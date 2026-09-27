Η Πάολα έγινε νονά μαζί με τον πρώην σύζυγό της, δείτε φωτογραφίες





Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη Συκιά Χαλκιδικής, τόπο καταγωγής της τραγουδίστριας. Στη βάφτιση έδωσε το «παρών» και η κόρη που έχει αποκτήσει το πρώην ζευγάρι, Παολίνα. Τόσο η κόρη της Πάολα όσο και ο πρώην σύζυγός της δημοσίευσαν βίντεο και φωτογραφίες στα social media από τη βάφτιση.

Μια ιδιαίτερη οικογενειακή στιγμή έζησε η Πάολα , καθώς έγινε νονά μαζί με τον πρώην σύζυγό της, Φώτη Ζογλοπίτη Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη Συκιά Χαλκιδικής, τόπο καταγωγής της τραγουδίστριας. Στη βάφτιση έδωσε το «παρών» και η κόρη που έχει αποκτήσει το πρώην ζευγάρι, Παολίνα. Τόσο η κόρη της Πάολα όσο και ο πρώην σύζυγός της δημοσίευσαν βίντεο και φωτογραφίες στα social media από τη βάφτιση.

Μετά το μυστήριο ακολούθησε το τραπέζι της βάφτισης, με την Πάολα να τραγουδάει ανάμεσα στον κόσμο το «Υπάρχω». Σε βίντεο που δημοσίευσε η κόρη της στο Instagram, κατέγραψε τη στιγμή που η μητέρα της ερμήνευε, ενώ εκείνη ήταν αγκαλιά με τον πατέρα της. «Μαμά και μπαμπάς για πάντα» έγραψε πάνω στο story της.