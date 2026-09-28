Έκπληξη για τα γενέθλια του Πέτρου Ιακωβίδη σε μαγαζί της Γλυφάδας: Κοκκίνου, Μπακασέτας και Χατζηγιοβάνης γιόρτασαν στο πλευρό του
Έκπληξη για τα γενέθλια του Πέτρου Ιακωβίδη σε μαγαζί της Γλυφάδας: Κοκκίνου, Μπακασέτας και Χατζηγιοβάνης γιόρτασαν στο πλευρό του
Μαζί τους και η αδερφή του τραγουδιστή, ο Φοίβος, η Κρυσταλλία και ο παραγωγός του
Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον Πέτρο Ιακωβίδη καθώς αγαπημένοι φίλοι του του ευχήθηκαν για τα γενέθλιά του κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου του.
Ο ερμηνευτής βρέθηκε το βράδυ Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου με συνεργάτες και φίλους του σε μαγαζί της Γλυφάδας και εκείνοι επέλεξαν να τον… αιφνιδιάσουν με μια τούρτα για τα γενέθλιά του που ήταν την περασμένη εβδομάδα.
Παρόντες ήταν ο Φοίβος, η Έλλη Κοκκίνου με την οποία ο Πέτρος Ιακωβίδης εμφανίζεται στο «Fantasia», οι ποδοσφαιριστές Τάσος Μπακασέτας και Τάσος Χατζηγιοβάνης, η αδερφή του Μορφούλα και η Κρυσταλλία, ο παραγωγός του Σπύρος Ποταμόπουλος και συνεργάτες του από την Panik Records.
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Ο Πέτρος Ιακωβίδης, που πρόσφατα κυκλοφόρησε την επιτυχία «Παγκόσμιο Φαινόμενο», έσβησε τα κεράκια και δέχθηκε τις θερμότερες ευχές, με τον φωτογραφικό φακό να απαθανατίζει ξεχωριστά στιγμιότυπα.
Ο ερμηνευτής βρέθηκε το βράδυ Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου με συνεργάτες και φίλους του σε μαγαζί της Γλυφάδας και εκείνοι επέλεξαν να τον… αιφνιδιάσουν με μια τούρτα για τα γενέθλιά του που ήταν την περασμένη εβδομάδα.
Παρόντες ήταν ο Φοίβος, η Έλλη Κοκκίνου με την οποία ο Πέτρος Ιακωβίδης εμφανίζεται στο «Fantasia», οι ποδοσφαιριστές Τάσος Μπακασέτας και Τάσος Χατζηγιοβάνης, η αδερφή του Μορφούλα και η Κρυσταλλία, ο παραγωγός του Σπύρος Ποταμόπουλος και συνεργάτες του από την Panik Records.
Δείτε βίντεο
Ο Πέτρος Ιακωβίδης, που πρόσφατα κυκλοφόρησε την επιτυχία «Παγκόσμιο Φαινόμενο», έσβησε τα κεράκια και δέχθηκε τις θερμότερες ευχές, με τον φωτογραφικό φακό να απαθανατίζει ξεχωριστά στιγμιότυπα.
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