Ο Τζέσε Γουίλιαμς από το Grey's Anatomy θα γίνει πατέρας για τρίτη φορά, έγκυος η σύντροφός του
Ο ηθοποιός έχει ακόμη δύο παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του
Πατέρας για τρίτη φορά θα γίνει ο ηθοποιός του Grey's Anatomy, Τζέσε Γουίλιαμς, καθώς η σύντροφός του, Αλεχάντρα Ονιέβα, είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδί.
Η 33χρονη ηθοποιός αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της μέσα από ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται η φουσκωμένη της κοιλιά. Το ζευγάρι απαθανατίστηκε επίσης μαζί στο Λος Άντζελες την Παρασκευή 22 Μαΐου. Η Αλεχάντρα Ονιέβα φορούσε μπλε τζιν και ασορτί τζάκετ με cropped top, ενώ ο 44χρονος πρωταγωνιστής της σειράς εμφανίστηκε με τζιν και γκρι ζακέτα.
Ο Τζέσε Γουίλιαμς έχει ακόμη δύο παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του με την Άριν Ντρέικ Λι. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο ηθοποιός είχε μιλήσει στο People για τα γυρίσματα της σειράς «Hotel Costiera» στην Ιταλία, όπου γνώρισε την Αλεχάντρα Ονιέβα. Όπως είχε εξηγήσει τότε, δυσκολευόταν να ισορροπήσει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις με την επικοινωνία με τα παιδιά του, εξαιτίας της διαφοράς ώρας.
«Όχι μόνο έπαιζα, αλλά ήμουν και παραγωγός κάθε βράδυ, έβλεπα τα ημερήσια γυρίσματα και έδινα σημειώσεις», είχε δηλώσει και είχε προσθέσει: «Το λέω αυτό γιατί ο ύπνος είναι πολύ σημαντικός και δεν κοιμόμουν αρκετά. Ξυπνούσα στις 3 τα ξημερώματα για να μιλήσω με τα παιδιά, γιατί έχω εννέα ώρες διαφορά μαζί τους, οπότε ο ύπνος ήταν πραγματικά δύσκολος».
Αναφερόμενος παλαιότερα στην εμπειρία της πατρότητας μετά τη γέννηση της κόρης του, ο Γουίλιαμς είχε σχολιάσει: «Είναι δύσκολο να το περιγράψω. Είναι υπέροχο, μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Είναι σπουδαίο και το απολαμβάνω. Δεν κοιμάμαι πολύ, προσπαθώ απλώς να καταφέρω τρεις συνεχόμενες ώρες λογικής επικοινωνίας».
Jesse Williams Expecting Baby No. 3, His First with Partner Alejandra Onieva https://t.co/Wk5eQTwtXc— People Parents (@People_Parents) May 27, 2026
