Τραγωδία στο Μίσιγκαν: 18χρονη παρέσυρε και σκότωσε τον πατέρα της κατά τη διάρκεια μαθήματος οδήγησης
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Μίσιγκαν Οδήγηση Πατέρας Κόρη

Τραγωδία στο Μίσιγκαν: 18χρονη παρέσυρε και σκότωσε τον πατέρα της κατά τη διάρκεια μαθήματος οδήγησης

Ο 62χρονος φέρεται να βοηθούσε την έφηβη κόρη του να οδηγήσει, όταν ξαφνικά εκείνη τον χτύπησε με το αυτοκίνητο και τον έσυρε για μικρή απόσταση

Τραγωδία στο Μίσιγκαν: 18χρονη παρέσυρε και σκότωσε τον πατέρα της κατά τη διάρκεια μαθήματος οδήγησης
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Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (27/9) στο Μίσιγκαν, καθώς μία 18χρονη παρέσυρε και σκότωσε τον πατέρας της κατά τη διάρκεια μαθήματος οδήγησης.

Όπως αναφέρει το WXYZ,  ο 62χρονος φέρεται να βοηθούσε την έφηβη κόρη του να οδηγήσει κοντά στη λεωφόρο Γουόρνερ, όταν ξαφνικά εκείνη τον χτύπησε με το αυτοκίνητο και τον έσυρε για μικρή απόσταση με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά.

Warren man dies after being hit by daughter during driving lesson

Στη συνέχεια ο πατέρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. 

Η 18χρονη οδηγός παρέμεινε στον τόπο του ατυχήματος και, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, συνεργάζεται πλήρως με τους ερευνητές.

Η Μονάδα Ανακατασκευής Τροχαίων Ατυχημάτων του Αστυνομικού Τμήματος του Γουόρεν συνεχίζει την έρευνά της.
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