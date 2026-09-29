Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν επιδοτήσεις για βιολογική κτηνοτροφία - Τι αναφέρει έκθεση για επιτόπιους ελέγχους

Η συνεργασία μεταξύ των ελληνικών αρχών και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ εποικοδομητική - Έχουμε συνεργαστεί μαζί τους και έχουν λάβει μέτρα για τη βελτίωση της διαχείρισης των κονδυλίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν





Σύμφωνα με στοιχεία που έφερε στο φως ο ΑΝΤ1, στο επίκεντρο των ελέγχων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, περιπτώσεις όπου τα στοιχεία των κτηνιατρικών ελέγχων δεν φαίνεται να συμφωνούν με τον αριθμό των ζώων που δηλώθηκαν ως επιλέξιμα για την καταβολή ενισχύσεων.







Ωστόσο, για τον ίδιο ΑΦΜ, ο οργανισμός πληρωμών φέρεται να διαπίστωσε, με βάση τα κτηνιατρικά δεδομένα, συνολικά 1.276 επιλέξιμα ζώα, αρσενικά και θηλυκά.



Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Νίκος Κακαβάς, περιέγραψε στον ΑΝΤ1 χαρακτηριστική περίπτωση από τη Θεσσαλία.



ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν άλλαξε τίποτα και είναι ένας παλιός ΟΠΕΚΕΠΕ με νέο όνομα», ανέφερε.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και περίπτωση που εντόπισαν οι Ευρωπαίοι ελεγκτές στην Κρήτη. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, κατά τον ετήσιο έλεγχο πιστοποίησης εμφανίζεται ότι όλα τα ζώα μιας εκμετάλλευσης είχαν θανατωθεί λόγω ασθένειας το 2024.



Ωστόσο, κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε από τον οργανισμό πληρωμών για το έτος υποβολής αιτήσεων 2025, διαπιστώθηκε η παρουσία 381 ζώων.



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Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, Θωμάς Μόσχος, υποστήριξε σε δηλώσεις του ότι οι ευρωπαϊκοί έλεγχοι αφορούν πληρωμές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.



«Φέτος τον Ιούλιο έγιναν αυτοί οι έλεγχοι. Ανακάλυψε ότι και το ’26 για το ’25 οι πληρωμές που έχουν γίνει έχουν γίνει λάθος και προειδοποιεί την Ελλάδα με στάση πληρωμών και ότι αν συνεχίσει με το ίδιο τροπάρι θα σταματήσει να μας δίνει χρήματα για τις επιδοτήσεις», ανέφερε.



Το ζήτημα έχει πλέον περάσει στο επόμενο στάδιο της ελεγκτικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει ζητήσει από τις ελληνικές αρχές να παράσχουν στοιχεία και διευκρινίσεις.



Τι απαντά η Κομισιόν



Σοβαρές παρατυπίες στη διαδικασία ελέγχου και καταβολής επιδοτήσεων για τη βιολογική κτηνοτροφία φέρονται να έχουν εντοπίσει οι ευρωπαϊκές ελεγκτικές αρχές, μετά τους ελέγχους που πραγματοποίησαν στην Ελλάδα τον Ιούλιο.Σύμφωνα με στοιχεία που έφερε στο φως ο ΑΝΤ1, στο επίκεντρο των ελέγχων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, περιπτώσεις όπου τα στοιχεία των κτηνιατρικών ελέγχων δεν φαίνεται να συμφωνούν με τον αριθμό των ζώων που δηλώθηκαν ως επιλέξιμα για την καταβολή ενισχύσεων.Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση κτηνοτροφικής μονάδας με βιολογικά ζώα. Στα χέρια των Ευρωπαίων ελεγκτών περιήλθαν δύο εκθέσεις κτηνιατρικών επιτόπιων ελέγχων. Η πρώτη, με ημερομηνία 22 Δεκεμβρίου 2025, αφορούσε 390 αρσενικά ζώα, ενώ η δεύτερη, με ημερομηνία 11 Φεβρουαρίου 2026, αφορούσε 45 αρσενικά ζώα.Ωστόσο, για τον ίδιο ΑΦΜ, ο οργανισμός πληρωμών φέρεται να διαπίστωσε, με βάση τα κτηνιατρικά δεδομένα, συνολικά 1.276 επιλέξιμα ζώα, αρσενικά και θηλυκά.Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Νίκος Κακαβάς, περιέγραψε στον ΑΝΤ1 χαρακτηριστική περίπτωση από τη Θεσσαλία.«Στην περιοχή της Θεσσαλίας, που βρήκαν κτηνοτρόφο με 400 βόδια, πληρώθηκε για 1.300. Όλο το σύστημα πληρωμών ξεκάθαρα λέει ότι η μεταφορά τουστηνδεν άλλαξε τίποτα και είναι ένας παλιός ΟΠΕΚΕΠΕ με νέο όνομα», ανέφερε.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και περίπτωση που εντόπισαν οι Ευρωπαίοι ελεγκτές στην Κρήτη. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, κατά τον ετήσιο έλεγχο πιστοποίησης εμφανίζεται ότι όλα τα ζώα μιας εκμετάλλευσης είχαν θανατωθεί λόγω ασθένειας το 2024.Ωστόσο, κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε από τον οργανισμό πληρωμών για το έτος υποβολής αιτήσεων 2025, διαπιστώθηκε η παρουσία 381 ζώων.Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση, δεν προσκομίστηκαν στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι στο μεταξύ είχε πραγματοποιηθεί ανασύσταση του κοπαδιού.Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, Θωμάς Μόσχος, υποστήριξε σε δηλώσεις του ότι οι ευρωπαϊκοί έλεγχοι αφορούν πληρωμές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.«Φέτος τον Ιούλιο έγιναν αυτοί οι έλεγχοι. Ανακάλυψε ότι και το ’26 για το ’25 οι πληρωμές που έχουν γίνει έχουν γίνει λάθος και προειδοποιεί την Ελλάδα με στάση πληρωμών και ότι αν συνεχίσει με το ίδιο τροπάρι θα σταματήσει να μας δίνει χρήματα για τις επιδοτήσεις», ανέφερε.Το ζήτημα έχει πλέον περάσει στο επόμενο στάδιο της ελεγκτικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει ζητήσει από τις ελληνικές αρχές να παράσχουν στοιχεία και διευκρινίσεις.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Λουίζ Μποζέ, αρμόδια για ζητήματα αγροτικής πολιτικής, μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και τη Μαρία Σαράφογλου για το έγγραφο που εστάλη στην Αθήνα.



Ερωτηθείσα γιατί η Γενική Διεύθυνση AGRI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέστειλε το συγκεκριμένο απόρρητο έγγραφο στις ελληνικές αρχές, διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για την τελική θέση της Επιτροπής.



«Η επιστολή που αναφέρεται στον Τύπο δεν αποτελεί την τελική θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εντάσσεται στο διοικητικό και τεχνικό στάδιο που ακολουθούμε συνήθως στο πλαίσιο των ελεγκτικών διαδικασιών. Είναι μόνο ένα προκαταρκτικό στάδιο και δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως κάτι περισσότερο», ανέφερε.



Σχετικά με τα ζητήματα που εξετάζονται, η εκπρόσωπος της Κομισιόν έκανε λόγο για προβλήματα του παρελθόντος, τα οποία βρίσκονται υπό διερεύνηση σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές.



«Στην προκειμένη περίπτωση, πρόκειται για προβλήματα του παρελθόντος, τα οποία αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές. Αποστέλλουμε τα προκαταρκτικά ευρήματα στις ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο της διαδικασίας, και οι ελληνικές αρχές θα επανέλθουν σε εμάς», σημείωσε.



Μέχρι τις 14 Νοεμβρίου οι απαντήσεις της Ελλάδας



Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που καλούνται να παραδώσουν οι ελληνικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 14 Νοεμβρίου, η Λουίζ Μποζέ απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.



«Δεν μπορώ να προχωρήσω περισσότερο σε λεπτομέρειες. Η συνεργασία μεταξύ των ελληνικών αρχών και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ εποικοδομητική. Έχουμε συνεργαστεί μαζί τους και έχουν λάβει μέτρα για τη βελτίωση της διαχείρισης των κονδυλίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και πιστεύουμε ότι αντιμετωπίζουν την κατάσταση πολύ σοβαρά. Είναι πολύ νωρίς για να σχολιάσουμε σε αυτό το σημείο. Η διαδικασία μόλις ξεκινά».



Οι ευρωπαϊκοί έλεγχοι, επομένως, βρίσκονται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο, με τις ελληνικές αρχές να καλούνται να απαντήσουν στα ευρήματα και να προσκομίσουν τα απαιτούμενα στοιχεία. Το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας και τυχόν δημοσιονομικές συνέπειες αναμένεται να προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των ελεγκτικών διαδικασιών.