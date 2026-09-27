Έρικ Ντέιν: Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, λέει η πρώην σύζυγός του για τις κόρες τους επτά μήνες μετά τον θάνατό του
Έρικ Ντέιν: Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, λέει η πρώην σύζυγός του για τις κόρες τους επτά μήνες μετά τον θάνατό του
Η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ μίλησε για το πώς διαχειρίζονται οι δύο έφηβες κόρες της την απώλεια του πατέρα τους
Επτά μήνες μετά τον θάνατο του Έρικ Ντέιν, η πρώην σύζυγός του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ αναφέρθηκε στην καθημερινότητα των δύο κορών τους, αποκαλύπτοντας πως κάνουν «ό,τι καλύτερο μπορούμε» για να διαχειριστούν την απώλεια.
Η 55χρονη ηθοποιός μίλησε στο People την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και αναφέρθηκε στην 16χρονη Μπίλι Μπεατρίς και τη 14χρονη Τζόρτζια Τζέραλντιν. «Ξέρετε, κρατιόμαστε. Νομίζω ότι είναι σίγουρα μια δύσκολη περίοδος, αλλά κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε» δήλωσε.
Η Γκέιχαρτ εξήγησε ότι οι κόρες της πηγαίνουν και οι δύο στο λύκειο, μια περίοδος που από μόνη της αποτελεί σημαντική αλλαγή στη ζωή ενός εφήβου. «Τα κορίτσια είναι και τα δύο στο λύκειο, κάτι που αποτελεί επίσης μια μεγάλη μετάβαση υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, οπότε απλώς προσπαθώ να είμαι κοντά στα παιδιά μου» ανέφερε.
Όταν ρωτήθηκε τι τη βοηθά να διαχειρίζεται τις πιο δύσκολες ημέρες, η ηθοποιός μίλησε για τη σημασία των ανθρώπων που έχει στη ζωή της: «Οι φίλοι μου. Τα παιδιά μου. Το να βρίσκομαι κάτω από την ίδια στέγη με τα παιδιά μου και να τα έχω δίπλα μου, ασφαλή, πάντα με κάνει να νιώθω καλύτερα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι με τους οποίους μου αρέσει να μιλάω και να εκφράζω τα συναισθήματά μου, αλλά πραγματικά, και πάλι, αυτό που με βοηθά είναι η σύνδεση με άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι που με βοηθά να τα βγάζω πέρα».
Η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ και ο Έρικ Ντέιν παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας το 2004, έναν χρόνο μετά τη γνωριμία τους. Το ζευγάρι είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου το 2018, όμως τον Μάρτιο του 2025 η Γκέιχαρτ ζήτησε να αποσύρει την αίτηση, με τον Ντέιν να συμφωνεί.
Ο πρωταγωνιστής του «Grey’s Anatomy» είχε αποκαλύψει δημόσια τον Απρίλιο του 2025 ότι είχε διαγνωστεί με ALS, μια προοδευτική εκφυλιστική νόσο που επηρεάζει τα νευρικά κύτταρα του σώματος. Τότε είχε δηλώσει στο People ότι ήταν «ευγνώμων που έχω την αγαπημένη μου οικογένεια στο πλευρό μου καθώς περνάμε σε αυτό το επόμενο κεφάλαιο».
Παρότι οι δύο ηθοποιοί δεν ζούσαν μαζί εκείνη την περίοδο, η Γκέιχαρτ ανέλαβε σημαντικό ρόλο στη φροντίδα του κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του. Ο ηθοποιός πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου σε ηλικία 53 ετών, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του, έπειτα από μάχη με την ALS.
Η 55χρονη ηθοποιός μίλησε στο People την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και αναφέρθηκε στην 16χρονη Μπίλι Μπεατρίς και τη 14χρονη Τζόρτζια Τζέραλντιν. «Ξέρετε, κρατιόμαστε. Νομίζω ότι είναι σίγουρα μια δύσκολη περίοδος, αλλά κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε» δήλωσε.
Η Γκέιχαρτ εξήγησε ότι οι κόρες της πηγαίνουν και οι δύο στο λύκειο, μια περίοδος που από μόνη της αποτελεί σημαντική αλλαγή στη ζωή ενός εφήβου. «Τα κορίτσια είναι και τα δύο στο λύκειο, κάτι που αποτελεί επίσης μια μεγάλη μετάβαση υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, οπότε απλώς προσπαθώ να είμαι κοντά στα παιδιά μου» ανέφερε.
Rebecca Gayheart Shares How Her Teen Daughters Are Doing 7 Months After the Death of Their Dad, Eric Dane (Exclusive) https://t.co/rb3d9hlpUy— People (@people) September 26, 2026
Η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ και ο Έρικ Ντέιν παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας το 2004, έναν χρόνο μετά τη γνωριμία τους. Το ζευγάρι είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου το 2018, όμως τον Μάρτιο του 2025 η Γκέιχαρτ ζήτησε να αποσύρει την αίτηση, με τον Ντέιν να συμφωνεί.
Ο πρωταγωνιστής του «Grey’s Anatomy» είχε αποκαλύψει δημόσια τον Απρίλιο του 2025 ότι είχε διαγνωστεί με ALS, μια προοδευτική εκφυλιστική νόσο που επηρεάζει τα νευρικά κύτταρα του σώματος. Τότε είχε δηλώσει στο People ότι ήταν «ευγνώμων που έχω την αγαπημένη μου οικογένεια στο πλευρό μου καθώς περνάμε σε αυτό το επόμενο κεφάλαιο».
Παρότι οι δύο ηθοποιοί δεν ζούσαν μαζί εκείνη την περίοδο, η Γκέιχαρτ ανέλαβε σημαντικό ρόλο στη φροντίδα του κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του. Ο ηθοποιός πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου σε ηλικία 53 ετών, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του, έπειτα από μάχη με την ALS.
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