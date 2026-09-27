Φοίβος για Άννα Βίσση: Δεν το έχω πει δημοσίως, είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια, το έλεγα από μικρός, πολλοί έπεφταν να με φάνε
Φοίβος για Άννα Βίσση: Δεν το έχω πει δημοσίως, είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια, το έλεγα από μικρός, πολλοί έπεφταν να με φάνε
Συγκινήθηκα πάρα πολύ για την Άννα και για όλο αυτό που ζει, σχολίασε ο μουσικοσυνθέτης μετά τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ
Την άποψή του για την Άννα Βίσση, που δεν την είχε εκφράσει μέχρι σήμερα δημόσια, μοιράστηκε ο Φοίβος, αναφέροντας πως τη θεωρεί «τη μεγαλύτερη τραγουδίστρια», παρότι όπως είπε, πολλοί «έπεφταν να τον φάνε» όταν το υποστήριζε.
Ο μουσικοσυνθέτης ήταν καλεσμένος την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ και τον αποχαιρετισμό της στον Γιώργο Μαζωνάκη από τη σκηνή.
Αναφερόμενος σε όσα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου στο Ολυμπιακό Στάδιο με τη sold out εμφάνιση της Άννας Βίσση, ο Φοίβος άδραξε την ευκαιρία να δηλώσει για πρώτη φορά δημόσια, κάτι που εδώ και χρόνια, όπως τόνισε, πιστεύει για την καλλιτέχνιδα: «Συγκινήθηκα πάρα πολύ και για την Άννα, για όλο αυτό που ζει. Η γνώμη μου – δεν την έχω πει δημοσίως για την Άννα – θεωρώ είναι ότι είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια. Το έλεγα από μικρός μέχρι τώρα και πολλοί έπεφταν να με φάνε. Πιστεύω ότι της αξίζει απόλυτα αυτό που κάνει. Συγκινούμαι και χαίρομαι πάρα πολύ και γι’ αυτήν και τον Νίκο Καρβέλα, γιατί έχουν περάσει και πάρα πολύ δύσκολα. Είναι συγκλονιστικό να βλέπεις 90.000 κόσμο να πληρώνει και να πηγαίνει στην Άννα. Νομίζω είναι η Άννα και οι Metallica, για να λέω και το ρεπερτόριο που αγαπάω».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο μουσικοσυνθέτης ξεκαθάρισε πως παρά την εκτίμηση του για την Άννα Βίσση και την πορεία της, δεν σκοπεύει να της προτείνει να συνεργαστούν: «Τώρα η Άννα είναι με τον Νίκο και έτσι πρέπει να είναι. Δεν θα το σκεφτόμουν να της δώσω τραγούδι. Θαυμάζω πολύ τη σχέση που έχουν, έχει περάσει από 40 κύματα, αλλά παραμένουν πιστοί ο ένας στον άλλον και το θαυμάζω πραγματικά. Δεν θέλω να σκεφτώ και να προτείνω να μπω ανάμεσά τους. Ομάδα που κερδίζει, δεν την αλλάζεις. Είναι βασικός κανόνας».
Σε άλλο σημείο, ο Φοίβος σχολίασε και την αφιέρωση που έκανε η Άννα Βίσση από το ΟΑΚΑ στον Γιώργο Μαζωνάκη μετά τον ξαφνικό θάνατό του. Πιο αναλυτικά, ο μουσικοσυνθέτης αναφέρθηκε στην επιλογή της να τραγουδήσει μαζί με τον κόσμο το «Κάθε βράδυ του Σαββάτου» στη μνήμη του καλλιτέχνη.
«Μου τα πρόλαβαν, μου τα έστειλαν σήμερα το πρωί, γιατί δεν κατάφερα να πάω στη συναυλία. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό που η Άννα Βίσση θέλησε να αποχαιρετήσει τον Γιωργο Μαζωνάκη. Συγκινητικό για δυο λόγους, και για τον Γιώργο, γιατί όταν βλέπεις τον κόσμο να τραγουδάει σε μία τέτοια στιγμή το τραγούδι του, μόνο να συγκινηθείς μπορείς» είπε ο Φοίβος.
Δείτε βίντεο από την αφιέρωσή της
Ο μουσικοσυνθέτης ήταν καλεσμένος την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ και τον αποχαιρετισμό της στον Γιώργο Μαζωνάκη από τη σκηνή.
Αναφερόμενος σε όσα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου στο Ολυμπιακό Στάδιο με τη sold out εμφάνιση της Άννας Βίσση, ο Φοίβος άδραξε την ευκαιρία να δηλώσει για πρώτη φορά δημόσια, κάτι που εδώ και χρόνια, όπως τόνισε, πιστεύει για την καλλιτέχνιδα: «Συγκινήθηκα πάρα πολύ και για την Άννα, για όλο αυτό που ζει. Η γνώμη μου – δεν την έχω πει δημοσίως για την Άννα – θεωρώ είναι ότι είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια. Το έλεγα από μικρός μέχρι τώρα και πολλοί έπεφταν να με φάνε. Πιστεύω ότι της αξίζει απόλυτα αυτό που κάνει. Συγκινούμαι και χαίρομαι πάρα πολύ και γι’ αυτήν και τον Νίκο Καρβέλα, γιατί έχουν περάσει και πάρα πολύ δύσκολα. Είναι συγκλονιστικό να βλέπεις 90.000 κόσμο να πληρώνει και να πηγαίνει στην Άννα. Νομίζω είναι η Άννα και οι Metallica, για να λέω και το ρεπερτόριο που αγαπάω».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο μουσικοσυνθέτης ξεκαθάρισε πως παρά την εκτίμηση του για την Άννα Βίσση και την πορεία της, δεν σκοπεύει να της προτείνει να συνεργαστούν: «Τώρα η Άννα είναι με τον Νίκο και έτσι πρέπει να είναι. Δεν θα το σκεφτόμουν να της δώσω τραγούδι. Θαυμάζω πολύ τη σχέση που έχουν, έχει περάσει από 40 κύματα, αλλά παραμένουν πιστοί ο ένας στον άλλον και το θαυμάζω πραγματικά. Δεν θέλω να σκεφτώ και να προτείνω να μπω ανάμεσά τους. Ομάδα που κερδίζει, δεν την αλλάζεις. Είναι βασικός κανόνας».
Σε άλλο σημείο, ο Φοίβος σχολίασε και την αφιέρωση που έκανε η Άννα Βίσση από το ΟΑΚΑ στον Γιώργο Μαζωνάκη μετά τον ξαφνικό θάνατό του. Πιο αναλυτικά, ο μουσικοσυνθέτης αναφέρθηκε στην επιλογή της να τραγουδήσει μαζί με τον κόσμο το «Κάθε βράδυ του Σαββάτου» στη μνήμη του καλλιτέχνη.
«Μου τα πρόλαβαν, μου τα έστειλαν σήμερα το πρωί, γιατί δεν κατάφερα να πάω στη συναυλία. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό που η Άννα Βίσση θέλησε να αποχαιρετήσει τον Γιωργο Μαζωνάκη. Συγκινητικό για δυο λόγους, και για τον Γιώργο, γιατί όταν βλέπεις τον κόσμο να τραγουδάει σε μία τέτοια στιγμή το τραγούδι του, μόνο να συγκινηθείς μπορείς» είπε ο Φοίβος.
Δείτε βίντεο από την αφιέρωσή της
@diabetes_greece
Anna Vissi 26/9/2026 OAKA Αφιέεωμα σε Μαζωνάκη ! #mazonakis #annavissi #vissi #oaka♬ original sound - diabetes_greece
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