Μπρους Γουίλις και Ντέμι Μουρ: Η μικρότερη κόρη τους παντρεύτηκε τον αγαπημένο της
Μπρους Γουίλις και Ντέμι Μουρ: Η μικρότερη κόρη τους παντρεύτηκε τον αγαπημένο της
Η Ταλούλα Γουίλις φόρεσε μία δημιουργία που έφερε την υπογραφή του καλλιτεχνικού διευθυντή της Balenciaga, Πιερ Πάολο Πιτσιόλι
Η μικρότερη κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ παντρεύτηκε τον αγαπημένο της. Η Ταλούλα Γουίλις ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον μουσικό Τζάστιν Άσι σε μια ιδιωτική τελετή στο Σαν Βάλεΐ του Αϊντάχο, το Σάββατο 8 Αυγούστου.
Η Ταλούλα φόρεσε μία δημιουργία από μεταξωτό σατέν και οργάντζα με εντυπωσιακή ουρά διακοσμημένη με φιόγκο και κεντημένες λεπτομέρειες με χάντρες. Φέροντας την υπογραφή του καλλιτεχνικού διευθυντή της Balenciaga, Πιερ Πάολο Πιτσιόλι, το νυφικό αποτελεί ένα από τα πρώτα που σχεδίασε από τη νέα του θέση στον διάσημο οίκο μόδας.
Όπως αποκάλυψε το περιοδικό, πρόκειται για ένα αριστούργημα υψηλής ραπτικής που χρειάστηκαν συνολικά 712 ώρες εργασίας, εκ των οποίων οι 405 αφιερώθηκαν στη ραφή και τις προσαρμογές στο ατελιέ, ενώ επιπλέον 9 ώρες χρειάστηκαν για το πέπλο. Επίσης για τη δημιουργία του, η Ταλούλα συνεργάστηκε και με τον επί χρόνια στιλίστα της μητέρας της, Μπραντ Γκορέσκι.
«Το καλύτερο στοιχείο του φορέματος είναι το μέγεθός του», δήλωσε η 32χρονη νύφη στη Vogue. «Είναι αυτό που με οδηγεί προς τον νέο μου σύζυγο. Από την αρχή της σχέσης μας αποφασίσαμε ότι θα επιλέγουμε ο ένας τον άλλο κάθε μέρα. Η μεγαλύτερη επιθυμία μου για το φόρεμα ήταν να είναι κάτι μαγικό, αλλά με έναν απρόσμενο τρόπο, κάπως σαν εμένα. Έχω δουλέψει πολύ για να αισθάνομαι άνετα με τον εαυτό μου και το να φοράω κάτι που αποπνέει δύναμη είναι πολύ σημαντικό για μένα. Έχω προσπαθήσει πολύ στη ζωή μου για να μπορώ να βρίσκω την ομορφιά κάθε μέρα… και αυτή είναι σίγουρα μια πολύ ξεχωριστή κορυφαία στιγμή γιορτής αυτής της ομορφιάς», πρόσθεσε.
Το Άινταχο έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ταλούλα, καθώς πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής της ηλικίας στο οικογενειακό ράντσο εκεί, μετά τη μετακόμιση του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ, από το Λος Άντζελες, εν μέρει για χάρη των παιδιών τους.
Η Ταλούλα Γουίλις είναι ζευγάρι με τον Τζάστιν Άσι από τον Ιανουάριο του 2023. Οι δυο τους είχαν ανακοινώσει τον αρραβώνα τους τον Δεκέμβριο του 2024. Η Ντέμι Μουρ είχε ευχηθεί και δημόσια στην κόρη της και τον σύντροφό της, ενώ είχε δημοσιεύσει και φωτογραφίες από την πρόταση γάμου. «Μια Χριστουγεννιάτικη πρόταση. Συγχαρητήρια! Σας αγαπάμε!», είχε γράψει στην ανάρτηση που είχε κάνει στο Instagram.
Η Ταλούλα φόρεσε μία δημιουργία από μεταξωτό σατέν και οργάντζα με εντυπωσιακή ουρά διακοσμημένη με φιόγκο και κεντημένες λεπτομέρειες με χάντρες. Φέροντας την υπογραφή του καλλιτεχνικού διευθυντή της Balenciaga, Πιερ Πάολο Πιτσιόλι, το νυφικό αποτελεί ένα από τα πρώτα που σχεδίασε από τη νέα του θέση στον διάσημο οίκο μόδας.
Όπως αποκάλυψε το περιοδικό, πρόκειται για ένα αριστούργημα υψηλής ραπτικής που χρειάστηκαν συνολικά 712 ώρες εργασίας, εκ των οποίων οι 405 αφιερώθηκαν στη ραφή και τις προσαρμογές στο ατελιέ, ενώ επιπλέον 9 ώρες χρειάστηκαν για το πέπλο. Επίσης για τη δημιουργία του, η Ταλούλα συνεργάστηκε και με τον επί χρόνια στιλίστα της μητέρας της, Μπραντ Γκορέσκι.
Tallulah Willis was every inch the cool bride 🤍 Her hairstylist Dimitris Giannetos shared gorgeous new pics from her wedding day, giving a closer look at her custom Balenciaga gown - and the effortlessly chic “French girl updo” he created for the occasion.— HELLO! Canada (@HelloCanada) August 10, 2026
Tallulah - the… pic.twitter.com/WSWOFChKOB
The writer, artist, and advocate tied the knot in Idaho this weekend—and she invited Vogue for a very special final fitting with her mom, Demi Moore, and sisters Rumer and Scout. https://t.co/JHf4sStobW— Vogue Runway (@VogueRunway) August 9, 2026
Το Άινταχο έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ταλούλα, καθώς πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής της ηλικίας στο οικογενειακό ράντσο εκεί, μετά τη μετακόμιση του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ, από το Λος Άντζελες, εν μέρει για χάρη των παιδιών τους.
Η Ταλούλα Γουίλις είναι ζευγάρι με τον Τζάστιν Άσι από τον Ιανουάριο του 2023. Οι δυο τους είχαν ανακοινώσει τον αρραβώνα τους τον Δεκέμβριο του 2024. Η Ντέμι Μουρ είχε ευχηθεί και δημόσια στην κόρη της και τον σύντροφό της, ενώ είχε δημοσιεύσει και φωτογραφίες από την πρόταση γάμου. «Μια Χριστουγεννιάτικη πρόταση. Συγχαρητήρια! Σας αγαπάμε!», είχε γράψει στην ανάρτηση που είχε κάνει στο Instagram.
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