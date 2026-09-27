Σίντι Κρόφορντ: Ο σύζυγός της επέστρεψε στο σπίτι του γιου τους λίγες ημέρες μετά την αποτέφρωσή του
Σίντι Κρόφορντ: Ο σύζυγός της επέστρεψε στο σπίτι του γιου τους λίγες ημέρες μετά την αποτέφρωσή του
Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ εντοπίστηκε νεκρός στο δωμάτιο κλινικής απεξάρτησης
Λίγες ημέρες μετά την αποτέφρωση του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, ο πατέρας του, Ραντ εθεάθη να επιστρέφει στο σπίτι του 27χρονου που έφυγε από τη ζωή.
Στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το TMZ, ο 63χρονος επιχειρηματίας και σύζυγος της Σίντι Κρόφορντ εμφανίζεται με σορτς, μπλουζάκι και καπέλο, καθώς κατευθύνεται προς την είσοδο του σπιτιού. Ο ίδιος είχε σκύψει το κεφάλι του, αποφεύγοντας να κοιτάξει προς την κάμερα.
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Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, το πιστοποιητικό θανάτου του Πρίσλεϊ, αναφέρει ότι η σορός του αποτεφρώθηκε λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του. Ο 27χρονος Πρίσλεϊ Γκέρμπερ εντοπίστηκε νεκρός την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο δωμάτιο κλινικής απεξάρτησης.
Έκτοτε, ο Ραντ Γκέρμπερ και η Σίντι Κρόφορντ έχουν δεχτεί τη στήριξη φίλων και ανθρώπων από το περιβάλλον τους, μεταξύ άλλων του Τζορτζ και της Αμάλ Κλούνεϊ. Το ζευγάρι εθεάθη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα να φτάνει στο σπίτι της κόρη του, Κάια Γκέρμπερ.
Ο θάνατος του Πρίσλεϊ ερευνάται για ενδεχόμενη «υπερβολική δόση» και «καρδιακή ανακοπή», ωστόσο η επίσημη αιτία θανάτου παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα των περαιτέρω εξετάσεων.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το TMZ, ο 63χρονος επιχειρηματίας και σύζυγος της Σίντι Κρόφορντ εμφανίζεται με σορτς, μπλουζάκι και καπέλο, καθώς κατευθύνεται προς την είσοδο του σπιτιού. Ο ίδιος είχε σκύψει το κεφάλι του, αποφεύγοντας να κοιτάξει προς την κάμερα.
Δείτε τις φωτογραφίες
Rande Gerber Returns To Son Presley's Los Angeles Home After Death https://t.co/BkDZQNnW1r— TMZ (@TMZ) September 26, 2026
Έκτοτε, ο Ραντ Γκέρμπερ και η Σίντι Κρόφορντ έχουν δεχτεί τη στήριξη φίλων και ανθρώπων από το περιβάλλον τους, μεταξύ άλλων του Τζορτζ και της Αμάλ Κλούνεϊ. Το ζευγάρι εθεάθη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα να φτάνει στο σπίτι της κόρη του, Κάια Γκέρμπερ.
Ο θάνατος του Πρίσλεϊ ερευνάται για ενδεχόμενη «υπερβολική δόση» και «καρδιακή ανακοπή», ωστόσο η επίσημη αιτία θανάτου παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα των περαιτέρω εξετάσεων.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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