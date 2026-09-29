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Συνελήφθη ο πρώην πρωταθλητής του ΝΒΑ Τζέι Αρ Σμιθ για ενδοοικογενειακή βία στο Τέξας
Συνελήφθη ο πρώην πρωταθλητής του ΝΒΑ Τζέι Αρ Σμιθ για ενδοοικογενειακή βία στο Τέξας
Οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν στον αυτοκινητόδρομο I-30 μετά από αυτόματη ειδοποίηση από το σύστημα αναγνώρισης πινακίδων για εκκρεμές ένταλμα σύλληψης
Στη σύλληψη του πρώην πρωταθλητή του ΝΒΑ, Τζέι Αρ Σμιθ, για ενδοοικογενειακή βία προχώρησε τη Δευτέρα (28/9) έξω από την περιοχή του Ντάλας/Φορτ Γουόρθ στο Τέξας η Αστυνομία.
Σύμφωνα με πληροφορίες των New York Times, ο 41χρονος πρώην μπασκετμπολίστας των Κλίβελαντ Καβαλίερς κατηγορήθηκε για επίθεση που προκάλεσε σωματικές βλάβες, σύμφωνα με την ηλεκτρονική πύλη της φυλακής της κομητείας Hunt. Τα αρχεία δείχνουν ότι δεν έχει ακόμη αφεθεί ελεύθερος.
Το 2009 ο Σμιθ πέρασε 24 ημέρες στη φυλακή, αφού ομολόγησε την ενοχή του για απρόσεκτη οδήγηση σε ένα τροχαίο ατύχημα στο Νιου Τζέρσεϊ, στο οποίο ο ίδιος δεν σταμάτησε σε μια πινακίδα «Stop», με αποτέλεσμα τον θάνατο του επιβάτη Andre Bell.
Ο Σμιθ έχει παίξει σχεδόν 1.000 αγώνες στο ΝΒΑ και είναι γνωστός κυρίως για τις θητείες του στους Νιου Γιορκ Νικς και στους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Έπαιξε και στις τέσσερις ομάδες του ΛεΜπρόν Τζέιμς που έφτασαν στους τελικούς του ΝΒΑ από το 2015 έως το 2018, συμπεριλαμβανομένης της πρωταθλήτριας ομάδας του 2016. Επίσης, είχε περιορισμένο ρόλο στην ομάδα των Λος Άντζελες Λέικερς που κατέκτησε τον τίτλο του ΝΒΑ το 2020 στη φούσκα του Ορλάντο.
Από τότε που έληξε η καριέρα του στο ΝΒΑ, ο Σμιθ αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο North Carolina A&T State, όπου έπαιζε στην ομάδα γκολφ του πανεπιστημίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες των New York Times, ο 41χρονος πρώην μπασκετμπολίστας των Κλίβελαντ Καβαλίερς κατηγορήθηκε για επίθεση που προκάλεσε σωματικές βλάβες, σύμφωνα με την ηλεκτρονική πύλη της φυλακής της κομητείας Hunt. Τα αρχεία δείχνουν ότι δεν έχει ακόμη αφεθεί ελεύθερος.
Ο Σμιθ καταγράφηκε από το Αστυνομικό Τμήμα του Royse City. Σύμφωνα με δελτίο τύπου του τμήματος, οι αστυνομικοί σταμάτησαν τον Σμιθ στον αυτοκινητόδρομο I-30 μετά από αυτόματη ειδοποίηση από το σύστημα αναγνώρισης πινακίδων για εκκρεμές ένταλμα σύλληψης. Δεν έγιναν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υποτιθέμενη επίθεση.
🚨 EXCLUSIVE: Former NBA champion J.R. Smith arrested for assault in Texas.— TMZ (@TMZ) September 29, 2026
What we know: https://t.co/O0SGyAGeSk pic.twitter.com/j2YH4BC517
Το 2009 ο Σμιθ πέρασε 24 ημέρες στη φυλακή, αφού ομολόγησε την ενοχή του για απρόσεκτη οδήγηση σε ένα τροχαίο ατύχημα στο Νιου Τζέρσεϊ, στο οποίο ο ίδιος δεν σταμάτησε σε μια πινακίδα «Stop», με αποτέλεσμα τον θάνατο του επιβάτη Andre Bell.
Ο Σμιθ έχει παίξει σχεδόν 1.000 αγώνες στο ΝΒΑ και είναι γνωστός κυρίως για τις θητείες του στους Νιου Γιορκ Νικς και στους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Έπαιξε και στις τέσσερις ομάδες του ΛεΜπρόν Τζέιμς που έφτασαν στους τελικούς του ΝΒΑ από το 2015 έως το 2018, συμπεριλαμβανομένης της πρωταθλήτριας ομάδας του 2016. Επίσης, είχε περιορισμένο ρόλο στην ομάδα των Λος Άντζελες Λέικερς που κατέκτησε τον τίτλο του ΝΒΑ το 2020 στη φούσκα του Ορλάντο.
Από τότε που έληξε η καριέρα του στο ΝΒΑ, ο Σμιθ αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο North Carolina A&T State, όπου έπαιζε στην ομάδα γκολφ του πανεπιστημίου.
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