Η Σάρα Πόλσον υποδύθηκε τη serial killer Αϊλίν Γουόρνος: «Ήταν σαν να πηδάω από αεροπλάνο με αλεξίπτωτο» περιέγραψε την εμπειρία της
Η Σάρα Πόλσον υποδύθηκε τη serial killer Αϊλίν Γουόρνος: «Ήταν σαν να πηδάω από αεροπλάνο με αλεξίπτωτο» περιέγραψε την εμπειρία της
Ήταν μία από τις σπουδαιότερες εμπειρίες της ζωής μου, αλλά ταυτόχρονα δύσκολη και τρομακτική, εκμυστηρεύτηκε η ηθοποιός
Ως μία από τις πιο απαιτητικές και τρομακτικές εμπειρίες της καριέρας της περιέγραψε η Σάρα Πόλσον την ενσάρκωση της Αϊλίν Γουόρνος στη σειρά «Monster: The Lizzie Borden Story», λέγοντας ότι η συμμετοχή της έμοιαζε με «άλμα από αεροπλάνο με αλεξίπτωτο».
Η 51χρονη ηθοποιός, μία από τις πιο σταθερές συνεργάτιδες του Ράιαν Μέρφι, υποδύεται στη νέα σεζόν του «Monster» την καταδικασμένη κατά συρροή δολοφόνο Αϊλίν Γουόρνος. Αν και έχει εμφανιστεί σε αρκετές παραγωγές του Μέρφι, ανάμεσά τους τα «American Horror Story» και «Ratched», δήλωσε στο PEOPLE ότι αυτός ο ρόλος ήταν «ένα από τα πιο τρομακτικά πράγματα που χρειάστηκε ποτέ να κάνω».
«Ήταν μία από τις σπουδαιότερες εμπειρίες της ζωής μου, αλλά ταυτόχρονα δύσκολη και τρομακτική», είπε η Πόλσον στην πρεμιέρα της 13ης σεζόν του «American Horror Story» στη Νέα Υόρκη, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. «Νιώθω πολύ μεγάλη τιμή και συγκίνηση που ο κόσμος ανταποκρίνεται θετικά. Ήταν πραγματικά κάτι πολύ τρομακτικό για μένα».
«Προφανώς, πολλοί έχουν υποδυθεί αυτόν τον ρόλο και το έχουν κάνει εξαιρετικά. Το να προσθέσω και τη δική μου ερμηνεία ανάμεσα στις τόσες διαφορετικές προσεγγίσεις αυτού του χαρακτήρα ήταν για μένα μεγάλη τιμή, αλλά ταυτόχρονα έμοιαζε σαν να πηδάω από αεροπλάνο με αλεξίπτωτο», συνέχισε.
Το «The Lizzie Borden Story» ακολουθεί την ιστορία της Λίζι Μπόρντεν, της γυναίκας από τη Νέα Αγγλία που κατηγορήθηκε ότι δολοφόνησε με τσεκούρι τον πατέρα και τη μητριά της τον 19ο αιώνα. Η τέταρτη σεζόν του «Monster» εξερευνά τη γυναικεία οργή και την καταπίεση μέσα στην ιστορία, εντάσσοντας παράλληλα και την περίπτωση της Γουόρνος, μιας εργαζόμενης στο σεξ που πυροβόλησε θανάσιμα επτά άνδρες στη Φλόριντα μεταξύ 1989 και 1990.
Παρότι στη σειρά η Γουόρνος παρουσιάζεται ως θαυμάστρια της Λίζι Μπόρντεν, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι γνώριζε την ιστορία της διαβόητης κατηγορούμενης του 19ου αιώνα. Ο συνδημιουργός της σειράς, Ίαν Μπρέναν, εξήγησε ότι η παρουσία της Γουόρνος στην τέταρτη σεζόν επιλέχθηκε προκειμένου να αναδειχθούν οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους έχει αντιμετωπιστεί η γυναικεία βία σε διαφορετικές εποχές.
«Όταν η Αϊλίν Γουόρνος μπαίνει στη σειρά, αυτή η αντίθεση γίνεται πολύ πιο καθαρή και μπορούμε να δούμε: “Ποια είναι η Λίζι του δικού μας κόσμου; Πώς την αντιμετωπίζουν; Και πώς αντιδρά;”», είπε.
Η Σάρα Πόλσον ως Αϊλίν Γουόρνος στο τρέιλερ της σειράς
Πριν από την πρεμιέρα της σειράς, ο Μπρέναν είχε εξηγήσει ότι η ενσωμάτωση της Γουόρνος και της κόμισσας Ελίζαμπεθ Μπάθορι, της Ουγγαρέζας αριστοκράτισσας που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία πολλών νεαρών γυναικών τον 16ο και 17ο αιώνα, είχε νόημα επειδή οι ιστορίες τους συνδέονταν θεματικά.
«Μας υπενθύμισε ότι η γυναικεία οργή είναι κάτι που διατρέχει ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία. Δεν είναι προϊόν ενός συγκεκριμένου γεγονότος ή μιας συγκεκριμένης περιόδου. Ήταν ένας τρόπος να μεταφέρουμε την ιστορία σε ένα πιο σύγχρονο πλαίσιο, αλλά ταυτόχρονα να τη συνδέσουμε και με ένα πολύ βαθύτερο ιστορικό υπόβαθρο. Μας επέτρεψε να συμπληρώσουμε την ιστορία και να δώσουμε μια τρίτη διάσταση στην αφήγηση. Περιμένετε μέχρι να δείτε τη Σάρα Πόλσον. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η 51χρονη ηθοποιός, μία από τις πιο σταθερές συνεργάτιδες του Ράιαν Μέρφι, υποδύεται στη νέα σεζόν του «Monster» την καταδικασμένη κατά συρροή δολοφόνο Αϊλίν Γουόρνος. Αν και έχει εμφανιστεί σε αρκετές παραγωγές του Μέρφι, ανάμεσά τους τα «American Horror Story» και «Ratched», δήλωσε στο PEOPLE ότι αυτός ο ρόλος ήταν «ένα από τα πιο τρομακτικά πράγματα που χρειάστηκε ποτέ να κάνω».
«Ήταν μία από τις σπουδαιότερες εμπειρίες της ζωής μου, αλλά ταυτόχρονα δύσκολη και τρομακτική», είπε η Πόλσον στην πρεμιέρα της 13ης σεζόν του «American Horror Story» στη Νέα Υόρκη, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. «Νιώθω πολύ μεγάλη τιμή και συγκίνηση που ο κόσμος ανταποκρίνεται θετικά. Ήταν πραγματικά κάτι πολύ τρομακτικό για μένα».
«Προφανώς, πολλοί έχουν υποδυθεί αυτόν τον ρόλο και το έχουν κάνει εξαιρετικά. Το να προσθέσω και τη δική μου ερμηνεία ανάμεσα στις τόσες διαφορετικές προσεγγίσεις αυτού του χαρακτήρα ήταν για μένα μεγάλη τιμή, αλλά ταυτόχρονα έμοιαζε σαν να πηδάω από αεροπλάνο με αλεξίπτωτο», συνέχισε.
Sarah Paulson Says Playing ‘Monster’’s Aileen Wuornos Felt Like a ‘Parachute Jump Out of a Plane’ (Exclusive) https://t.co/90UNliCapr— People (@people) September 25, 2026
Παρότι στη σειρά η Γουόρνος παρουσιάζεται ως θαυμάστρια της Λίζι Μπόρντεν, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι γνώριζε την ιστορία της διαβόητης κατηγορούμενης του 19ου αιώνα. Ο συνδημιουργός της σειράς, Ίαν Μπρέναν, εξήγησε ότι η παρουσία της Γουόρνος στην τέταρτη σεζόν επιλέχθηκε προκειμένου να αναδειχθούν οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους έχει αντιμετωπιστεί η γυναικεία βία σε διαφορετικές εποχές.
«Όταν η Αϊλίν Γουόρνος μπαίνει στη σειρά, αυτή η αντίθεση γίνεται πολύ πιο καθαρή και μπορούμε να δούμε: “Ποια είναι η Λίζι του δικού μας κόσμου; Πώς την αντιμετωπίζουν; Και πώς αντιδρά;”», είπε.
Η Σάρα Πόλσον ως Αϊλίν Γουόρνος στο τρέιλερ της σειράς
Πριν από την πρεμιέρα της σειράς, ο Μπρέναν είχε εξηγήσει ότι η ενσωμάτωση της Γουόρνος και της κόμισσας Ελίζαμπεθ Μπάθορι, της Ουγγαρέζας αριστοκράτισσας που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία πολλών νεαρών γυναικών τον 16ο και 17ο αιώνα, είχε νόημα επειδή οι ιστορίες τους συνδέονταν θεματικά.
«Μας υπενθύμισε ότι η γυναικεία οργή είναι κάτι που διατρέχει ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία. Δεν είναι προϊόν ενός συγκεκριμένου γεγονότος ή μιας συγκεκριμένης περιόδου. Ήταν ένας τρόπος να μεταφέρουμε την ιστορία σε ένα πιο σύγχρονο πλαίσιο, αλλά ταυτόχρονα να τη συνδέσουμε και με ένα πολύ βαθύτερο ιστορικό υπόβαθρο. Μας επέτρεψε να συμπληρώσουμε την ιστορία και να δώσουμε μια τρίτη διάσταση στην αφήγηση. Περιμένετε μέχρι να δείτε τη Σάρα Πόλσον. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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