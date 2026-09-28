Κάια Γκέρμπερ: Όλοι στην οικογένεια ανησυχούν ότι δεν θα καταφέρει να διαχειριστεί τον θάνατο του αδερφού της

ενώ βρισκόταν σε κέντρο αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, την

«Είναι πολύ στενοχωρημένη. Της είναι δύσκολο να πιστέψει ότι ο αδελφός της έφυγε για πάντα. Δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμη πλήρως τι έχει συμβεί, είναι πολλά αυτά που πρέπει να επεξεργαστεί, κάτι απολύτως κατανοητό».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε πως οι γονείς της έχουν επικεντρωθεί στην ψυχική της κατάσταση και παρά τον φόβο που υπάρχει, η Κάια Γκέρμπερ έχει πολλά πρόσωπα να τη στηρίζουν: «Όλοι στην οικογένεια ανησυχούν για την Κάια. Φοβούνται ότι μπορεί να μην μπορέσει να το διαχειριστεί, όμως έχει ένα καλό δίκτυο ανθρώπων γύρω της. Έχει παλιούς φίλους που προσπαθούν να τη βοηθήσουν να νιώσει καλύτερα. Οι μεγαλύτεροι σύμμαχοί της είναι οι γονείς της και ο σύντροφός της, ο Λιούις, ακόμη και ο πατέρας του, Μπιλ».





'Everyone in the family is worried about Kaia': After Presley Gerber's death, friends panic that his 'depressed' sister is on the brink... as her New York 'meltdown' and dark fear she can't escape are revealed https://t.co/BPPeDIgAMH — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 26, 2026





Οι φίλοι που έχει από παιδί, καθώς και επώνυμα πρόσωπα της συμπαραστέκονται σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή:

«Η Κένταλ Τζένερ επικοινώνησε μαζί της, ενώ η μητέρα της, Κρις Τζένερ, έστειλε λουλούδια», συμπλήρωσε η πηγή.

Αυτό το διάστημα η 25χρονη έχει κάνει μία παύση όσον αφορά την καριέρα της στο μόντελινγκ και στην υποκριτική, προκειμένου να διαχειριστεί την απώλεια:

«Η Κάια είχε ένα γεμάτο πρόγραμμα και έχει αναβάλει πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις για να αντιμετωπίσει όλο αυτό. Όλοι δείχνουν κατανόηση. Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψει στη δουλειά», εξήγησε η πηγή.

Το ίδιο πρόσωπο υποστήριξε στο μέσο πως η Κάια Γκέρμπερ «δεν έχει κάνει ποτέ ναρκωτικά και είναι απολύτως καθαρή» και ότι «είναι ιδιαίτερα στενοχωρημένη επειδή άνθρωποι που αγαπά έλκονται από τις ουσίες», αναφερόμενος στον πρώην σύντροφό της Πιτ Ντέιβιντσον, ο οποίος στο παρελθόν είχε παραδεχτεί πως έκανε χρήση ουσιών, γεγονός που είχε δημιουργήσει πρόβλημα και με την οικογένειά της που έκανε ό,τι μπορούσε για να την προστατεύσει.

«Η Κάια αισθάνεται ότι δεν μπορεί να ξεφύγει από όλη αυτή την ιστορία με τα ναρκωτικά και αυτό την καταθλίβει», πρόσθεσε η πηγή, για να καταλήξει: «Μισεί τα ναρκωτικά, δεν τα αγγίζει και είναι τόσο λυπημένη που της πήραν τον Πρίσλεϊ. Εκείνη και ο Πρίσλεϊ ήταν οι καλύτεροι φίλοι».