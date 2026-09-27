Η selfie της 77χρονης Βέρα Γουανγκ από το κρεβάτι χωρίς μακιγιάζ
Η selfie της 77χρονης Βέρα Γουανγκ από το κρεβάτι χωρίς μακιγιάζ
Φτερνίζομαι πολύ, οπότε μένω εδώ, έγραψε η σχεδιάστρια μόδας
Μία φωτογραφία της ξαπλωμένη στο κρεβάτι και χωρίς μακιγιάζ δημοσίευσε η Βέρα Γουάνγκ, ενημερώνοντας έτσι τους διαδικτυακούς της φίλους πως ήταν κρυωμένη.
Η 77χρονη σχεδιάστρια μόδας δημοσίευσε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου μία selfie της στο Instagram, δείχνοντας πώς πέρασε τη μέρα της.
Στο στιγμιότυπο η Γουάνγκ έδειχνε αδιάθετη, σημειώνοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Κολλημένη στο κρεβάτι μου, φτερνίζομαι πολύ, οπότε μένω εδώ, το πραγματικό μου γραφείο».
Δείτε την ανάρτησή της
Η 77χρονη σχεδιάστρια μόδας δημοσίευσε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου μία selfie της στο Instagram, δείχνοντας πώς πέρασε τη μέρα της.
Στο στιγμιότυπο η Γουάνγκ έδειχνε αδιάθετη, σημειώνοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Κολλημένη στο κρεβάτι μου, φτερνίζομαι πολύ, οπότε μένω εδώ, το πραγματικό μου γραφείο».
Δείτε την ανάρτησή της
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