το κράτος τα δίνει δωρεάν στους καρκινοπαθείς. Επίσης, της ζητήθηκε να εξουδιοδοτήσει ένα άγνωστο προς εκείνη άτομο το οποίο όπως της είπαν θα πήγαινε να παίρνει τα φάρμακα για λογαριασμό της.
«Μου ζητούμε για όλο το χρόνο που είναι δυο, τρεις, τέσσερις συνεδρίες, 12 χιλιάρικα (σ.σ. 12.000 ευρώ) να πληρώνω και την κλινική, το δωμάτιο 300 ευρώ, να πληρώνω και τον ίδιο. Μάλιστα μου ζητούσαν να εξουσιοδοτήσω κάποιον τον οποίο δεν τον γνώριζα να πάει να πάρει τα φάρμακα στο όνομα μου, τα οποία θα τα πλήρωνα εγώ και τα οποία τα δίνει το κράτος δωρεάν. Αυτή την εμπειρία είχα την πολύ άσχημη, ευτυχώς έφυγα και πήγα στο «Θεαγένειο» νοσοκομείο όπου όλα είναι δωρεάν» περιέγραψε η κ. Ιωαννίδου επισημαίνοντας ότι από την πρώτη στιγμή που συνάντησε τον γιατρό και με αυτά που της είπε έφυγε πληρώνοντας μόνο την επίσκεψη.
Σε ερώτηση των δημοσιογράφων εάν κατήγγειλε τα όσα άκουσε κατά την επίσκεψη της σε αρμόδιες αρχές απάντησε αρνητικά και τόνισε ότι έφυγε και δεν ξαναπήγε στην κλινική. «Όλα αυτά που έλεγε ήταν τερατώδη για εμένα, να πληρώνω τόσα χρήματα τον χρόνο και που δεν ξέρεις αν η θεραπεία θα κρατήσει ένα χρόνο. Εγώ τώρα πηγαίνω στον δεύτερο χρόνο στο Θεαγένειο. Δηλαδή τι θα έπρεπε να πουλήσω νεφρό; Πως; Συνταξιούχοι άνθρωποι είμαστε» κατέληξε η κ. Ιωαννίδου.
Μια άλλη κυρία που μένει σε διπλανή, με την ιδιωτική κλινική, πολυκατοικία μιλώντας σε δημοσιογράφους περιέγραψε ότι άκουγε «πολλούς που φώναζαν εκεί μέσα». Η συγκεκριμένη κυρία είπε ότι έβλεπε από το μπαλκόνι της μερικά από τα δωμάτια της κλινικής τονίζοντας ότι «έλεγα στις κόρες μου, μη με πάτε εκεί μέσα, προτιμώ να πεθάνω παρά να πάω εκεί».
«Έλεγα στις κόρες μου αυτά που άκουγα εκεί μέσα, άτομα να κλαίνε και να τσιρίζουν, αυτό με πονούσε πάρα πολύ. Δεν τους φερόταν καλά εκεί μέσα. Άκουγα από ανοιχτό παράθυρο φωνές κι είπα «Παναγία μου που ήρθα και νοίκιασα σπίτι, να ακούω εγώ αυτές τις φωνές;». Η ψυχή μου ματώνει δεν μπορώ. Όλοι φτάνουμε σε αυτή την ηλικία και δεν μπορώ με πονάει πάρα πολύ» είπε προσθέτοντας ότι «άκουγα κάποιες φορές να φωνάζουν "γιατί μας βασανίζετε;"».
Ένας άλλος συγγενής όπως κατήγγειλε, είχε φέρει τη μητέρα του στην κλινική πριν από τέσσερα χρόνια, και η γυναίκα κατέληξε από αφυδάτωση. «Πριν από τέσσερα χρόνια πήγε στο 424 με covid και αποθεραπεύτηκε. Την φέραμε για θεραπεία με φυσικοθεραπευτή και πέθανε από αφυδάτωση» είπε χαρακτηριστικά. Όπως είπε «η διάγνωση από το 424 που την ξαναπήγαμε ήταν ότι πέθανε από αφυδάτωση. Δεν της έδωσαν νερό της γυναίκας» προσθέτοντας ότι η μητέρα του που τότε ήταν ηλικίας 92 ετών, είχε μείνει στην επίμαχη κλινική για διάστημα περίπου 20 ημερών. «Από ό,τι κατάλαβα μάλλον δεν είχαν το απαραίτητο προσωπικό, ο διευθυντής ήταν στον κόσμο του» πρόσθεσε ο γιος της 92χρονης. Επίσης, άλλη συγγενής από την πλευρά της κατήγγειλε ότι είχε δει νοσηλευτές να ξυλοκοπούν ασθενείς. «Μέχρι ξύλο είδα, τι άλλο να πω. Το είδα και μάλωσα με τη νοσοκόμα» είπε η γυναίκα που έκανε την καταγγελία.
Η κατάσταση που επικρατούσε εντός των τειχών της ιδιωτικής κλινικής είχε περιγραφεί με μελανά χρώματα στις μηχανές αναζήτησεις και από αρκετούς συγγενείς ασθενών που πέρασαν το κατώφλι της, ενώ χτες κάποιοι άλλοι συγγενείς, ασθενείς και κάτοικοι της γειτονιάς πέρασαν έξω από την κλινική και δεν δίστασαν να μιλήσουν ανοιχτά στους δημοσιογράφους.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωσης της καρκινοπαθούς Αθανασίας Ιωαννίδου η οποία ενώ ήταν καθ’ οδόν για το «Θεαγένειο» βλέποντας χτες τους δημοσιογράφους έξω από την ιδιωτική κλινική, καθώς βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το αντικαρκινικό νοσοκομείο, έσπευσε να μιλήσει για την εμπειρία της από την επίσκεψη που είχε κάνει στην συγκεκριμένη κλινική χαρακτηρίζοντας την μάλιστα ως «πολύ άσχημη».
Η κ. Ιωαννίδου επισκέφτηκε τον πνευμονολόγο γιατρό στην ιδιωτική κλινική - ο οποίος αναφέρεται και στο πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας- που της ζήτησε ένα υπέρογκο ποσό για συνεδρίες και φάρμακα τα οποία όπως τόνισε το κράτος τα δίνει δωρεάν στους καρκινοπαθείς. Επίσης, της ζητήθηκε να εξουδιοδοτήσει ένα άγνωστο προς εκείνη άτομο το οποίο όπως της είπαν θα πήγαινε να παίρνει τα φάρμακα για λογαριασμό της.
«Μου ζητούμε για όλο το χρόνο που είναι δυο, τρεις, τέσσερις συνεδρίες, 12 χιλιάρικα (σ.σ. 12.000 ευρώ) να πληρώνω και την κλινική, το δωμάτιο 300 ευρώ, να πληρώνω και τον ίδιο. Μάλιστα μου ζητούσαν να εξουσιοδοτήσω κάποιον τον οποίο δεν τον γνώριζα να πάει να πάρει τα φάρμακα στο όνομα μου, τα οποία θα τα πλήρωνα εγώ και τα οποία τα δίνει το κράτος δωρεάν. Αυτή την εμπειρία είχα την πολύ άσχημη, ευτυχώς έφυγα και πήγα στο «Θεαγένειο» νοσοκομείο όπου όλα είναι δωρεάν» περιέγραψε η κ. Ιωαννίδου επισημαίνοντας ότι από την πρώτη στιγμή που συνάντησε τον γιατρό και με αυτά που της είπε έφυγε πληρώνοντας μόνο την επίσκεψη.
Σε ερώτηση των δημοσιογράφων εάν κατήγγειλε τα όσα άκουσε κατά την επίσκεψη της σε αρμόδιες αρχές απάντησε αρνητικά και τόνισε ότι έφυγε και δεν ξαναπήγε στην κλινική. «Όλα αυτά που έλεγε ήταν τερατώδη για εμένα, να πληρώνω τόσα χρήματα τον χρόνο και που δεν ξέρεις αν η θεραπεία θα κρατήσει ένα χρόνο. Εγώ τώρα πηγαίνω στον δεύτερο χρόνο στο Θεαγένειο. Δηλαδή τι θα έπρεπε να πουλήσω νεφρό; Πως; Συνταξιούχοι άνθρωποι είμαστε» κατέληξε η κ. Ιωαννίδου.
Μια άλλη κυρία που μένει σε διπλανή, με την ιδιωτική κλινική, πολυκατοικία μιλώντας σε δημοσιογράφους περιέγραψε ότι άκουγε «πολλούς που φώναζαν εκεί μέσα». Η συγκεκριμένη κυρία είπε ότι έβλεπε από το μπαλκόνι της μερικά από τα δωμάτια της κλινικής τονίζοντας ότι «έλεγα στις κόρες μου, μη με πάτε εκεί μέσα, προτιμώ να πεθάνω παρά να πάω εκεί».
«Έλεγα στις κόρες μου αυτά που άκουγα εκεί μέσα, άτομα να κλαίνε και να τσιρίζουν, αυτό με πονούσε πάρα πολύ. Δεν τους φερόταν καλά εκεί μέσα. Άκουγα από ανοιχτό παράθυρο φωνές κι είπα «Παναγία μου που ήρθα και νοίκιασα σπίτι, να ακούω εγώ αυτές τις φωνές;». Η ψυχή μου ματώνει δεν μπορώ. Όλοι φτάνουμε σε αυτή την ηλικία και δεν μπορώ με πονάει πάρα πολύ» είπε προσθέτοντας ότι «άκουγα κάποιες φορές να φωνάζουν "γιατί μας βασανίζετε;"».
Ένας άλλος συγγενής όπως κατήγγειλε, είχε φέρει τη μητέρα του στην κλινική πριν από τέσσερα χρόνια, και η γυναίκα κατέληξε από αφυδάτωση. «Πριν από τέσσερα χρόνια πήγε στο 424 με covid και αποθεραπεύτηκε. Την φέραμε για θεραπεία με φυσικοθεραπευτή και πέθανε από αφυδάτωση» είπε χαρακτηριστικά. Όπως είπε «η διάγνωση από το 424 που την ξαναπήγαμε ήταν ότι πέθανε από αφυδάτωση. Δεν της έδωσαν νερό της γυναίκας» προσθέτοντας ότι η μητέρα του που τότε ήταν ηλικίας 92 ετών, είχε μείνει στην επίμαχη κλινική για διάστημα περίπου 20 ημερών. «Από ό,τι κατάλαβα μάλλον δεν είχαν το απαραίτητο προσωπικό, ο διευθυντής ήταν στον κόσμο του» πρόσθεσε ο γιος της 92χρονης. Επίσης, άλλη συγγενής από την πλευρά της κατήγγειλε ότι είχε δει νοσηλευτές να ξυλοκοπούν ασθενείς. «Μέχρι ξύλο είδα, τι άλλο να πω. Το είδα και μάλωσα με τη νοσοκόμα» είπε η γυναίκα που έκανε την καταγγελία.
Χρονικό περιθώριο 15 ημερών για τη μεταφορά των ασθενών
Χτες (29/9) το πρωί δικαστικός επιμελητής επέδωσε στους υπεύθυνους της ιδιωτικής κλινικής την απόφαση της οριστικής διακοπής της λειτουργίας της, η οποία φέρει την υπογραφή του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Κ. Γιουτίκα ενώ εκ του νόμου δίνεται το χρονικό περιθώριο των 15 ημερών προκειμένου να σταλούν με ασφάλεια σε άλλες δομές όσοι ασθενείς φιλοξενούνται και σήμερα στην ιδιωτική κλινική.
Την ίδια ώρα, αντίστοιχο χρονικό διάστημα δίνεται επίσης στους αρμόδιους της κλινικής για να γνωστοποιήσουν στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «τον τόπο φύλαξης του αρχείου των ασθενών καθώς και τον τρόπο πρόσβασης ορίζοντας υπευθύνους για την πρόσβαση σε αυτό δυο άτομα για τα οποία θα μας γνωστοποιήσει τα στοιχεία τους, την ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας τους και τα τηλέφωνά τους»
Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, την προηγούμενη εβδομάδα υπέγραψε το κλείσιμο μιας ακόμα κλινικής του ιδίου ιδιοκτήτη που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη - λειτουργεί και άλλες κλινικές σε άλλες πόλεις όπως στην Αθήνα, τη Λάρισα κ.ά.- «καθώς διαπιστώθηκαν, σοβαρές παραβάσεις του νομικού πλαισίου που έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας» ενώ όπως αναφέρεται «και στις δύο περιπτώσεις, είχε προηγηθεί η ανάκληση της άδειας λειτουργίας (Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας) των δύο κλινικών, από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η επιβολή του συγκεκριμένου μέτρου ουσιαστικά διακόπτει την «στρόφιγγα» των πληρωμών των συγκεκριμένων κλινικών από τον ΕΟΠΥΥ».
Εισαγγελική παρέμβασηΤα όσα αναφέρονται στο πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας προκάλεσαν την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης ο οποίος παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική.
Συγκεκριμένα ο εισαγγελέας ζήτησε να ληφθεί κατάθεση από τον εκπρόσωπο της Αρχής Διαφάνειας προκειμένου να καταθέσει τα ευρήματα της Αρχής σχετικά με τη λειτουργία της κλινικής ενώ παράλληλα ζητά να καταθέσουν ανωμοτί ως ύποπτοι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον έκτακτο έλεγχο που έγινε το 2025 και κυρίως να αιτιολογήσουν τη μη αναφορά στην ύπαρξη πλήρως εξοπλισμένου ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια και απαιτούμενης υποδομής.
Τέλος υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν επίσημα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια και στη διάρκεια της νοσηλείας χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Αυτό, σύμφωνα με την ΕΑΔ, αποτελεί ένδειξη περί υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση νοσηλειών της κλινικής. Το ογκολογικό τμήμα λειτουργούσε με έναν γιατρό πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του.
Σύμφωνα με την ΕΑΔ, η κλινική είχε αναρτήσει βίντεο στην ιστοσελίδα της «στο οποίο φαίνεται ότι λειτουργεί ογκολογικό τμήμα και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (θάλαμο βιολογικής ασφάλειας για χειρισμό κυτταροστατικών/χημειοθεραπευτικών φαρμάκων), παρότι δεν διέθετε την απαραίτητη νόμιμη αδειοδότηση καθώς στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της κλινικής δεν συμπεριλαμβάνεται Ογκολογικό Τμήμα».
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