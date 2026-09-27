Παύλος Κοντογιαννίδης: Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο και το σχόλιο «φτου ξελευθερία»
Παύλος Κοντογιαννίδης: Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο και το σχόλιο «φτου ξελευθερία»
Ο ηθοποιός δεν προχώρησε σε λεπτομέρειες σχετικά με τον λόγο που βρέθηκε στο νοσοκομείο
Μια φωτογραφία του μέσα από το νοσοκομείο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Παύλος Κοντογιαννίδης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά «φτου ξελευθερία» ενώ έκανε το σήμα της νίκης.
Ο ηθοποιός προχώρησε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, στην οποία εμφανίστηκε ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι του Κωνσταντοπούλειου νοσοκομείου, ενώ φορούσε χειρουργική ενδυμασία.
Ο Παύλος Κοντογιαννίδης δεν προχώρησε σε λεπτομέρειες σχετικά με τον λόγο που βρέθηκε στο νοσοκομείο, στην εικόνα όμως που ανάρτησε, πόζαρε χαμογελαστός. Ο ηθοποιός εξέφρασε την εκτίμησή του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και προς όλους όσοι βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους ασθενείς, γράφοντας: «Φτου ξελευθερία! Κωνσταντοπούλειο, η άμεση και ανιδιοτελής έκφραση της επιστήμης και της ανθρωπιάς. Πάσχοντες και θεράποντες μια αγκαλιά, αυθεντικότητας, ανθρωπιάς και αγάπης. Αυτήν την Ελλάδα την αγαπώ».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο ηθοποιός προχώρησε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, στην οποία εμφανίστηκε ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι του Κωνσταντοπούλειου νοσοκομείου, ενώ φορούσε χειρουργική ενδυμασία.
Ο Παύλος Κοντογιαννίδης δεν προχώρησε σε λεπτομέρειες σχετικά με τον λόγο που βρέθηκε στο νοσοκομείο, στην εικόνα όμως που ανάρτησε, πόζαρε χαμογελαστός. Ο ηθοποιός εξέφρασε την εκτίμησή του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και προς όλους όσοι βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους ασθενείς, γράφοντας: «Φτου ξελευθερία! Κωνσταντοπούλειο, η άμεση και ανιδιοτελής έκφραση της επιστήμης και της ανθρωπιάς. Πάσχοντες και θεράποντες μια αγκαλιά, αυθεντικότητας, ανθρωπιάς και αγάπης. Αυτήν την Ελλάδα την αγαπώ».
Δείτε την ανάρτησή του
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