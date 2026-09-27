Η selfie της 77χρονης Βέρα Γουανγκ από το κρεβάτι χωρίς μακιγιάζ
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Βέρα Γουάνγκ Κρεβάτι

Η selfie της 77χρονης Βέρα Γουανγκ από το κρεβάτι χωρίς μακιγιάζ

Φτερνίζομαι πολύ, οπότε μένω εδώ, έγραψε η σχεδιάστρια μόδας

Η selfie της 77χρονης Βέρα Γουανγκ από το κρεβάτι χωρίς μακιγιάζ
Ιωάννα Μαρίνου
Μία φωτογραφία της ξαπλωμένη στο κρεβάτι και χωρίς μακιγιάζ δημοσίευσε η Βέρα Γουάνγκ, ενημερώνοντας έτσι τους διαδικτυακούς της φίλους πως ήταν κρυωμένη.

Η 77χρονη σχεδιάστρια μόδας δημοσίευσε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου μία selfie της στο Instagram, δείχνοντας πώς πέρασε τη μέρα της.

Στο στιγμιότυπο η Γουάνγκ έδειχνε αδιάθετη, σημειώνοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Κολλημένη στο κρεβάτι μου, φτερνίζομαι πολύ, οπότε μένω εδώ, το πραγματικό μου γραφείο».

Δείτε την ανάρτησή της

Ιωάννα Μαρίνου

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