Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Η συγκινητική ανάρτηση της πρώην συντρόφου του και οι κοινές φωτογραφίες τους
Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Η συγκινητική ανάρτηση της πρώην συντρόφου του και οι κοινές φωτογραφίες τους
Ο 27χρονος που έφυγε από τη ζωή και η Σάρλοτ Ντ’Αλέσιο είχαν σχέση για περίπου δύο χρόνια, από το 2018
Μία συγκινητική ανάρτηση στη μνήμη του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ έκανε η πρώην σύντροφός του, δημοσιεύοντας κοινές φωτογραφίες από την περίοδο της σχέσης τους.
Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, το 28χρονο μοντέλο από τον Καναδά, Σάρλοτ Ντ’Αλέσιο έκανε μια δημοσίευση στο Instagram, αφιερωμένη στον Γκέρμπερ. Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ πέθανε στις 20 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 27 ετών.
Στην ανάρτησή της, η Ντ’Αλέσιο μοιράστηκε μια σειρά από εικόνες και βίντεο από όταν ήταν ζευγάρι με τον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ. «Αναπαύσου βασιλιά μου. Σε αγαπώ τόσο πολύ, Πρις. Συνδεδεμένοι για μια ζωή, θα σου μιλήσω σύντομα», έγραψε στη λεζάντα.
Δείτε την ανάρτησή της
Στην πρώτη φωτογραφία, οι δυο τους εμφανίζονται αγκαλιασμένοι και κοιτούν την κάμερα, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ χαμογελά φορώντας γυαλιά ηλίου και ένα φουλάρι στον λαιμό.
Οι δυο τους είχαν σχέση για περίπου δύο χρόνια, από το 2018. Η Σάρλοτ Ντ’Αλέσιο είχε εκφράσει τη θλίψη της και μέσω των Instagram stories τις πρώτες ημέρες μετά τον θάνατό του. «Μοιράστηκα μαζί σου μια αγνή αγάπη και γι’ αυτό σε ευχαριστώ και τιμώ τη ζωή σου. Άξιζες περισσότερο χρόνο. Άξιζες περισσότερη ζωή. Είμαι πολύ θυμωμένη γι’ αυτό» έγραψε πάνω από μια φωτογραφία τους σε μια προβλήτα, στην οποία ο Γκέρμπερ την κρατά από τη μέση.
Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, μεγαλύτερος αδερφός του μοντέλου και ηθοποιού Κάια Γκέρμπερ, πέθανε σε κλινική αποτοξίνωσης, σύμφωνα με τα αρχεία του Ιατροδικαστή της Κομητείας του Λος Άντζελες που εξασφάλισε το People. «Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη και επώδυνη περίοδο» είχε δηλώσει εκπρόσωπος της οικογένειας Γκέρμπερ στο ίδιο μέσο.
Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, το 28χρονο μοντέλο από τον Καναδά, Σάρλοτ Ντ’Αλέσιο έκανε μια δημοσίευση στο Instagram, αφιερωμένη στον Γκέρμπερ. Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ πέθανε στις 20 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 27 ετών.
Στην ανάρτησή της, η Ντ’Αλέσιο μοιράστηκε μια σειρά από εικόνες και βίντεο από όταν ήταν ζευγάρι με τον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ. «Αναπαύσου βασιλιά μου. Σε αγαπώ τόσο πολύ, Πρις. Συνδεδεμένοι για μια ζωή, θα σου μιλήσω σύντομα», έγραψε στη λεζάντα.
Δείτε την ανάρτησή της
Στην πρώτη φωτογραφία, οι δυο τους εμφανίζονται αγκαλιασμένοι και κοιτούν την κάμερα, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ χαμογελά φορώντας γυαλιά ηλίου και ένα φουλάρι στον λαιμό.
Οι δυο τους είχαν σχέση για περίπου δύο χρόνια, από το 2018. Η Σάρλοτ Ντ’Αλέσιο είχε εκφράσει τη θλίψη της και μέσω των Instagram stories τις πρώτες ημέρες μετά τον θάνατό του. «Μοιράστηκα μαζί σου μια αγνή αγάπη και γι’ αυτό σε ευχαριστώ και τιμώ τη ζωή σου. Άξιζες περισσότερο χρόνο. Άξιζες περισσότερη ζωή. Είμαι πολύ θυμωμένη γι’ αυτό» έγραψε πάνω από μια φωτογραφία τους σε μια προβλήτα, στην οποία ο Γκέρμπερ την κρατά από τη μέση.
Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, μεγαλύτερος αδερφός του μοντέλου και ηθοποιού Κάια Γκέρμπερ, πέθανε σε κλινική αποτοξίνωσης, σύμφωνα με τα αρχεία του Ιατροδικαστή της Κομητείας του Λος Άντζελες που εξασφάλισε το People. «Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη και επώδυνη περίοδο» είχε δηλώσει εκπρόσωπος της οικογένειας Γκέρμπερ στο ίδιο μέσο.
Ο Πρίσλεϊ είχε μιλήσει δημόσια στο παρελθόν για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία και τη χρήση ουσιών. «Έχοντας αντιμετωπίσει προβλήματα ψυχικής υγείας, κατάθλιψη και κάποια άλλα πράγματα που συνοδεύουν αυτές τις καταστάσεις, νομίζω ότι είτε βοηθήσω έναν άνθρωπο είτε εκατό ανθρώπους να βγουν από εκεί που βρισκόμουν κάποια στιγμή στη ζωή μου, αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται να κάνω» είχε δηλώσει πριν από τρία χρόνια στο podcast «Studio 22».
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