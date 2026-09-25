Η Αντζελίνα Τζολί πούλησε την ιστορική έπαυλή της στο Λος Άντζελες για περίπου 24 εκατ. δολάρια
Η Αντζελίνα Τζολί πούλησε την ιστορική έπαυλή της στο Λος Άντζελες για περίπου 24 εκατ. δολάρια
Η ηθοποιός είχε βγάλει το ακίνητο προς πώληση τον Μάιο έναντι 29,85 εκατ. δολαρίων – Το είχε αγοράσει το 2017 για 24,5 εκατ.
Η ιστορική έπαυλη της Αντζελίνα Τζολί στο Λος Άντζελες βρήκε αγοραστή, με την 51χρονη ηθοποιό να πουλά το ακίνητο στο Λος Φελίζ έναντι 24,75 εκατομμυρίων δολαρίων, περίπου πέντε μήνες αφότου το είχε διαθέσει προς πώληση.
Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το People, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ολοκλήρωσε την πώληση της έκτασης δύο στρεμμάτων, ενώ το TMZ ήταν το πρώτο μέσο που μετέδωσε την είδηση. Η Τζολί είχε βγάλει την έπαυλη στην αγορά τον Μάιο, ζητώντας 29,85 εκατομμυρίων δολάρια. Σημειώνεται, ότι είχε αγοράσει το ακίνητο τον Ιούνιο του 2017 έναντι 24,5 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η έπαυλη διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, δέκα μπάνια και έχει ιδιαίτερη ιστορική αξία, καθώς στο παρελθόν ανήκε στον θρυλικό σκηνοθέτη του κινηματογράφου Σεσίλ Μπ. ΝτεΜιλ. Το ακίνητο περιλαμβάνει ακόμα ξενώνα-στούντιο με ιδιωτική περιφραγμένη είσοδο, πισίνα μήκους περίπου 12 μέτρων, ξεχωριστό κτίσμα δίπλα στην πισίνα, χώρο γυμναστικής, καθώς και ανεξάρτητο γκαράζ. Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, στο υπόγειο υπάρχουν επίσης δωμάτια για το προσωπικό.
Η έκταση περιβάλλεται από αιωνόβια δέντρα, προσφέροντας πλήρη ιδιωτικότητα, ενώ από το ακίνητο υπάρχει θέα στους λόφους του Χόλιγουντ, την επιγραφή «Hollywood» και το Αστεροσκοπείο Γκρίφιθ. Το σπίτι σχεδιάστηκε αρχικά από τον αρχιτέκτονα Μπ. Κούπερ Κόρμπετ το 1913 και αποκτήθηκε από τον ΝτεΜιλ το 1916. Η οικογένειά του διατήρησε την ιδιοκτησία μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, σύμφωνα με την αγγελία του ακινήτου.
Η Τζολί μετακόμισε στο σπίτι έναν χρόνο μετά τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ. Η ηθοποιός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Σεπτέμβριο του 2016, έπειτα από περίπου δύο χρόνια γάμου με τον ηθοποιό και σχεδόν 11 χρόνια σχέσης. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει έξι παιδιά: τον Μάντοξ, 24 ετών, τον Παξ, 22, τη Ζαχάρα, 21, τη Σιλό, 20, και τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν, 18 ετών.
Η Τζολί είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι, όταν τα δίδυμα παιδιά της ενηλικιώνονταν, θα ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει το Λος Άντζελες. Τα δίδυμα έγιναν 18 ετών τον Ιούλιο.
Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το People, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ολοκλήρωσε την πώληση της έκτασης δύο στρεμμάτων, ενώ το TMZ ήταν το πρώτο μέσο που μετέδωσε την είδηση. Η Τζολί είχε βγάλει την έπαυλη στην αγορά τον Μάιο, ζητώντας 29,85 εκατομμυρίων δολάρια. Σημειώνεται, ότι είχε αγοράσει το ακίνητο τον Ιούνιο του 2017 έναντι 24,5 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η έπαυλη διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, δέκα μπάνια και έχει ιδιαίτερη ιστορική αξία, καθώς στο παρελθόν ανήκε στον θρυλικό σκηνοθέτη του κινηματογράφου Σεσίλ Μπ. ΝτεΜιλ. Το ακίνητο περιλαμβάνει ακόμα ξενώνα-στούντιο με ιδιωτική περιφραγμένη είσοδο, πισίνα μήκους περίπου 12 μέτρων, ξεχωριστό κτίσμα δίπλα στην πισίνα, χώρο γυμναστικής, καθώς και ανεξάρτητο γκαράζ. Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, στο υπόγειο υπάρχουν επίσης δωμάτια για το προσωπικό.
Angelina Jolie Sells Historic L.A. Home for $24.75 Million, 5 Months After Listing for $30 Million https://t.co/jxKt6OeJM0— People (@people) September 24, 2026
Η Τζολί μετακόμισε στο σπίτι έναν χρόνο μετά τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ. Η ηθοποιός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Σεπτέμβριο του 2016, έπειτα από περίπου δύο χρόνια γάμου με τον ηθοποιό και σχεδόν 11 χρόνια σχέσης. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει έξι παιδιά: τον Μάντοξ, 24 ετών, τον Παξ, 22, τη Ζαχάρα, 21, τη Σιλό, 20, και τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν, 18 ετών.
Η Τζολί είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι, όταν τα δίδυμα παιδιά της ενηλικιώνονταν, θα ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει το Λος Άντζελες. Τα δίδυμα έγιναν 18 ετών τον Ιούλιο.
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