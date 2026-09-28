Μαρία Μπεκατώρου για την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη: Ήταν η στιγμή της συνειδητοποίησης, ένας πόνος που έσκιζε τα σωθικά
Μαρία Μπεκατώρου για την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη: Ήταν η στιγμή της συνειδητοποίησης, ένας πόνος που έσκιζε τα σωθικά
Ήμουν συντετριμμένη γιατί όλα μου τα συναισθήματα τα ζω ακραία, εξήγησε η παρουσιάστρια
Στην ημέρα της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε η Μαρία Μπεκατώρου, σημειώνοντας πως τότε συνειδητοποίησε την απώλειά του και βίωσε τόσο πόνο που αισθανόταν «να σκίζονται τα σωθικά της».
Η παρουσιάστρια, τη Δευτέρα 28 Σεπτεβρίου, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και εξομολογήθηκε πως ζει όλα της τα συναισθήματα πολύ έντονα, γι' αυτό και στο τελευταίο αντίο δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Παράλληλα, ανέφερε πως σκεφτόταν και την οικογένεια του τραγουδιστή που έφυγε σε ηλικία 54 ετών από τη ζωή και επηρεαζόταν ακόμη περισσότερο ψυχολογικά.
Η Μαρία Μπεκατώρου ανέφερε αρχικά: «Ήμουν συντετριμμένη στην κηδεία, γιατί έτσι είμαι. Όλα μου τα συναισθήματα τα ζω ακραία. Και τη χαρά μου και τη λύπη μου. Ο πόνος που είχα εκείνη τη μέρα, αλλά και την προηγούμενη, που είναι η συνειδητοποίηση ότι δεν θα ξαναδείς έναν άνθρωπο που αγαπάς, εκτιμάς και θαυμάζεις, η στιγμή της συνειδητοποίησης ήταν ένας πόνος που έσκιζε τα σωθικά. Και όχι μόνο εγώ, ήταν όλο το περιβάλλον έτσι».
Δείτε το βίντεο
Όπω δήλωσε η παρουσιάστρια, ο Γιώργος Μαζωνάκης της έκανε δώρο τον σκύλο της, γι' αυτό και υποστηρίζει πως θα βρίσκεται πάντα στη ζωή της με έναν τρόπο: «Με τον Γιώργο ξαναήρθαμε πολύ κοντά στο YFSF, και με αυτόν και με την οικογένειά του. Η σκυλίτσα μου, η Μαρντώ μου, είναι δώρο του Γιώργου. Έφερνε την Αρίθα στα καμαρίνια, την αγαπήσαμε πάρα πολύ και μια μέρα με πήρε τηλέφωνο από εκεί που είχε πάρει και ο ίδιος το σκυλάκι του και μου είπε "σου διάλεξα". Και μου είχε πει και κάτι που το λέω πάντα σε όλους. "Αυτό το σκυλάκι θα σου φέρει κάτι καλό και κάτι κακό θα σου πάρει". Οπότε εγώ, έτσι κι αλλιώς, το Γιώργο τον έχω στη ζωή μου, κάθε μέρα», είπε και έδειξε τον σκύλο της.
Στη συνέχεια, η Μαρία Μπεκατώρου μίλησε για την αγάπη που έτρεφε ο κόσμος για τον τραγουδιστή: «Θα ήθελα να πω ότι ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, μία υπέροχη ψυχή, ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης. Ήταν μεγάλη μου χαρά που τον γνώριζα από πιο κοντά και είχα μάθει κι άλλες ωραίες πτυχές του. Ήταν εκεί πάντα να βοηθήσει, είχε τις φοβίες του, τις ανασφάλειές του. Και ειλικρινά αυτό που με συγκίνησε βαθιά όταν έφυγε ήταν η αγάπη του κόσμου. Και κοίταξα τον ουρανό και είπα “να' σαι εκεί και να βλέπεις πόσο πολύ κι έντονα σε αγάπησε ο κόσμος” που μπορεί και να μην το είχε και τόσο πολύ καταλάβει», επισήμανε.
Η παρουσιάστρια ανέφερε επιπλέον πως θα πρέπει να αφήσουν τη δικαιοσύνη να μιλήσει όσον αφορά στα αίτια θανάτου του: «Να αφήσουμε τα πολλά πολλά και τις πολλές λεπτομέρειες, να αφήσουμε την ψυχή του να αναπαυθεί και να αφήσουμε και τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Γιατί έφυγε και πιστεύω ότι θα σωθούν πολλοί άνθρωποι».
Στο τέλος, η Μαρία Μπεκατώρου τόνισε πως η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη είναι συντετριμμένη: «Σηκώνουν πολύ μεγάλο σταυρό και ένας λόγος που υπήρχε και τέτοια φόρτιση (στην κηδεία) ήταν και αυτά τα βαριά, θλιμμένα πρόσωπα».
Η Μαρία Μπεκατώρου στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη
Η παρουσιάστρια, τη Δευτέρα 28 Σεπτεβρίου, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και εξομολογήθηκε πως ζει όλα της τα συναισθήματα πολύ έντονα, γι' αυτό και στο τελευταίο αντίο δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Παράλληλα, ανέφερε πως σκεφτόταν και την οικογένεια του τραγουδιστή που έφυγε σε ηλικία 54 ετών από τη ζωή και επηρεαζόταν ακόμη περισσότερο ψυχολογικά.
Η Μαρία Μπεκατώρου ανέφερε αρχικά: «Ήμουν συντετριμμένη στην κηδεία, γιατί έτσι είμαι. Όλα μου τα συναισθήματα τα ζω ακραία. Και τη χαρά μου και τη λύπη μου. Ο πόνος που είχα εκείνη τη μέρα, αλλά και την προηγούμενη, που είναι η συνειδητοποίηση ότι δεν θα ξαναδείς έναν άνθρωπο που αγαπάς, εκτιμάς και θαυμάζεις, η στιγμή της συνειδητοποίησης ήταν ένας πόνος που έσκιζε τα σωθικά. Και όχι μόνο εγώ, ήταν όλο το περιβάλλον έτσι».
Δείτε το βίντεο
Όπω δήλωσε η παρουσιάστρια, ο Γιώργος Μαζωνάκης της έκανε δώρο τον σκύλο της, γι' αυτό και υποστηρίζει πως θα βρίσκεται πάντα στη ζωή της με έναν τρόπο: «Με τον Γιώργο ξαναήρθαμε πολύ κοντά στο YFSF, και με αυτόν και με την οικογένειά του. Η σκυλίτσα μου, η Μαρντώ μου, είναι δώρο του Γιώργου. Έφερνε την Αρίθα στα καμαρίνια, την αγαπήσαμε πάρα πολύ και μια μέρα με πήρε τηλέφωνο από εκεί που είχε πάρει και ο ίδιος το σκυλάκι του και μου είπε "σου διάλεξα". Και μου είχε πει και κάτι που το λέω πάντα σε όλους. "Αυτό το σκυλάκι θα σου φέρει κάτι καλό και κάτι κακό θα σου πάρει". Οπότε εγώ, έτσι κι αλλιώς, το Γιώργο τον έχω στη ζωή μου, κάθε μέρα», είπε και έδειξε τον σκύλο της.
Στη συνέχεια, η Μαρία Μπεκατώρου μίλησε για την αγάπη που έτρεφε ο κόσμος για τον τραγουδιστή: «Θα ήθελα να πω ότι ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, μία υπέροχη ψυχή, ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης. Ήταν μεγάλη μου χαρά που τον γνώριζα από πιο κοντά και είχα μάθει κι άλλες ωραίες πτυχές του. Ήταν εκεί πάντα να βοηθήσει, είχε τις φοβίες του, τις ανασφάλειές του. Και ειλικρινά αυτό που με συγκίνησε βαθιά όταν έφυγε ήταν η αγάπη του κόσμου. Και κοίταξα τον ουρανό και είπα “να' σαι εκεί και να βλέπεις πόσο πολύ κι έντονα σε αγάπησε ο κόσμος” που μπορεί και να μην το είχε και τόσο πολύ καταλάβει», επισήμανε.
Η παρουσιάστρια ανέφερε επιπλέον πως θα πρέπει να αφήσουν τη δικαιοσύνη να μιλήσει όσον αφορά στα αίτια θανάτου του: «Να αφήσουμε τα πολλά πολλά και τις πολλές λεπτομέρειες, να αφήσουμε την ψυχή του να αναπαυθεί και να αφήσουμε και τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Γιατί έφυγε και πιστεύω ότι θα σωθούν πολλοί άνθρωποι».
Στο τέλος, η Μαρία Μπεκατώρου τόνισε πως η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη είναι συντετριμμένη: «Σηκώνουν πολύ μεγάλο σταυρό και ένας λόγος που υπήρχε και τέτοια φόρτιση (στην κηδεία) ήταν και αυτά τα βαριά, θλιμμένα πρόσωπα».
Η Μαρία Μπεκατώρου στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη
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