Η Ριάνα ανέβασε βίντεο με το ενός έτους παιδί της να φορά περούκες και ρόλεϊ στα μαλλιά: «Ποιος με άφησε να κάνω κόρη;»
GALA
Ριάνα Κόρη

Η Ριάνα ανέβασε βίντεο με το ενός έτους παιδί της να φορά περούκες και ρόλεϊ στα μαλλιά: «Ποιος με άφησε να κάνω κόρη;»

Η τραγουδίστρια απέκτησε τη Ρόκι στις 13 Σεπτεμβρίου 2025

Η Ριάνα ανέβασε βίντεο με το ενός έτους παιδί της να φορά περούκες και ρόλεϊ στα μαλλιά: «Ποιος με άφησε να κάνω κόρη;»
Γεωργία Κοτζιά
Βίντεο με το ενός έτους παιδί της να φορά περούκες και ρόλεϊ στα μαλλιά ανέβασε η Ριάνα και αστειευόμενη αναρωτήθηκε ποιος την άφησε να κάνει κόρη.

Η τραγουδίστρια στο πρώτο στιγμιότυπο που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram παρουσίασε τη μικρή Ρόκι με μία ψεύτικα μακριά μαλλιά, ενώ πίσω από την κάμερα γελούσαν παρατηρώντας τη να παίζει με αυτή και να την τραβάει.

Σε επόμενο βίντεο η κόρη της Ριάνα εμφανίζεται με άφθονο ρουζ στην αγκαλιά της μητέρας της, με τις δυο τους να ετοιμάζονται μπροστά στον καθρέφτη, ενώ σε άλλο πλάνο η Ρόκι φαίνεται να εκνευρίζεται και να κλαίει όταν η τραγουδίστρια απομακρύνει μία τσάντα του οίκου Louis Vuitton από τα χέρια της, μέχρι να της τη δώσει και πάλι.

«Ποιος με άφησε να κάνω κόρη, ρε φίλε;», έγραψε με χιούμορ η Ριάνα στη λεζάντα της ανάρτησης, εκφράζοντας τη χαρά της για το γεγονός πως μετά από δύο γιους απέκτησε κοριτσάκι με τον ASAP Rocky.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Η Ριάνα συμπεριέλαβε μια φωτογραφία της κόρης της με μαγιό, καθώς και μία όπου κοιτάζει με απορία ένα φίδι, με τους followers της να ενθουσιάζονται.



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Η Ριάνα ανέβασε βίντεο με το ενός έτους παιδί της να φορά περούκες και ρόλεϊ στα μαλλιά: «Ποιος με άφησε να κάνω κόρη;»
Η Ριάνα ανέβασε βίντεο με το ενός έτους παιδί της να φορά περούκες και ρόλεϊ στα μαλλιά: «Ποιος με άφησε να κάνω κόρη;»
Η Ριάνα ανέβασε βίντεο με το ενός έτους παιδί της να φορά περούκες και ρόλεϊ στα μαλλιά: «Ποιος με άφησε να κάνω κόρη;»
Η Ριάνα ανέβασε βίντεο με το ενός έτους παιδί της να φορά περούκες και ρόλεϊ στα μαλλιά: «Ποιος με άφησε να κάνω κόρη;»
Η Ριάνα ανέβασε βίντεο με το ενός έτους παιδί της να φορά περούκες και ρόλεϊ στα μαλλιά: «Ποιος με άφησε να κάνω κόρη;»
Η Ριάνα ανέβασε βίντεο με το ενός έτους παιδί της να φορά περούκες και ρόλεϊ στα μαλλιά: «Ποιος με άφησε να κάνω κόρη;»
Η Ριάνα ανέβασε βίντεο με το ενός έτους παιδί της να φορά περούκες και ρόλεϊ στα μαλλιά: «Ποιος με άφησε να κάνω κόρη;»
Η Ριάνα ανέβασε βίντεο με το ενός έτους παιδί της να φορά περούκες και ρόλεϊ στα μαλλιά: «Ποιος με άφησε να κάνω κόρη;»
Η Ριάνα ανέβασε βίντεο με το ενός έτους παιδί της να φορά περούκες και ρόλεϊ στα μαλλιά: «Ποιος με άφησε να κάνω κόρη;»
Η Ριάνα ανέβασε βίντεο με το ενός έτους παιδί της να φορά περούκες και ρόλεϊ στα μαλλιά: «Ποιος με άφησε να κάνω κόρη;»
Η Ριάνα ανέβασε βίντεο με το ενός έτους παιδί της να φορά περούκες και ρόλεϊ στα μαλλιά: «Ποιος με άφησε να κάνω κόρη;»
Γεωργία Κοτζιά

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