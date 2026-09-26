Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Η συγκινητική ανάρτηση της πρώην συντρόφου του και οι κοινές φωτογραφίες τους

Ο 27χρονος που έφυγε από τη ζωή και η Σάρλοτ Ντ’Αλέσιο είχαν σχέση για περίπου δύο χρόνια, από το 2018



Ο Πρίσλεϊ είχε μιλήσει δημόσια στο παρελθόν για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία και τη χρήση ουσιών. «Έχοντας αντιμετωπίσει προβλήματα ψυχικής υγείας, κατάθλιψη και κάποια άλλα πράγματα που συνοδεύουν αυτές τις καταστάσεις, νομίζω ότι είτε βοηθήσω έναν άνθρωπο είτε εκατό ανθρώπους να βγουν από εκεί που βρισκόμουν κάποια στιγμή στη ζωή μου, αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται να κάνω» είχε δηλώσει πριν από τρία χρόνια στο podcast «Studio 22».