Έλενα Μακρή για την απώλεια του Αντώνη Λυμπέρη: Είναι όλα διαφορετικά και μοναχικά όταν έχεις χάσει τον συνοδοιπόρο σου
Έλενα Μακρή για την απώλεια του Αντώνη Λυμπέρη: Είναι όλα διαφορετικά και μοναχικά όταν έχεις χάσει τον συνοδοιπόρο σου
Προσπαθώ να είμαι λειτουργική και να δίνω δύναμη στα παιδιά μου που τόσο πολύ επηρεάζονται από τη συμπεριφορά μου, είπε η χήρα του εκδότη
Στον Αντώνη Λυμπέρη και τη ζωή μετά τον θάνατό του αναφέρθηκε η Έλενα Μακρή, περιγράφοντας τη μοναξιά που βιώνει μετά την απώλεια του «συνοδοιπόρου» της.
Η Έλενα Μακρή μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Η χήρα του εκδότη, που πέθανε τον Νοέμβριο του 2024 στα 71 του χρόνια, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις αλλαγές που έχει φέρει στην καθημερινότητά της η απώλειά του. Μιλώντας για το φετινό καλοκαίρι και την απουσία του από τη ζωή της, η Έλενα Μακρή είπε: «Είναι όλα διαφορετικά όταν έχεις χάσει τον συνοδοιπόρο σου. Είναι πάντοτε περίεργα και μοναχικά. Ουσιαστικά δεν είσαι ένας, είσαι δύο και βλέπεις τη ζωή γύρω σου».
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Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να διαχειριστεί αυτή τη νέα πραγματικότητα, έχοντας παράλληλα ως προτεραιότητα τα παιδιά της και την ανάγκη να παραμένει δυνατή για εκείνα: «Προσπαθώ να είμαι δημιουργική, να είμαι λειτουργική και να δίνω δύναμη στα παιδιά μου που τόσο πολύ επηρεάζονται από τη συμπεριφορά μου. Και νομίζω αυτό κάνει κάθε μητέρα που έχει χάσει τον σύντροφό της και έχει παιδιά».
Η Έλενα Μακρή μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Η χήρα του εκδότη, που πέθανε τον Νοέμβριο του 2024 στα 71 του χρόνια, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις αλλαγές που έχει φέρει στην καθημερινότητά της η απώλειά του. Μιλώντας για το φετινό καλοκαίρι και την απουσία του από τη ζωή της, η Έλενα Μακρή είπε: «Είναι όλα διαφορετικά όταν έχεις χάσει τον συνοδοιπόρο σου. Είναι πάντοτε περίεργα και μοναχικά. Ουσιαστικά δεν είσαι ένας, είσαι δύο και βλέπεις τη ζωή γύρω σου».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να διαχειριστεί αυτή τη νέα πραγματικότητα, έχοντας παράλληλα ως προτεραιότητα τα παιδιά της και την ανάγκη να παραμένει δυνατή για εκείνα: «Προσπαθώ να είμαι δημιουργική, να είμαι λειτουργική και να δίνω δύναμη στα παιδιά μου που τόσο πολύ επηρεάζονται από τη συμπεριφορά μου. Και νομίζω αυτό κάνει κάθε μητέρα που έχει χάσει τον σύντροφό της και έχει παιδιά».
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