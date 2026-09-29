Σοκαριστικό βίντεο: Όχημα ανεφοδιασμού στο JFK προκαλεί μεγάλη διαρροή καυσίμων σε Boeing κινεζικών αερογραμμών

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Αυγούστου, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στη θέση στάθμευσης στην πύλη του αεροδρομίου, προετοιμαζόμενο για την πτήση με προορισμό το Πεκίνο





Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Αυγούστου, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στη θέση στάθμευσης στην πύλη του αεροδρομίου, προετοιμαζόμενο για την πτήση με προορισμό το Πεκίνο.







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🚨 Aviation Incident at JFK ✈️



A routine refueling operation involving an Air China Boeing 747-8 reportedly turned into a major ground incident at New York JFK.



The fuel truck moved away while the hose was still connected, causing a fuel spill, aircraft damage, and the… pic.twitter.com/2FpxM6pSZL — Yasir Saiyid (@SaiyidYasir) September 29, 2026





Το όχημα κινήθηκε ενώ οι σωλήνες ήταν ακόμη συνδεδεμένοι Σύμφωνα με την Air China, το όχημα «κινήθηκε με μη φυσιολογικό τρόπο» κατά τη διάρκεια των εργασιών εδάφους.



Αναφορές που επικαλούνται τα διεθνή μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι δύο σωλήνες ανεφοδιασμού παρέμεναν συνδεδεμένοι όταν το φορτηγό άρχισε να κινείται, με αποτέλεσμα να αποκολληθούν βίαια από τις συνδέσεις τους και να προκληθούν ζημιές στα σημεία ανεφοδιασμού του αεροσκάφους.



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Ακυρώθηκε η πτήση προς Πεκίνο Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο η πτήση της Air China προς Πεκίνο δεν πραγματοποιήθηκε όπως είχε προγραμματιστεί.



Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι υπήρξαν ζημιές σε εξαρτήματα του αεροσκάφους, γεγονός που οδήγησε στην ακύρωση της πτήσης και στη λήψη εναλλακτικών μέτρων για τους επιβάτες.



Το αεροσκάφος παρέμεινε στο έδαφος προκειμένου να ελεγχθεί η έκταση των ζημιών, όμως στη συνέχεια επέστρεψε σε επιχειρησιακή λειτουργία.



Σοκαριστικές εικόνες από το Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Κένεντι (JFK) της Νέας Υόρκης καταγράφουν τη στιγμή που ένα όχημα ανεφοδιασμού προκάλεσε μεγάλη διαρροή καυσίμων σε ένα Boeing 747-8 της Air China, λίγο πριν από την προγραμματισμένη αναχώρησή του για την Κίνα.Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Αυγούστου, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στη θέση στάθμευσης στην πύλη του αεροδρομίου, προετοιμαζόμενο για την πτήση με προορισμό το Πεκίνο.Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ένα λευκό φορτηγό ανεφοδιασμού να απομακρύνεται από το αεροσκάφος και στη συνέχεια να κινείται κάτω από το φτερό του Boeing 747-8.Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μεγάλη ποσότητα καυσίμου αρχίζει να εκτοξεύεται από το σημείο σύνδεσης και να πέφτει στο έδαφος, καλύπτοντας την περιοχή γύρω από το αεροσκάφος.Σύμφωνα με την Air China, το όχημα «κινήθηκε με μη φυσιολογικό τρόπο» κατά τη διάρκεια των εργασιών εδάφους.Αναφορές που επικαλούνται τα διεθνή μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι δύο σωλήνες ανεφοδιασμού παρέμεναν συνδεδεμένοι όταν το φορτηγό άρχισε να κινείται, με αποτέλεσμα να αποκολληθούν βίαια από τις συνδέσεις τους και να προκληθούν ζημιές στα σημεία ανεφοδιασμού του αεροσκάφους.Στο βίντεο φαίνεται ο εργαζόμενος που οδηγούσε το όχημα να σταματά λίγο πιο πέρα και στη συνέχεια να βγαίνει από το φορτηγό και να κατευθύνεται προς το αεροσκάφος, ενώ ένας ακόμη υπάλληλος πλησιάζει το σημείο όπου συνεχίζεται η διαρροή.Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο η πτήση της Air China προς Πεκίνο δεν πραγματοποιήθηκε όπως είχε προγραμματιστεί.Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι υπήρξαν ζημιές σε εξαρτήματα του αεροσκάφους, γεγονός που οδήγησε στην ακύρωση της πτήσης και στη λήψη εναλλακτικών μέτρων για τους επιβάτες.Το αεροσκάφος παρέμεινε στο έδαφος προκειμένου να ελεγχθεί η έκταση των ζημιών, όμως στη συνέχεια επέστρεψε σε επιχειρησιακή λειτουργία.

Στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων δείχνουν ότι το Boeing 747 με αριθμό νηολογίου B-2486 πραγματοποίησε ξανά επιβατικές πτήσεις, μεταξύ άλλων και δρομολόγιο από τη Νέα Υόρκη προς το Πεκίνο στις 25 Σεπτεμβρίου.



Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος Η Air China δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής πλήρη στοιχεία για την έκταση των ζημιών ούτε έχει εξηγήσει γιατί το όχημα ανεφοδιασμού άρχισε να κινείται ενώ η διαδικασία δεν είχε ολοκληρωθεί.



Το περιστατικό έχει προκαλέσει συζητήσεις μεταξύ χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα, με αρκετούς να σχολιάζουν με χιούμορ το μέγεθος της διαρροής.



«Θα χρειαστούν μεγαλύτερο κουβά», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε ότι «θα ακολουθήσει ένα πολύ σοβαρό μάθημα ασφάλειας για όλους τους εργαζόμενους στην πίστα».



Το συμβάν επανέφερε στο προσκήνιο τη σημασία των αυστηρών διαδικασιών ασφαλείας στις εργασίες εδάφους των αεροδρομίων, όπου ακόμη και ένα μικρό λάθος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα για αεροσκάφη και επιβάτες.