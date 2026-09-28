Η Ριάνα ανέβασε βίντεο με το ενός έτους παιδί της να φορά περούκες και ρόλεϊ στα μαλλιά: «Ποιος με άφησε να κάνω κόρη;»

απομακρύνει μία τσάντα του οίκου Louis Vuitton από τα χέρια της, μέχρι να της τη δώσει και πάλι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη badgalriri (@badgalriri)

Η Ριάνα συμπεριέλαβε μια φωτογραφία της κόρης της με μαγιό, καθώς και μία όπου κοιτάζει με απορία ένα φίδι, με τους followers της να ενθουσιάζονται.

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