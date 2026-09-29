Η Κρίστι Νόεμ, πρώην υπουργός του Τραμπ, ζητά διαζύγιο μετά την αποκάλυψη ότι ο άνδρας εμφανιζόταν με γυναικεία στήθη και κραγιόν στο Διαδίκτυο, φωτογραφίες

Η πρώην υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ζητά από τον σύζυγό της Μπράιον Νόεμ, μετά τις αποκαλύψεις για τη διαδικτυακή του δραστηριότητα, όπου εμφανίζεται με τεράστια ψεύτικα γυναικεία στήθη, ροζ σορτσάκι και ροζ κραγιόν στα χείλη





Τα δικαστικά έγγραφα, τα οποία κατατέθηκαν στις 6 Απριλίου, αναφέρουν ως αιτία του χωρισμού τις «αγεφύρωτες διαφορές». Η αίτηση δεν εμφανίστηκε στην ηλεκτρονική βάση του δικαστηρίου της κομητείας Χάμλιν στη Νότια Ντακότα μέχρι τη Δευτέρα.





Η Daily Mail είχε αποκαλύψει τον περασμένο Μάρτιο ότι ο Μπράιον Νόεμ φέρεται να είχε διαδικτυακές συνομιλίες με μοντέλα ερωτικού περιεχομένου και να συμμετείχε σε κοινότητες που σχετίζονταν με το crossdressing, ενώ σε φωτογραφίες που δημοσίευσε το βρετανικό μέσο φαίνεται ο Νόεμ με τεράστια ψεύτικα γυναικεία στήθη, ροζ σορτσάκι και ροζ κραγιόν στα χείλη.



Kristi Noem has filed for divorce from her husband Bryon just months after the Daily Mail exposed his crossdressing online porn fetish https://t.co/uzRh6u4E2r 🔗 pic.twitter.com/fSSXG0zKlR — Daily Mail (@DailyMail) September 29, 2026

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχε στείλει τουλάχιστον 25.000 δολάρια μέσω PayPal και Cash App σε μοντέλα που δημιουργούσαν περιεχόμενο στο διαδίκτυο.



Μία από τις γυναίκες που επικοινώνησαν μαζί του ανέφερε ότι κατάφερε να ταυτοποιήσει την πραγματική του ταυτότητα όταν τον κάλεσε κατά λάθος και άκουσε μήνυμα τηλεφωνητή που παρέπεμπε στην ασφαλιστική εταιρεία Noem Insurance, την οποία διατηρεί ο ίδιος στη Νότια Ντακότα.



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JUST IN: Former DHS secretary Kristi Noem has officially filed for divorce from her cross-dressing husband citing irreconcilable differences after report was released that has a fetish for ‘BIMBOFICATION’ Fetish Models. The cup has been married since 1992 and filed divorced in… pic.twitter.com/KlEiCi6ORt — SANTINO (@TheRealSantino) September 29, 2026

Η «bimbofication» και οι αντιδράσεις Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρέθηκε και μια συγκεκριμένη φετιχιστική τάση που περιγράφεται ως «bimbofication», η οποία συνδέεται με μια υπερβολική, στερεοτυπική εικόνα τύπου κούκλας Barbie. Η Daily Mail δημοσίευσε φωτογραφίες στις οποίες εμφανιζόταν ο Μπράιον Νόεμ με εφαρμοστό ροζ σορτς και τοπ σε χρώμα δέρματος, με προσθετικά στήθους.



Η πρώην υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της Μπράιον Νόεμ, λίγους μήνες μετά τις αποκαλύψεις της Daily Mail για τη διαδικτυακή του δραστηριότητα και τις επαφές του με τρανσέξουαλ μοντέλα σε πλατφόρμες ερωτικού περιεχομένου.Τα δικαστικά έγγραφα, τα οποία κατατέθηκαν στις 6 Απριλίου, αναφέρουν ως αιτία του χωρισμού τις «αγεφύρωτες διαφορές». Η αίτηση δεν εμφανίστηκε στην ηλεκτρονική βάση του δικαστηρίου της κομητείας Χάμλιν στη Νότια Ντακότα μέχρι τη Δευτέρα.Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 1992, έχει τρία ενήλικα παιδιά, δύο κόρες και έναν γιο.Η Daily Mail είχε αποκαλύψει τον περασμένο Μάρτιο ότι ο Μπράιον Νόεμ φέρεται να είχε διαδικτυακές συνομιλίες με μοντέλα ερωτικού περιεχομένου και να συμμετείχε σε κοινότητες που σχετίζονταν με το crossdressing, ενώ σε φωτογραφίες που δημοσίευσε το βρετανικό μέσο φαίνεται ο Νόεμ με τεράστια ψεύτικα γυναικεία στήθη, ροζ σορτσάκι και ροζ κραγιόν στα χείλη.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχε στείλει τουλάχιστον 25.000 δολάρια μέσω PayPal και Cash App σε μοντέλα που δημιουργούσαν περιεχόμενο στο διαδίκτυο.Μία από τις γυναίκες που επικοινώνησαν μαζί του ανέφερε ότι κατάφερε να ταυτοποιήσει την πραγματική του ταυτότητα όταν τον κάλεσε κατά λάθος και άκουσε μήνυμα τηλεφωνητή που παρέπεμπε στην ασφαλιστική εταιρεία Noem Insurance, την οποία διατηρεί ο ίδιος στη Νότια Ντακότα.Η εφημερίδα ανέφερε επίσης ότι ο Μπράιον Νόεμ χρησιμοποιούσε σε μία από τις επαφές του το ψευδώνυμο «Jason Jackson», ενώ οι πληρωμές προς συγκεκριμένο λογαριασμό κυμαίνονταν συνήθως μεταξύ 500 και 1.000 δολαρίων.Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρέθηκε και μια συγκεκριμένη φετιχιστική τάση που περιγράφεται ως «bimbofication», η οποία συνδέεται με μια υπερβολική, στερεοτυπική εικόνα τύπου κούκλας Barbie. Η Daily Mail δημοσίευσε φωτογραφίες στις οποίες εμφανιζόταν ο Μπράιον Νόεμ με εφαρμοστό ροζ σορτς και τοπ σε χρώμα δέρματος, με προσθετικά στήθους.

Εκπρόσωπος της Κρίστι Νόεμ είχε δηλώσει τότε ότι η ίδια ήταν «συντετριμμένη» και ότι η οικογένεια είχε «αιφνιδιαστεί» από τις αποκαλύψεις.



Ο ίδιος ο Μπράιον Νόεμ, όταν ρωτήθηκε από τοπικό μέσο ενημέρωσης της Νότιας Ντακότα για τη διαδικασία του διαζυγίου, απάντησε: «Δεν μπορώ να σχολιάσω αυτή τη στιγμή».



Στο φόντο και οι φήμες για τον Κόρεϊ Λεβαντόφσκι Ο γάμος της Κρίστι και του Μπράιον Νόεμ είχε βρεθεί τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο δημοσιευμάτων που αφορούσαν ισχυρισμούς για πιθανή σχέση της πρώην κυβερνήτη της Νότιας Ντακότα με τον επί χρόνια σύμβουλό της Κόρεϊ Λεβαντόφσκι.

Τόσο η Νόεμ όσο και ο Λεβαντόφσκι έχουν αρνηθεί επανειλημμένα ότι υπήρξε ερωτική σχέση μεταξύ τους.



Ωστόσο, οι δύο τους φωτογραφήθηκαν τον Αύγουστο να γευματίζουν στη Μινεσότα, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα εμφανίστηκαν επίσης να κάνουν ποδήλατο κοντά στη λίμνη Μινετονκα.



Πηγή που επικαλείται η Daily Mail υποστήριξε ότι οι δύο τους ήταν «πιο κοντά από ποτέ», κάτι που έχει επίσης διαψευστεί από τις δύο πλευρές.



Η αποχώρηση από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας Οι αποκαλύψεις για τη διαδικτυακή ζωή του Μπράιον Νόεμ ήρθαν λίγες εβδομάδες μετά την αποχώρηση της Κρίστι Νόεμ από τη θέση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.



Στη συνέχεια ανέλαβε θέση στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ως ειδική απεσταλμένη για την πρωτοβουλία Shield of the Americas.

Η μητέρα της, Κορίν Άρνολντ, είχε δηλώσει στη Daily Mail ότι η κόρη της την ενημέρωσε σε οικογενειακή συγκέντρωση γενεθλίων πως αποφάσισε να τερματίσει τον γάμο και ότι είχε ήδη προσλάβει δικηγόρο στο Σιου Φολς.



«Ήταν δύσκολο, αλλά γνωρίζαμε ότι αυτό ερχόταν, ότι θα έπαιρναν διαζύγιο», φέρεται να δήλωσε.