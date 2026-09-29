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Έξι τραυματίες σε συμπλοκή αλλοδαπών στις φυλακές Δομοκού
ΕΛΛΑΔΑ
Φυλακές Δομοκού Τραυματίες Συμπλοκή

Έξι τραυματίες σε συμπλοκή αλλοδαπών στις φυλακές Δομοκού

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού

Έξι τραυματίες σε συμπλοκή αλλοδαπών στις φυλακές Δομοκού
Αιματηρό επεισόδιο με έξι τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (29/9) στις φυλακές Δομοκού.

Σύμφωνα με το tvstar.gr, αλλοδαποί κρατούμενοι από την Αλγερία και τη Συρία συνεπλάκησαν μεταξύ τους στην ίδια πτέρυγα όπου είχε σημειωθεί ανάλογο επεισόδιο και πριν από λίγες ημέρες.

Από την άγρια συμπλοκή τραυματίστηκαν έξι άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο της Λαμίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένας από τους τραυματίες φέρει σοβαρά τραύματα.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού.

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